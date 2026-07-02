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Ямаль проти Австрії, зустріч Роналду та Модрича, Петкович кине виклик Швейцарії: анонс 22-го дня ЧС-2026

Сергій Шаховець — 2 липня 2026, 15:00
Getty Images
Ямаль проти Австрії, зустріч Роналду та Модрича, Петкович кине виклик Швейцарії: анонс 22-го дня ЧС-2026

У 22-й ігровий день чемпіонату світу буде розіграно ще три путівки до 1/8 фіналу. Іспанці разом з Ямалем зустрінуться з Австрією, у протистоянні Португалії та Хорватії зійдуться колишні одноклубники по мадридському Реалу Роналду та Модрич, а збірна Алжиру в матчі зі Швейцарією спробує повторити досягнення Мундіалю-2014.

Розклад 22-го ігрового дня ЧС-2026

Ігрову програму відкриє поєдинок за участю Іспанії та Австрії, який розпочнеться о 22:00 за київським часом.

У ніч на 3 липня стартує один з найцікавіших поєдинків на цій стадії між Португалією та Хорватією, а під ранок зіграють Алжир та Швейцарія.

Четвер, 2 липня

  • 22:00. Іспанія – Австрія (1/16 фіналу)

П'ятниця, 3 липня

  • 02:00. Португалія – Хорватія (1/16 фіналу)
  • 06:00. Швейцарія – Алжир (1/16 фіналу)
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Іспанія – Австрія: в очкуванні голів Ямаля

Поєдинок між збірними Іспанії та Австрії відбудеться на "Соу-Фай Стедіум" в Інглвуді.

Для "Фурії Рохи" цей плейоф стане 10-м за всю історію виступів на чемпіонатах світу. Після тріумфу на Мундіалі-2010 іспанці жодного разу не змогли подолати стадію 1/8 фіналу, тож у матчі з Австрією спробують перервати неприємну традицію.

На груповому етапі ЧС-2026 підопічні Луїса де ла Фуенте здобули дві "сухі" перемоги над Саудівською Аравією (4:0) та Уругваєм (1:0), а також зіграли внічию із сенсаційною Кабо-Верде (0:0).

Футболісти збірної Іспанії
Футболісти збірної Іспанії
x.com/SEFutbol

Австрія завершила груповий турнір на другому місці. На старті Мундіалю "Дас Тім" обіграли Йорданію (3:1), а згодом поступилися Аргентині (0:2). У драматичному протистоянні з Алжиром (3:3) австрійці врятувалися від поразки на останніх хвилинах зустрічі.

Вболівальники очікують феєричної гри від головної зірки "Фурії Рохи" Ламіна Ямаля. Проте 18-річний вінгер наразі відзначився лише одним голом у ворота саудитів.

Історія зустрічей

Представники Європи провели між собою 16 поєдинків. Перевагою у протистоянні володіють іспанці: 9 перемог проти 4 у австрійців. Ще три поєдинки завершилися внічию. Різниця забитих та пропущених м'ячів становить 43:22.

А от статистика на рівні чемпіонатів світу тішить вболівальників Австрії. У 1978 році "Дас Тім" переміг "Фурію Роху" на груповій стадії з рахунком 2:1.

До вашої уваги результати п'яти останніх матчів:

  • 26.03.1999. Кваліфікація Євро-2000. Іспанія – Австрія 9:0
  • 04.09.1999. Кваліфікація Євро-2000. Австрія – Іспанія 1:3
  • 10.10.2000. Кваліфікація ЧС-2002. Австрія – Іспанія 1:1
  • 31.08.2001. Кваліфікація ЧС-2002. Іспанія – Австрія 4:0
  • 18.11.2009. ТМ. Австрія – Іспанія 1:5

Орієнтовні склади

В Іспанії не зіграють травмовані Єремі Піно та Ніко Вільямс. Натомість у Австрії гру пропустить захисник Філіпп Мвене.

  • Іспанія: Сімон – Льоренте, Кубарсі, Лапорт, Кукурелья – Педрі, Родрі – Ямаль, Ольмо, Баєна – Оярсабаль
  • Австрія: А. Шлагер – Прасс, Алаба, Дансо, Пош – К. Шлагер, Зайвальд – Забітцер, Ваннер, Лаймер – Грегоріч

Тріумфатор пари Іспанія – Австрія в 1/8 фіналу зустрінеться з переможцем матчу Португалія – Хорватія.

Португалія – Хорватія: зустріч колишніх одноклубників

Одне з найбільш конкурентних протистоянь 1/16 фіналу відбудеться на стадіоні "БМО Філд" у канадському Торонто.

Поєдинок проходитиме на тлі зустрічі друзів по мадридському Реалу – Кріштіану Роналду та Луки Модрича. Для обох ветеранів цей Мундіаль стане останнім в кар'єрі.

Кріштіану Роналду
Кріштіану Роналду
x.com/selecaoportugal

Португалія не надто переконливо виглядала на груповій стадії. "Селесау" посіли друге місце в квартеті К. Португальці здобули лише одну перемогу над дебютантом Мундіалю збірною Узбекистану (5:0) та двічі зіграли внічию з ДР Конго (1:1) та Колумбією (0:0). При цьому не можна назвати суперників Португалії найскладнішими.

