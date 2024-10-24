Челсі з бенефісом Мудрика переміг Панатінаїкос, Гент та Молде зіграли внічию в 3 турі Ліги конференцій
Сьогодні, 24 жовтня, відбулися матчі 2 туру етапу єдиної ліги у Лізі конференцій сезону-2024/25.
Зокрема лондонський Челсі здобув впевнену перемогу над Панатінаїкосом. Зіркою матчу став українець Михайло Мудрик, який записав до свого активу гол та 2 асисти.
Також бельгійський Гент мінімально здолав норвезький Молде, а Фіорентина вирвала перемогу над Санкт-Галленом.
Вікінгур Рейк'явік – Серкль Брюгге 3:1 (1:1)
АПОЕЛ – Борац Баня-Лука 0:1 (0:0)
Гент – Молде 1:1 (1:0)
Ларн – Шемрок Роверс 1:4 (0:3)
Панатінаїкос – Челсі 1:4 (0:1)
Санкт-Галлен – Фіорентина 2:4 (1:0)
СК Рапід – Ноах 1:0 (1:0)
Хартс – Омонія 2:0 (2:0)
Цельє – Башакшехір 5:1 (3:0)
Юргорден – Гімарайнш 1:2 (0:0)
Ягеллонія – Петрокуб 2:0 (0:0)
Також сьогодні відбудуться ще декілька матчів ЛК, зокрема ЛАСК Максима Таловєрова зустрінеться з Олімпією Любляна.
- 22:00. Бачка-Топола – Легія
- 22:00. ГІК – Динамо М.
- 22:00. Млада Болеслав – Лугано
- 22:00. Нью-Сейнтс – Астана
- 22:00. Олімпія Любляна – ЛАСК
- 22:00. Пафос – Гайденгайм
У попередньому турі Челсі з Мудриком розібрався з Гентом, Омонія Безуса розгромила Вікінгур. Український вінгер у тому матчі відзначився асистом.
Нагадаємо, що формат турніру у сезоні-2024/25 зазнав революційних інновацій: тепер кожна команда в основному раунді проведе по шість поєдинків з різними суперниками – три вдома та три на виїзді.