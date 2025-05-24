Бетіс – Челсі: текстова онлайн-трансляція

Англійський Челсі зіграє з іспанським Бетісом у фінальному поєдинку Ліги конференції сезону-2024/25.

Гра пройде у Вроцлаві на "Stadion Miejski we Wrocławiu". Старт – 22:00 за київським часом.

"Чемпіон" проведе для вас текстову онлайн-трансляцію.

Обидві команди розпочали свій шлях у кваліфікації. Челсі пройшов Серветт, а Бетіс вибив український Кривбас.

Челсі на груповому етапі набрав 18 очок і став переможцем. Бетіс здобув лише 10 пунктів, але цього вистачило для плейоф.

Надалі іспанці впевнено пройшли Гент, Гімарайнш, Ягеллонію, а в 1/2 фіналу лише в серії додатковий час дотисли Фіорентину. Челсі у матчах на виліт здолав Копенгаген, Легію та Юргорден.

Нагадаємо, це четвертий сезон Ліги конференцій. Раніше переможцями ставали Рома, Вест Гем і Олімпіакос.

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