Іспанія завдяки одному голу переграла Уругвай, Кабо-Верде вперше в історії вийшов до плейоф ЧС

Збірна Іспанії мінімально перемогла Уругвай, а Кабо-Верде розписав мирову з Саудівською Аравією у межах третього туру чемпіонату світу 2026 року.

Іспанія завдяки голу Баена здолала Уругвай: підопічні Марсело Б'єлси їдуть додому

Перед очним протистоянням на полі зійшлися команди, які сумарно мають три титули чемпіонів світу: Уругвай вигравав турнір у 1930 та 1950 роках, а Іспанія здобула трофей у 2010 році.

Збірній Уругваю була необхідна лише перемога для гарантованого виходу в плейоф, оскільки після двох нічиїх (проти Саудівської Аравії та Кабо-Верде) підопічні Марсело Б'єлси мали в активі лише 2 очки. Команда ризикувала вдруге поспіль не подолати груповий етап мундіалю після вильоту на ЧС-2022.

Своєю чергою Іспанія мала шанс завершити груповий раунд без поразок уперше з 2018 року та зберегти за собою першу сходинку у квартеті H. Історично Уругвай ніколи не перемагав іспанців, а дві їхні попередні зустрічі на чемпіонатах світу завершувалися нічиїми – 2:2 у 1950 році та 0:0 у 1990 році.

"Фурія Роха" та "Ла Селесте" почали гру з невеличких моментів, але в цілому гра почалася в'язко, як й майже весь матч. На 12-й хвилині Ямал вирвався в атаку, але у підсумку опинився в офсайді. Уругвайці терпіли тиск від іспанців, проте не давали реалізовувати моменти суперникам.

Після гідратації підопічні Марсело Б'єлса виглядали дещо кращими на полі. Проте наприкінці першого тайму 40-річний голкіпер Уругваю Фернардо Муслера видав перфоманс, після якого його замінили вже у перерві.

Алекс Баена з правого флангу пробив негострим ударом у воротарський кут. Муслера торкнувся рукою м'яч, утім, якимось чином не зміг його відбити. Рахунок відкритий. Це, до речі, був єдиний удар в площину воріт у першому таймі.

Також це третя результативна помилка Муслери в цьогорічному мундіалю. Це своєрідне "досягнення", оскільки ні один воротар раніше не припускався такої великої кількості помилок у межах одного чемпіонату світу.

Крім того, наприкінці першої 45-хвилинки поле на ношах мусив покинути півзахисник "Ла Селесте" Мануель Угарте. Він перебував на газоні ще з 41-ї хвилини, ще до того як був забитий гол.

Другий тайм розпочався зі схожим малюнком гри. Санабрія отримав жовту картку за підніжку Ямалу. Загалом уругвайці намагалися відігратися, але гідних ідей в атаці не змогли реалізувати.

На 81-й хвилині Олівера красивим дальнім ударом пробив, проте Унаї Сімон потягнув цей м'яч. Ферран Торрес також міг збільшити перевагу, але вже в черговий раз не реалізував небезпечний момент.

Під завісу гри Каннобіо відзначився червоною карткою за серйозний фол. Пізніше уругвайський півзахисник навіть посперечався з арбітром за його рішення, хоча то було очевидне порушення правил.

Історичний успіх Кабо-Верде в матчі із Саудівською Аравією

Паралельне протистояння між Кабо-Верде та Саудівською Аравією мало не менше турнірне значення. Кабо-Верде, країна з населенням трохи понад 500 тисяч осіб, стала однією з найменших держав в історії, що вийшла на чемпіонат світу.

Дебютант турніру розпочав свій шлях із нічиїх проти Іспанії та Уругваю і зберігав шанси вперше у своїй історії вийти до плейоф у разі позитивного результату (і навіть виграти групу за певних сценаріїв).

Саудівська Аравія також мала високу мотивацію. Перемога могла б стати для команди п'ятою в історії виступів на мундіалях та дозволила б уперше з 1994 року подолати груповий етап.

Проте сама гра не порадувала вболівальників видовищністю та завершилася четвертою нульовою нічиєю на чемпіонаті світу 2026 року.

Небезпечний момент був у Віллі Самеду на 22-й хвилині, він пробив "дальньою гарматою", проте воротар саудитів зміг це відбити. Перший тайм запам'ятався травмою Хассана Тамбакті, якого довелося замінювати на 45-й хвилині.

Друга половина зустрічі пройшла за схожим сценарієм. Тренери провели низку ротацій, проте це не призвело до забитих м'ячів.

Завдяки цій нічиїй 40-річний голкіпер Кабо-Верде Возінья провів свій другий сухий матч на дебютному чемпіонаті світу, раніше втримавши ворота недоторканими в поєдинку проти Іспанії. Кабо-Верде завершив груповий етап без жодної поразки.

Чемпіонат світу-2026 з футболу

Груповий раунд, 3-й тур, група H

27 червня

Уругвай – Іспанія 0:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 42 Баена

Кабо-Верде – Саудівська Аравія 0:0

За підсумками цих матчів Іспанія вийшла з першого місця в групі до 1/16 фіналу мундіалю. Кабо-Верде вперше у своїй історії пробився до плейоф та зустрінеться у наступній стадії змагань з Аргентиною, а Уругвай та Саудівська Аравія вже вилетіли з турніру.

Раніше Франція оформила розгром із рахунком 4:1 у грі проти Норвегії, яка випустила на цей матч резервний склад, у заключному турі групи I. Героєм зустрічі став Усман Дембеле, який відзначився найшвидшим хеттриком в історії мундіалів з 1954 року.