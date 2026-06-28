Аргентина з рекордом Мессі декласувала Йорданію, Алжир та Австрія розписали нічию на ЧС-2026

28 червня закінчилися обидва заключні матчі групового етапу ЧС-2026 з футболу у квартеті J, у яких Аргентина впевнено обіграла Йорданію, а Австрія та Алжир розписали результативну нічию.

Алжир – Австрія: вигідна мирова

Доволі рівний перший тайм побачили уболівальники у виконанні обох колективів. Це підтвердили нічийні цифри на табло. Щоправда, не обійшлося без голів.

На 28-й хвилині Арнаутович відгукнувся на закидання за спини алжирських захисників, уник при цьому офсайду та другим дотиком пробив повз голкіпера Бенбута. Спершу здавалося, що нападник збірної Австрії втратить м'яч, але зумів вивести гостей уперед.

Наприкінці першого тайму господарі змарнували дуже перспективний момент, коли Шаїбі перевірив на міцність стійку воріт Шлагера.

Підопічним Владимира Петковича вдалося забити гол "у роздягальню". На останній хвилині першого тайму Бельгалі зрівняв цифри на табло 1:1.

По перерві Ральф Рангнік випустив на поле "свіжу кров" у вигляді трьох замін. За 10 хвилин це принесло потрібний результат. Лаймер прострілив у центрі штрафного майданчика, де самотньому Забітцеру нічого не залишалося, як розстрілювати володіння Бенбута.

Однак алжирцям знадобилося лише 5 хвилин, аби вдруге у цьому поєдинку відігратися у рахунку – 2:2. Ауару вдався крута передача, яка розрізала увесь захист суперника та вивела на ударну позицію Махреза. Колишній футболіст Манчестер Сіті ударом в один дотик знову повернув господарів у боротьбу за плейоф.

У компенсований до матчу час обидві команди обмінялися голами та закінчили поєдинок результативною мировою – 3:3.

Обидві національні команди вийшли у плейоф ЧС-2026.

Йорданія – Аргентина: переможна серія чинних чемпіонів продовжилася

Головний тренер Аргентини Ліонель Скалоні поекспериментував зі стартовим складом, адже турнірна ситуація дозволяла зробити ротацію. Ліонель Мессі розпочав матч на лаві запасних.

Навіть без своєї головної зірки гості вже на старті поєдинку були близькі до голу, якби Ло Чельсо не забив із офсайду.

19 хвилин Йорданія трималася проти чинного чемпіона світу-2022. Гості заробили стандарт із перспективної позиції, який взявся виконувати Ло Чельсо. Атакувальному півзахиснику іспанського Бетіса вдалося спіймати голкіпера на протиході та пробити у протилежний від нього кут воріт.

На 28-й хвилині гості змарнували ще два небезпечні моменти. Спершу Мартінес поцілив у каркас воріт, а пізніше Сенесі не зумів переграти голкіпера Йорданії.

Через декілька секунд все той же Сенесі опинився на газоні у штрафному майданчику суперника. Підопічні Скалоні апелювали арбітру щодо фолу на їхньому захиснику. Спочатку рефері проігнорував усі апеляції аргентинців, але отримав сигнал від асистента, який порадив переглянути ВАР. Після відеоповтору Ковач призначив 11-метровий у ворота господарів. Пенальті взявся пробивати Мартінес та впевнено переграв голкіпера, подвоївши перевагу Аргентини.

Старт другого тайму відбувався за ідентичним сценарієм, як і перша 45-хвилинка. Мартінес відзначився голом, який через офсайд не був зарахований.

Це лише розізлило Лаутаро, який через декілька хвилин поцілив у поперечину з далекої відстані.

Тоді у матчі спрацювало правило: "Не забиваєш ти – забивають тобі". Тамарі, який чекав на передачу на дальній стійці, у падінні замкнув прострільну передачу з протилежного флангу. Ось так Йорданія скоротила своє відставання – 1:2.

Ну, звісно ж, із поля без забитого голу не пішов Мессі. Ліонель вчергове продемонстрував, чому його називають "маестро стандартів". Лео красиво поцілив зі штрафного під ліву стійку. Голкіпер навіть не встиг зреагувати на такий постріл. Мессі забив свій 6-й гол у 3-х матчах та продовжує бути найкращим бомбардиром поточного Мундіалю.

Нападник Інтер Маямі встановив унікальний рекорд в історії ЧС, відзначившися голами в семи поєдинках поспіль у фінальних стадіях Мундіалю.

Збірна Аргентини виграла групу J, продемонструвавши максимальний результат – 9 балів у 3-х турах. Йорданія так і не змогла набрати бодай одне очко та припинила свій шлях на ЧС-2026.

Чемпіонат світу-2026 з футболу

Група J, 3-й тур, 28 червня

Алжир – Австрія 3:3 (1:1)

Голи: 0:1 – 28 Арнаутович, 1:1 – 45 Бельгалі, 1:2 – 55 Забітцер, 2:2 – 60 Махрез, 3:2 – 90+3 Махрез, 3:3 – 60+6 Калайджич

Відеоогляд матчу Алжир – Австрія

Йорданія – Аргентина 1:3 (0:2)

Голи: 0:1 – 19 Ло Чельсо, 0:2 – 31 Мартінес (п), 1:2 – 55 Тамарі, 1:3 – 80 Мессі

Відеоогляд матчу Йорданія – Аргентина

Аргентина, яка достроково вийшла у плейоф ЧС-2026, в 1/16 фіналу зіграє проти головної сенсації поточного Мундіалю Кабо-Верде. А от Австрії не можна позаздрити, адже на команду чекає складний екзамен проти Іспанії.

Натомість Алжир протистоятиме Швейцарії.

Раніше були зіграні матчі у квартетах К та L.