Це мене не зламає: вінгер збірної Іспанії – про чергову травму

Вінгер збірної Іспанії Ніко Вільямс поділився емоціями після нової травми, отриманої під час поєдинку проти Уругваю (1:0) на чемпіонаті світу-2026

Про це він написав у своєму Інстаграмі.

"Сьогодні один із найгірших днів у моєму житті. Я знову дістав травму після надзвичайно складного року, протягом якого пубалгія (хронічний біль у паху – прим.) виграла у мене багато битв, але так і не виграла війну. Я зумів подолати її завдяки шаленій праці, самопожертві та, перш за все, відповідальності.

Це були півтора року страждань, смутку, невизначеності та постійної тривоги. Я просто не знав, коли знову зможу грати без болю і коли повернуся до нормального життя. Мені доводилося миритися з цим болем навіть у найбанальніших речах: коли йшов до туалету, сідав чи виходив із машини, або просто намагався радіти кожному дню. Знову стати щасливим, граючи у футбол, було моїм головним пріоритетом – разом із поверненням посмішки на обличчя...

А вчора мені завдали нової травми. Це стався епізод, у якому мій колега по цеху діяв суто на емоціях... Як на мене, цього моменту можна було легко уникнути, він був абсолютно непотрібним. Але навіть це мене не зламає..."