Це мене не зламає: вінгер збірної Іспанії – про чергову травму
Вінгер збірної Іспанії Ніко Вільямс поділився емоціями після нової травми, отриманої під час поєдинку проти Уругваю (1:0) на чемпіонаті світу-2026
Про це він написав у своєму Інстаграмі.
"Сьогодні один із найгірших днів у моєму житті. Я знову дістав травму після надзвичайно складного року, протягом якого пубалгія (хронічний біль у паху – прим.) виграла у мене багато битв, але так і не виграла війну. Я зумів подолати її завдяки шаленій праці, самопожертві та, перш за все, відповідальності.
Це були півтора року страждань, смутку, невизначеності та постійної тривоги. Я просто не знав, коли знову зможу грати без болю і коли повернуся до нормального життя. Мені доводилося миритися з цим болем навіть у найбанальніших речах: коли йшов до туалету, сідав чи виходив із машини, або просто намагався радіти кожному дню. Знову стати щасливим, граючи у футбол, було моїм головним пріоритетом – разом із поверненням посмішки на обличчя...
А вчора мені завдали нової травми. Це стався епізод, у якому мій колега по цеху діяв суто на емоціях... Як на мене, цього моменту можна було легко уникнути, він був абсолютно непотрібним. Але навіть це мене не зламає..."
Також Ніко пообіцяв не зупинятися, продовжувати боротьбу задля повернення на футбольне поле та висловив сподівання якнайшвидше побачитися на поточному мундіалі.
Зазначимо, що на чемпіонаті світу 2026 року Вільямс виходив на зміну в кожному з трьох матчів Іспанії на груповому етапі, сумарно провів на полі 46 хвилин. Результативними діями не відзначався.
Нагадаємо, що Іспанія вже втратила одного вінгера до завершення поточного мундіалю – Єремі Піно у матчі проти Уругваю зламав ключицю.