Рятівний дубль Кейна, шалений камбек Бельгії, США в меншості вибили Боснію: підсумки 21-го дня ЧС-2026

На чемпіонаті світу-2026 відбулися чергові матчі 1/16 фіналу. Збірна Англії на останніх хвилинах поєдинку врятувалася від вильоту з Мундіалю, Бельгія завдяки шаленому камбеку вирвала путівку до 1/8 фіналу, а збірна США не без пригод обіграла Боснію і Герцеговину.

Результати 21-го ігрового дня ЧС-2026

Середа, 1 липня

Четвер, 2 липня

Вольова перемога Англії з дублем Кейна

Збірна ДР Конго створила великі проблеми для "Трьох левів" у першому матчі плейоф. Уже на 7-й хвилині зустрічі "Леопарди" повели в рахунку. На правому фланзі захисники Англії "проспали" нападника Браяна Сіпенгу, який з меж штрафного майданчика пробив у ближній кут Пікфорда.

Ще до перерви підопічні Томаса Тухеля створили достатньо моментів, щоб бодай зрівняти рахунок. Проте у воротах конголезців дива творив голкіпер Ліонель Мпасі-Нзау.

Родоначальників футболу від вильоту врятував Гаррі Кейн. На 75-й хвилині нападник ударом головою відновив паритет, а на 86-й після індивідуальних дій у штрафному майданчику красивим ударом відправив м'яч у дев'ятку.

Відеоогояд матчу Англія – ДР Конго

Завдяки дублю в матчі з ДР Конго Кейн випередив легендарного Пеле у списку найкращих бомбардирів чемпіонату світу.

Саме форварда Баварії було визнано найкращим гравцем матчу.

У 1/8 фіналу Англія зіграє проти Мексики, яка ще не пропускала голів на ЧС-2026.

Фантастичний камбек "червоних дияволів"

Ще більш драматичним виявився матч за участю збірних Бельгії та Сенегалу. Бельгійці були за крок від вильоту з турніру.

На 25-й хвилині півзахисник сенегальців Хабіб Діарра був першим на добивання та відкрив рахунок у зустрічі.

Після перерви тренер "червоних дияволів" Руді Гарсія випустив Лукаку, сподіваючись переломити хід зустрічі. Втім, "Левів Теранги" вже було не спинити. На 51-й хвилині голеадор Сенегалу Ісмаїла Сарр отримав ювелірну передачу від Мусси Ніакате та в один дотик пробив повз Куртуа.

Перевага Сенегалу зберігалася до 86-ї хвилини. Спочатку джокер бельгійців Лукаку відіграв один м'яч, а згодом Тілеманс перевів гру в овертайм.

Переможну для Бельгії крапку поставив Тілеманс, який реалізував пенальті на 120+5-й хвилині матчу. Цей гол став найпізнішим в історії чемпіонатів світу.

Відеоогляд матчу Бельгія – Сенегал

Автор дублю у ворота Сенегалу Юрі Тілеманс був визнаний найкращим гравцем матчу.

Your votes are in – Youri Tielemans is the @MichelobUltra Superior Player of the Match! 👏



#FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/MmZQb8DaRI — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 1, 2026

США у меншості обіграла Боснію і Герцеговину

Суперник збірної Бельгії у 1/8 фіналу визначився у протистоянні збірних США та Боснії і Герцеговини.

Співгосподарі ЧС-2026 володіли тотальною перевагою, але зуміли відкрити рахунок лише наприкінці першого тайму. Найкращий бомбардир "зірково-смугастих" Фоларін Балогун в оточенні трьох захисників переграв голкіпера ударом по центру воріт.

До речі, у середині першого тайму м'яч після удару Балогуна вже опинявся у сітці воріт "драконів", але арбітр скасував взяття через офсайд.

На 64-й хвилині зустрічі Балогун отримав червону картку за грубий фол та залишив команду США у меншості. Згодом арбітр вдруге скасував гол американців, помітивши офсайд у Пулішича.

Питання про переможця зняв Тілльман, який ідеальним ударом на 82-й хвилині реалізував штрафний удар.

Відеоогляд матчу США – Бельгія і Герцеговина

Півзахисник збірної США Малік Тілльман став найкращим гравцем матчу проти Боснії і Герцеговини.

У 1/8 фіналу США зустрінеться зі збірною Бельгії.

Гонка бомбардирів ЧС-2026

Завдяки дублю у ворота ДР Конго Гаррі Кейн зрівнявся за кількістю забитих голів з Ерлінгом Голандом, піднявшись на четверту сходинку рейтингу. Форвард Сенегалу Ісмаїла Сарр довів рахунок своїм голам на ЧС-2026 до чотирьох, але після вильоту збірної вже не зможе покращити свій результат.

1. Кіліан Мбаппе (Франція) – 6 голів (4 матчі)

2. Ліонель Мессі (Аргентина) – 6 голів (3 матчі)

3. Ерлінг Голанд (Норвегія) – 5 голів (3 матчі)

4. Гаррі Кейн (Англія) – 5 голів (4 матчі)

5. Вінісіус Жуніор (Бразилія) – 4 голи (4 матчі)

6. Ісмаїла Сарр (Сенегал) – 4 голи (4 матчі)

7. Усман Дембеле (Франція) – 4 голи (4 матчі)

Що далі на ЧС-2026?

2 липня у вечірній програмі 22-го ігрового дня відбудеться матч Іспанія – Австрія. Ця гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

У нічній та ранковій програмі відбудуться поєдинки Португалія – Хорватія (02:00) та Швейцарія – Алжир (06:00).