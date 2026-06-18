"Джокери" зробили результат: Швейцарія впевнено перемогла Боснію і Герцеговину в 2-му турі ЧС-2026

У четвер, 18 червня, на чемпіонаті світу-2026 з футболу відбувся матч 2-го туру групи В, у якому збірна Швейцарії здобула перемогу над командою Боснії і Герцеговини.

Зустріч завершилася з рахунком 4:1.

Саме Боснія і Герцеговина жвавіше розпочала протистояння, однак ближе до середини тайму швейцарці перехопили ініціативу, змусивши суперника грати в обороні, однак по-справжньому гострих моментів біля воріт Ніколи Васіля вони не створили.

Під перерву ініціативу знову захопили підопічні Сергія Барбареза, але і у них в атаці майже нічого не клеїлося, можна згадати лише сейв Грегора Кобеля після після дальнього пострілу від Амара Дедича.

Друга 45-хвилинка розпочалася зі спурту Швейцарії, а найкращий момент, принаймні за красою, команда створила на 57-й хвилині, коли Дан Ндоє ударом "ножицями" потужно пробивав під поперечку воріт суперника, однак Васіль зреагував та нівелював загрозу. Втім, якби гол і був забитий, то його б не зарахували через офсайд.

Однак свого підопічні Мурата Якіна домоглися ближче до завершення основного часу. Так, на поле вийшли Манзамбі та Варгас, які з інтервалом у 10 хвилин зробили результат матчу. Перший відкрив рахунок 74-й хвилині, а другий забив на 84-й. Ба більше, ще після першого голу Боснія і Герцеговина залишилася у меншості після фолу останньої надії від Мухаремовича.

А добив команду Барбареза вже на 90-й хвилині Манзамбі, який після передачі все того ж Варгаса у підсумку оформив дубль. Лише у доданий час Боснія і Герцеговина все ж змогла забити Кобелю після класного удару Махмича, однак на більше команді не вистачило ні сил, ні часу. Ба більше, на 6-й доданій Швейцарія ще й заробила пенальті, яке реалізував Джака.

У підсумку Швейцарія одноосібно очолила групу В, в іншому матчі квартету між собою зіграють збірні Катару та Канади, якщо одна з команд здобуде перемогу, то зрівняється зі швейцарцями за очкам перед заключним 3-м туром.

Зазначимо, що це була перша зустріч Швейцарії та Боснії і Герцеговини на чемпіонатах світу. Загалом вони грали між собою лише один раз – у товариському матчі 2016 року, тоді боснійці перемогли 2:0 завдяки голам Едіна Джеко та Міралема П'янича.

Варто зазначити, що Швейцарія повторила свою найбільшу перемогу на Мундіалях – втретє в історії перемогли 4:1, і уперше з 1994 року. Швейцарці поки не гарантували собі вихід у плейоф, але це може статися ще до наступного туру.

Чемпіонат світу-2026 з футболу

Група В, 2-й тур, 18 червня

Швейцарія – Боснія і Герцеговина 4:1 (0:0)

Голи: 1:0 – 74 Манзамбі, 2:0 – 84 Варгас, 3:0 – 90 Манзамбі, 3:1 – 90+3 Махмич, 4:1 – 90+6 Джака (пен)

Вилучення: 80 – Мухаремович

Напередодні також відбувся матч у групі А, в якому Чехія не змогла переграти ПАР.