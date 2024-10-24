Челсі з бенефісом Мудрика переміг Панатінаїкос, Гент та Молде зіграли внічию в 3 турі Ліги конференцій

Сьогодні, 24 жовтня, відбулися матчі 2 туру етапу єдиної ліги у Лізі конференцій сезону-2024/25.

Зокрема лондонський Челсі здобув впевнену перемогу над Панатінаїкосом. Зіркою матчу став українець Михайло Мудрик, який записав до свого активу гол та 2 асисти.

Також бельгійський Гент мінімально здолав норвезький Молде, а Фіорентина вирвала перемогу над Санкт-Галленом.

Ліга конференцій УЄФА

2 тур, 24 жовтня

Вікінгур Рейк'явік – Серкль Брюгге 3:1 (1:1)

АПОЕЛ – Борац Баня-Лука 0:1 (0:0)

Гент – Молде 1:1 (1:0)

Ларн – Шемрок Роверс 1:4 (0:3)

Панатінаїкос – Челсі 1:4 (0:1)

Санкт-Галлен – Фіорентина 2:4 (1:0)

СК Рапід – Ноах 1:0 (1:0)

Хартс – Омонія 2:0 (2:0)

Цельє – Башакшехір 5:1 (3:0)

Юргорден – Гімарайнш 1:2 (0:0)

Ягеллонія – Петрокуб 2:0 (0:0)

Також сьогодні відбудуться ще декілька матчів ЛК, зокрема ЛАСК Максима Таловєрова зустрінеться з Олімпією Любляна.

22:00. Бачка-Топола – Легія

22:00. ГІК – Динамо М.

22:00. Млада Болеслав – Лугано

22:00. Нью-Сейнтс – Астана

22:00. Олімпія Любляна – ЛАСК

22:00. Пафос – Гайденгайм

У попередньому турі Челсі з Мудриком розібрався з Гентом, Омонія Безуса розгромила Вікінгур. Український вінгер у тому матчі відзначився асистом.

Нагадаємо, що формат турніру у сезоні-2024/25 зазнав революційних інновацій: тепер кожна команда в основному раунді проведе по шість поєдинків з різними суперниками – три вдома та три на виїзді.