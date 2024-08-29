Яким буде новий формат єврокубків: все, що потрібно знати

Вже невдовзі українські клуби дізнаються своїх суперників у фінальній стадії єврокубків, Шахтар — у Лізі чемпіонів, Динамо — у Лізі Європи, і, можливо, Кривбас — у Лізі конференцій.

Проте перед жеребкуванням Чемпіон хоче розповісти про зміни у турнірах та пояснити, що очікує на наші клуби в новому форматі.

Читайте також : Фото Як відбуватиметься жеребкування єврокубків за нового формату

Що змінилося?

Перший етап ЛЧ та ЛЄ

Перша і головна зміна — більше не буде розподілу на групи. Відтепер у фінальній частині братимуть участь 36 команд (раніше було 32), які змагатимуться у форматі "єдиної ліги".

Перед початком жеребкування усі клуби будуть розподілені на 4 кошики, які будуть сформовані на основі їхнього індивідуального клубного коефіцієнта на початку сезону (єдиним винятком є те, що володар титулу Ліги чемпіонів УЄФА завжди отримує перший номер посіву в кошику 1).

Будь-яка команда зіграє на цій стадії 8 матчів проти 8 різних колективів (по 2 з кожного кошика, навіть із власного). За результатами жеребкування визначиться, які матчі клуб гратиме вдома, а які на виїзді. Розподіл буде за кошиками, тобто лише одна гра з двох проти суперників з одного кошика буде вдома.

На стадії ліги команди не можуть зустрічатися з суперниками зі своєї країни й можуть зіграти в жеребкуванні максимум з двома командами з однієї країни.

Читайте також : Фото Колонка Втрачені мрії та призові: скільки Динамо НЕ заробить через виліт з Ліги чемпіонів

Перший етап ЛК

Як ви вже зрозуміли, в Лізі конференцій формат єдиної ліги дещо відрізнятиметься. Тут кошиків буде 6, і стільки ж матчів. Кожен клуб зіграє по 1 грі із суперником з кожного кошика. А ось далі всі три турніри мають однакову систему.

Вихід у плейоф

Оскільки команди змагатимуться в єдиній лізі, то суттєвих змін зазнали правила виходу в плейоф. Є два способи туди потрапити. Перший: посісти 1-8 місце включно, що забезпечить команді вихід напряму. І другий: опинитись на 9-24 позиції включно, та зіграти додатковий етап (умовну 1/16).

На цьому етапі клуби, які посядуть 9-16 місця, будуть сіяними, а 17-24 — несіяні. Також система відсіювання діятиме в 1/8 фіналу, де місця 1-8 сходинки будуть сіяними, а переможці стиків — ні. Перевага сіяних у тому, що вони гратимуть матчі-відповіді вдома.

В решті, єврокубки на стадії плейоф не зазнали жодних змін.

Якщо команда не вийде у плейоф?

За новими правилами в єврокубках тепер неможливо вилетіли з ЛЧ в ЛЄ та з ЛЄ в ЛК, як це відбувалося за минулого формату. Якщо команда не змогла вийти у плейоф турніру, то на цьому для неї змагання завершуються.

Яким буде календар матчів

Оскільки тепер команди гратимуть не шість матчів, а вісім, то останні 2 тури в Лізі чемпіонів та Лізі Європи відбудуться аж у січні (це не стосується Ліги конференцій, бо там 6 турів).

Також у кожному з турнірів буде один ексклюзивний ігровий тиждень. Тобто замість стандартного розподілу (ЛЧ — у вівторок та середу, а ЛЄ і ЛК — в четвер) поєдинки відбуватимуться за іншим графіком: матчі ЛЧ проводитимуться у вівторок, середу та четвер, ЛЄ — у середу та четвер, ЛК — у четвер. Ексклюзивний тиждень означає, що відбуватимуться матчі лише одного турніру.