Узбекистан програв ДР Конго, Португалія з Роналду не змогла обіграти Колумбію на ЧС-2026

У ніч проти 28 червня уболівальники побачили заключні протистояння у квартеті К, у яких Узбекистан зазнав болючої поразки від ДР Конго, а Колумбія та Португалія розписали нульову мирову.

ДР Конго – Узбекистан: вольова перемога африканців

Вже на першій хвилині матчу Узбекистан міг швидко повести у рахунку, якби голкіпер суперника Мпасі-Нзау не парирував удар від Хамдамова по центру воріт.

Після цього м'яч таки побував у володіннях ДР Конго, але гол Шомуродова був скасований через офсайд.

Наприкінці стартової 10-хвилинки узбеки таки легально розмочили нулі на табло. Гольова атака розпочалася із невдалого викидання з ауту від суперника. Підопічні Канаварро перехопили м'яч, Мозговой віддав передачу на хід Шомуродову, який перехитрив усіх своєю наступною дією. Лідер гостей побачив, що голкіпер ДР Конго дещо вийшов із воріт та красиво перекинув Мпасі-Нзау.

Однак мінімальна перевага гостей на табло могла протриматися недовго. Вже через 7 хвилин Мбуку неймовірним ударом у ближній кут вразив володіння Нематова. Головний арбітр матчу Цваєр побіг переглядати взяття воріт, щоб переконатися, чи не було перед цим порушення правил. Через декілька секунд Німецький рефері просигналізував про скасування голу через фол під час гольової атаки.

На 66-й хвилині Цваєр без вагань вказав на 1-метрову позначку після фолу Хусанова. Вісса легко розвів м'яч та голкіпера по різних кутах воріт, повернувши Конго у гру – 1:1.

На 78-й хвилині господарі вперше у зустрічі повели у рахунку 2:1. Маєле зіграв на випередження, вдало підставивши ногу після рикошету від ноги суперника, який намагався заблокувати удар його партнера по команді. Суддя переглянув епізод на момент офсайду, але у підсумку вказав на центр поля.

Здавалося, що цей м'яч принесе перемогу ДР Конго над Узбекистаном. Однак Вісса був проти цього. На 90+1 хвилині Йоан закрутив м'яч під дальню стійку воріт. Нематов був безсилим проти такого філігранного пострілу.

Футболісти ДР Конго відправили узбеків додивлятися ЧС-2026 безпосередньо у своїх домівках. Натомість команда Себастьяна Десабра пробилася до плейоф ЧС-2026 через рейтинг команд, які посіли треті позиції у своїх групах.

ДР Конго здобула свою дебютну перемогу в історії чемпіонатів світу, а Вісса став першим гравцем цієї африканської збірної з трьома голами на ЧС.

Колу мбія – Португалія: нічия між фаворитами квартету

У другому поєдинку групи К Колумбія приймала Португалію. У першому таймі саме господарі були ближчими до м'яча. Вже до 20-ї хвилини колумбійці змарнували декілька хороших моментів. Спершу Кордоба вже на 2-й хвилині пробив над поперечиною, а ще через 15 хвилин все той же Кордоба перевірив пильність португальського голкіпера, який у дивовижному стрибку став на заваді голу.

Лише наприкінці тайму "прокинувся" Фернандеш. Лідеру "лузітан" не вдалося якомога краще прикластися до удару. Його постріл був легкою здобиччю для Варгаса.

Ще через декілька хвилин вже Фелікс загрожував колумбійським володінням, але його удару забракло влучності.

На перерву команди пішли за нульового рахунку, залишивши усю інтригу на другу половину зустрічі.

У період із 62-ї до 67-ї підопічні Нестора Лоренсо створили три моменти біля португальських воріт. Удари Ріоса та Пуерти були повз володіння Кошти, а Аріас "запоров" 100-відсотковий момент. Його удар злету потягнув Діогу, врятувавши команду під час вбивчого моменту.

Наприкінці зустрічі захисник португальців Діаш та воротар Кошта героїчно в одній атаці завадили опоненту вийти уперед.

Вже у компенсований до матчу час м'яч таки опинився у сітці португальських воріт після удару Санчеса, але забив із офсайду, тому м'яч не був зарахований.

Збірні Колумбії та Португалії не визначили сильнішого в очному протистоянні, але покрокували у наступну стадію турніру.

Чемпіонат світу-2026 з футболу

Група К, 3 тур, 28 червня

ДР Конго – Узбекистан 3:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 10 Шомуродов, 1:1 – 68 Вісса (п), 2:1 – 78 Маєле, 3:1 – Вісса

Колумбія – Португалія 0:0

Колумбія виграла групу К та у плейоф ЧС-2026 зустрінеться з третім місцем груп D/E/I/J/L, а от Португалія, яка фінішувала другою, зіграє проти Хорватії, яка посіла другу сходинку у квартеті L.

Раніше завершилися заключні матчі у квартеті L, у яких Хорватія та Англія святкували свої перемоги.