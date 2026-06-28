Хорватія дотиснула Гану та вийшла в 1/16 фіналу ЧС-2026, Англія обіграла Панаму та виграла групу L

У ніч проти 28 червня на чемпіонаті світу-2026 з футболу відбулися заключні матчі 3-го туру в групі L.

Так, збірна Хорватії з рахунком 2:1 перемогла команду Гани.

Єдиний гол на 31-й хвилині поєдинку забив Петар Сучич, який після асисту від Матео Ковачича потужним ударом з далекої відстані відправив м'яч прямо під стійку воріт суперника.

Могли "картаті" забивати і більше, однак Гану (ще до голу Сучича) врятувала стійка, водночас самі підопічні Карлуша Кейруша майже нічого не створили біля воріт Домініка Ліваковича у першому таймі.

У другій 45-хвилинці хорвати наче розслабилися, граючи за рахунком, за що поплатися після другої паузи на "попити водички". Допоміг стандарт, який завершився голом Лукассена після передачі Нуама. Гол доволі довго переглядали на VAR, але у підсумку зарахували.

Втім. радість була недовгою, адже вже через 10 хвилин підопічні Златко Далича повернули лідерство: Лука Модрич непогано виконав подачу з кутового, яку з району 11-метрової позначки головою замкнув Нікола Влашич, відправивши м'яч у нижній лівий кут воріт.

Цього разу Гана вже нічим відповісти не змогла, програвши боротьбу за 2-е місце, адже у паралельному матчі квартету збірна Англії без проблем обіграла Панаму, яка була близькою набрати свій перший, ну і загалом останній заліковий бал на турнірі Однак в середині другого тайму Джуд Беллінгем вивів свою команду вперед, а трохи згодом Гаррі Кейн подвоїв перевагу англійців.

Зазначимо, що після цього взяття воріт Кейн став одноосібним найкращим бомбардиром Англії в історії ЧС, обійшовши легендарного Гарі Лінекера.

У підсумку збірна Англії виграла групу L, другою стала команда Хорватії, водночас Гана також фактично забезпечила собі вихід в 1/16 з третього місця (за рейтингом найкращих команд, які зайняли 3-ті місця). Панама з 0 очок посіла останню сходинку в групі та завершила свої виступи на турнірі.

Чемпіонат світу-2026 з футболу

Група L, 3 тур

Хорватія – Гана 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 31 Сучич, 1:1 – 73 Лукассен, 2:1 – 83 Влашич

Панама – Англія 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 – 62 Беллінгем, 0:2 – 67 Кейн

Як відомо, за підсумками матчів 3-го туру у групах G, H та I чемпіонату світу-2026 визначилися ще 5 пар 1/16 фіналу ЧС-2026.