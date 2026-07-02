Ямаль проти Австрії, зустріч Роналду та Модрича, Петкович кине виклик Швейцарії: анонс 22-го дня ЧС-2026

У 22-й ігровий день чемпіонату світу буде розіграно ще три путівки до 1/8 фіналу. Іспанці разом з Ямалем зустрінуться з Австрією, у протистоянні Португалії та Хорватії зійдуться колишні одноклубники по мадридському Реалу Роналду та Модрич, а збірна Алжиру в матчі зі Швейцарією спробує повторити досягнення Мундіалю-2014.

Розклад 22-го ігрового дня ЧС-2026

Ігрову програму відкриє поєдинок за участю Іспанії та Австрії, який розпочнеться о 22:00 за київським часом.

У ніч на 3 липня стартує один з найцікавіших поєдинків на цій стадії між Португалією та Хорватією, а під ранок зіграють Алжир та Швейцарія.

Четвер, 2 липня

22:00. Іспанія – Австрія (1/16 фіналу)

П'ятниця, 3 липня

02:00. Португалія – Хорватія (1/16 фіналу)

06:00. Швейцарія – Алжир (1/16 фіналу)

Іспанія – Австрія: в очкуванні голів Ямаля

Поєдинок між збірними Іспанії та Австрії відбудеться на "Соу-Фай Стедіум" в Інглвуді.

Для "Фурії Рохи" цей плейоф стане 10-м за всю історію виступів на чемпіонатах світу. Після тріумфу на Мундіалі-2010 іспанці жодного разу не змогли подолати стадію 1/8 фіналу, тож у матчі з Австрією спробують перервати неприємну традицію.

На груповому етапі ЧС-2026 підопічні Луїса де ла Фуенте здобули дві "сухі" перемоги над Саудівською Аравією (4:0) та Уругваєм (1:0), а також зіграли внічию із сенсаційною Кабо-Верде (0:0).

Футболісти збірної Іспанії x.com/SEFutbol

Австрія завершила груповий турнір на другому місці. На старті Мундіалю "Дас Тім" обіграли Йорданію (3:1), а згодом поступилися Аргентині (0:2). У драматичному протистоянні з Алжиром (3:3) австрійці врятувалися від поразки на останніх хвилинах зустрічі.

Вболівальники очікують феєричної гри від головної зірки "Фурії Рохи" Ламіна Ямаля. Проте 18-річний вінгер наразі відзначився лише одним голом у ворота саудитів.

Історія зустрічей

Представники Європи провели між собою 16 поєдинків. Перевагою у протистоянні володіють іспанці: 9 перемог проти 4 у австрійців. Ще три поєдинки завершилися внічию. Різниця забитих та пропущених м'ячів становить 43:22.

А от статистика на рівні чемпіонатів світу тішить вболівальників Австрії. У 1978 році "Дас Тім" переміг "Фурію Роху" на груповій стадії з рахунком 2:1.

До вашої уваги результати п'яти останніх матчів:

26.03.1999. Кваліфікація Євро-2000. Іспанія – Австрія 9:0

04.09.1999. Кваліфікація Євро-2000. Австрія – Іспанія 1:3

10.10.2000. Кваліфікація ЧС-2002. Австрія – Іспанія 1:1

31.08.2001. Кваліфікація ЧС-2002. Іспанія – Австрія 4:0

18.11.2009. ТМ. Австрія – Іспанія 1:5

Орієнтовні склади

В Іспанії не зіграють травмовані Єремі Піно та Ніко Вільямс. Натомість у Австрії гру пропустить захисник Філіпп Мвене.

Іспанія: Сімон – Льоренте, Кубарсі, Лапорт, Кукурелья – Педрі, Родрі – Ямаль, Ольмо, Баєна – Оярсабаль

Сімон – Льоренте, Кубарсі, Лапорт, Кукурелья – Педрі, Родрі – Ямаль, Ольмо, Баєна – Оярсабаль Австрія: А. Шлагер – Прасс, Алаба, Дансо, Пош – К. Шлагер, Зайвальд – Забітцер, Ваннер, Лаймер – Грегоріч

Тріумфатор пари Іспанія – Австрія в 1/8 фіналу зустрінеться з переможцем матчу Португалія – Хорватія.

Португалія – Хорватія: зустріч колишніх одноклубників

Одне з найбільш конкурентних протистоянь 1/16 фіналу відбудеться на стадіоні "БМО Філд" у канадському Торонто.

Поєдинок проходитиме на тлі зустрічі друзів по мадридському Реалу – Кріштіану Роналду та Луки Модрича. Для обох ветеранів цей Мундіаль стане останнім в кар'єрі.

Кріштіану Роналду x.com/selecaoportugal

Португалія не надто переконливо виглядала на груповій стадії. "Селесау" посіли друге місце в квартеті К. Португальці здобули лише одну перемогу над дебютантом Мундіалю збірною Узбекистану (5:0) та двічі зіграли внічию з ДР Конго (1:1) та Колумбією (0:0). При цьому не можна назвати суперників Португалії найскладнішими.

