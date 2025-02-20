Антоні з Бетісом пройшов Гент, Омонія Безуса вилетіла від Пафоса у Лізі конференцій

Сьогодні, 20 лютого, відбулися матчі-відповіді додаткового етапу Ліги конференцій УЄФА сезону-2024/25.

Зокрема, Бетіс разом із зірковим новачком Антоні, хоч програв бельгійському Генту, проте впевнено пройшов в 1/8 фіналу.

Також Омонія Романа Безуса мінімально поступилася кіпрському Пафосу та покинула турнір. Український хавбек у цьому поєдинку не зіграв через пошкодження та заборону на участь у матчах турніру до кінця сезону.

Боснійський Борац втримав перевагу після першої гри та сенсаційно пройшов Олімпію Любляну, а ось в матчі Гайденгайм – Копенгаген будуть екстратайми.

Сьогодні також відбудеться ще 4 гри. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Ліга конференцій сезону-2024/25

Стикові матчі-відповіді, 20 лютого

Бетіс – Гент (перший матч 3:0) 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 87 Браун

Вилучення: Вітор Роке 82 (Бетіс, пряма червона)

Олімпія – Борац (перший матч 0:1) 0:0

Пафос – Омонія (перший матч 1:1) 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 28 Бруну, 1:1 – 60 Йоветич, 2:1 – 65 Сільва

19:45 Гайденгайм – Копенгаген (перший матч 2:1)

22:00 АПОЕЛ – Цельє (перший матч 2:2)

22:00 Панатінаїкос – Вікінгур (перший матч 1:2)

22:00 Шемрок Роверс – Молде (1:0)

22:00 Ягеллонія – Бачка-Топола (перший матч 3:1)

Нагадаємо, напередодні завершилися всі матчі попереднього раунду плейоф Ліги чемпіонів УЄФА, за підсумками яких визначилися учасники 1/8 фіналу турніру.