Збірна Хорватії у групі L лише одним балом поступилася Англії та посіла друге місце в турнірній таблиці. "Картаті" здобули перемоги над Панамою (1:0) та Ганою (2:1), а в першому поєдинку на Мундіалі поступилися англійцям (1:2).

Лука Модрич
Лука Модрич
https://x.com/HNS_CFF

Історія зустрічей

Суперники провели між собою 10 матчів, але жодного на рівні чемпіонатів світу. Наразі тотальною перевагою у протистоянні володіють португальці, які виграли 7 поєдинків, тоді як хорвати лише один. Ще дві зустрічі завершилися внічию.

Найкращим бомбардиром протистояння залишається Жуан Фелікс, який забив 3 голи. На рахунку Роналду два голи в очних протистояннях. Обидва гравці "Селесау" можуть покращити персональну статистику.

До вашої уваги результати п'яти останніх матчів:

  • 05.09.2020. Ліга націй УЄФА. Португалія – Хорватія 4:1
  • 17.11.2020. Ліга націй УЄФА. Хорватія – Португалія 2:3
  • 08.06.2024. ТМ. Португалія – Хорватія 1:2
  • 05.09.2024. Ліга націй УЄФА. Португалія – Хорватія 2:1
  • 18.11.2024. Ліга націй УЄФА. Хорватія – Португалія 1:1

Орієнтовні склади

До поєдинку обидві команди готуються в оптимальних складах, а тому очікується поява Роналду та Модрича з перших хвилин.

  • Португалія: Кошта – Канселу, Діаш, Вейга, Мендеш – Вітінья, Ж. Невеш – Нету, Фернандеш, Феліш – Роналду
  • Хорватія: Лівакович – Станішич, Понграчич, Шутало, Гвардіол – Модрич, Ковачич – Батуріна, П. Сучич, Перішич – Будімір

Швейцарія – Алжир: Петкович проти колишньої команди

Поєдинок між збірними Швейцарії та Алжиру відбудеться на стадіоні "Бі Сі Плейс" у канадському Ванкувері.

Алжир спробує пробитися до 1/8 фіналу, де востаннє грав на чемпіонаті світу-2014, де в драматичному матчі лише в овертаймі поступився майбутньому чемпіону – Німеччині (1:2).

Родзинкою матчу стане участь головного тренера Алжиру Владіміра Петковича, який протистоятиме добре знайомій Швейцарії. З 2014 по 2021 рік фахівець очолював "червоні хрести" на фінальних частинах ЧС-2018, Євро-2016 та Євро-2020. Жодного разу його підопічні не могли пройти першу стадію плейоф. Порушити традицію Петкович спробує з Алжиром.

Владімір Петкович
Владімір Петкович
Getty Images

На груповому етапі ЧС-2026 "Лисиці пустелі" посіли третє місце у квартеті J. Алжирці розгромно поступилися Аргентині (0:3), обіграли Йорданію (2:1) та влаштували нічийний трилер з Австрією (3:3).

Швейцарія доволі впевнено виграла групу B. У першому матчі на Мундіалі підопічні Мурата Якіна дозволили Катару здобути історичне очко (1:1), а у двох наступних обіграли Боснію і Герцеговину (4:1) та Канаду (2:1).

Одним із відкриттів Мундіалю став 20-річний форвард Фрайбурга Йоган Манзамбі, який забив 3 голи у 3 матчах та посідає 12-те місце у списку бомбардирів.

Футболісти збірної Швейцарії
Футболісти збірної Швейцарії
Getty Images

Історія зустрічей

Збірні Швейцарії та Алжиру зустрічалися між собою лише двічі. Обидва матчі були товариськими та завершилися перемогами швейцарців. Різниця забитих і пропущених м'ячів – 4:1 на користь європейської збірної.

  • 29.11.1983. ТМ. Алжир – Швейцарія 1:2
  • 06.05.1986. ТМ. Швейцарія – Алжир 2:0

Орієнтовні склади

У збірної Швейцарії не зіграє травмований Міро Мухейм, а також під питанням участь Луки Хакеса та Сільвена Відмера. В Алжира поєдинок пропустить Мохамед Амура.

  • Швейцарія: Кобель – Закарія, Ельведі, Аканджі, Родрігес – Фройлер, Джака – Ндоє, Манзамбі, Варгас – Емболо
  • Алжир: Зідан – Бельгалі, Манді, Бенсебаїні, Аїт-Нурі – Бенталеб, Ауар – Марез, Маза, Шаїбі – Гуїрі

Де дивитися матчі ЧС-2026?

Офіційні права на трансляцію всіх 104 матчів чемпіонату світу-2026 в Україні належать медіасервісу MEGOGO.

Переглянути поєдинки Мундіалю можна в підрозділі "Футбол" розділу "Спорт" на каналах "MEGOGO Футбол Перший", "MEGOGO Футбол Другий" та "MEGOGO Футбол Третій".

Частина матчів також транслюється безкоштовно на телеканалі "MEGOGO Спорт", який доступний у цифровому ефірі Т2 та кабельних мережах.

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