Збірна Хорватії у групі L лише одним балом поступилася Англії та посіла друге місце в турнірній таблиці. "Картаті" здобули перемоги над Панамою (1:0) та Ганою (2:1), а в першому поєдинку на Мундіалі поступилися англійцям (1:2).

Лука Модрич https://x.com/HNS_CFF

Історія зустрічей

Суперники провели між собою 10 матчів, але жодного на рівні чемпіонатів світу. Наразі тотальною перевагою у протистоянні володіють португальці, які виграли 7 поєдинків, тоді як хорвати лише один. Ще дві зустрічі завершилися внічию.

Найкращим бомбардиром протистояння залишається Жуан Фелікс, який забив 3 голи. На рахунку Роналду два голи в очних протистояннях. Обидва гравці "Селесау" можуть покращити персональну статистику.

До вашої уваги результати п'яти останніх матчів:

05.09.2020. Ліга націй УЄФА. Португалія – Хорватія 4:1

17.11.2020. Ліга націй УЄФА. Хорватія – Португалія 2:3

08.06.2024. ТМ. Португалія – Хорватія 1:2

05.09.2024. Ліга націй УЄФА. Португалія – Хорватія 2:1

18.11.2024. Ліга націй УЄФА. Хорватія – Португалія 1:1

Орієнтовні склади

До поєдинку обидві команди готуються в оптимальних складах, а тому очікується поява Роналду та Модрича з перших хвилин.

Португалія: Кошта – Канселу, Діаш, Вейга, Мендеш – Вітінья, Ж. Невеш – Нету, Фернандеш, Феліш – Роналду

Кошта – Канселу, Діаш, Вейга, Мендеш – Вітінья, Ж. Невеш – Нету, Фернандеш, Феліш – Роналду Хорватія: Лівакович – Станішич, Понграчич, Шутало, Гвардіол – Модрич, Ковачич – Батуріна, П. Сучич, Перішич – Будімір

Швейцарія – Алжир: Петкович проти колишньої команди

Поєдинок між збірними Швейцарії та Алжиру відбудеться на стадіоні "Бі Сі Плейс" у канадському Ванкувері.

Алжир спробує пробитися до 1/8 фіналу, де востаннє грав на чемпіонаті світу-2014, де в драматичному матчі лише в овертаймі поступився майбутньому чемпіону – Німеччині (1:2).

Родзинкою матчу стане участь головного тренера Алжиру Владіміра Петковича, який протистоятиме добре знайомій Швейцарії. З 2014 по 2021 рік фахівець очолював "червоні хрести" на фінальних частинах ЧС-2018, Євро-2016 та Євро-2020. Жодного разу його підопічні не могли пройти першу стадію плейоф. Порушити традицію Петкович спробує з Алжиром.

Владімір Петкович Getty Images

На груповому етапі ЧС-2026 "Лисиці пустелі" посіли третє місце у квартеті J. Алжирці розгромно поступилися Аргентині (0:3), обіграли Йорданію (2:1) та влаштували нічийний трилер з Австрією (3:3).

Швейцарія доволі впевнено виграла групу B. У першому матчі на Мундіалі підопічні Мурата Якіна дозволили Катару здобути історичне очко (1:1), а у двох наступних обіграли Боснію і Герцеговину (4:1) та Канаду (2:1).

Одним із відкриттів Мундіалю став 20-річний форвард Фрайбурга Йоган Манзамбі, який забив 3 голи у 3 матчах та посідає 12-те місце у списку бомбардирів.

Футболісти збірної Швейцарії Getty Images

Історія зустрічей

Збірні Швейцарії та Алжиру зустрічалися між собою лише двічі. Обидва матчі були товариськими та завершилися перемогами швейцарців. Різниця забитих і пропущених м'ячів – 4:1 на користь європейської збірної.

29.11.1983. ТМ. Алжир – Швейцарія 1:2

06.05.1986. ТМ. Швейцарія – Алжир 2:0

Орієнтовні склади

У збірної Швейцарії не зіграє травмований Міро Мухейм, а також під питанням участь Луки Хакеса та Сільвена Відмера. В Алжира поєдинок пропустить Мохамед Амура.

Швейцарія: Кобель – Закарія, Ельведі, Аканджі, Родрігес – Фройлер, Джака – Ндоє, Манзамбі, Варгас – Емболо

Кобель – Закарія, Ельведі, Аканджі, Родрігес – Фройлер, Джака – Ндоє, Манзамбі, Варгас – Емболо Алжир: Зідан – Бельгалі, Манді, Бенсебаїні, Аїт-Нурі – Бенталеб, Ауар – Марез, Маза, Шаїбі – Гуїрі

Де дивитися матчі ЧС-2026?

Офіційні права на трансляцію всіх 104 матчів чемпіонату світу-2026 в Україні належать медіасервісу MEGOGO.

Переглянути поєдинки Мундіалю можна в підрозділі "Футбол" розділу "Спорт" на каналах "MEGOGO Футбол Перший", "MEGOGO Футбол Другий" та "MEGOGO Футбол Третій".

Частина матчів також транслюється безкоштовно на телеканалі "MEGOGO Спорт", який доступний у цифровому ефірі Т2 та кабельних мережах.