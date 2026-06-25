Швейцарія здолала Канаду в битві за перше місце, Боснія і Герцеговина перемогла Катар на ЧС-2026

У заключному турі групи B чемпіонату світу-2026 збірна Канади поступилася Швейцарії з рахунком 1:2, тоді як Боснія і Герцеговина впевнено перемогла Катар – 3:1.

Перший тайм між Канадою та Швейцарією пройшов у динамічній боротьбі. Обидві команди створили кілька небезпечних моментів, однак до перерви рахунок так і не було відкрито.

На початку другої половини швейцарці двічі вразили ворота суперника. Спершу Йоган Манзамбі прорвався правим флангом і виконав простріл у штрафний майданчик, який потужним ударом у ближній кут замкнув Рубен Варгас. Незабаром сам Манзамбі подвоїв перевагу своєї команди, низом перегравши голкіпера після передачі Бріля Емболо.

Канадці зуміли скоротити відставання на 76-й хвилині. Проміс Девід, який щойно вийшов на заміну, першим дотиком до м'яча замкнув передачу Нейтана Саліба. У заключні хвилини господарі організували фінальний штурм, але врятуватися від поразки не змогли.

У підсумку Швейцарія перемогла Канаду з рахунком 2:1.

Збірна Боснії і Герцеговини захопили ініціативу з перших хвилин у грі з Катаром і відкрили рахунок на 29-й хвилині. 18-річний нападник Лейпцига Керім-Сем Алайбегович ефектним ударом з-за меж штрафного майданчика відправив м'яч у сітку. Вже за п'ять хвилин перевага європейської команди подвоїлася: після прострілу Едіна Джеко м'яч рикошетом від захисника Катару Султана Аль-Браке опинився у воротах.

Наприкінці першого тайму катарці скоротили відставання. Хасан Аль-Хайдос реалізував свій момент після передачі Едмілсона Жуніора та повернув інтригу в матч.

Утім, після перерви Боснія і Герцеговина знову взяла гру під контроль. На 67-й хвилині Ермін Махмич завершив тривалу комбінацію своєї команди точним ударом і встановив остаточний рахунок – 3:1.

Чемпіонат світу-2026 з футболу

Груповий раунд, 3-й тур, група В

24 червня

Швейцарія – Канада 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 – 46 Варгас, 2:0 – 57 Манзамбі, 2:1 – 76 Девід

Боснія і Герцеговина – Катар 3:1 (2:1)

Голи: 1:0 – 29 Алайбегович, 2:0 – 34 Аль-Браке, 2:1 – 42 Аль-Хайдос

Швейцарія з 7 очками посіла перше місце в групі B та вийшла до 1/16 фіналу, де зустрінеться з однією з команд, що фінішують третіми у групах E, F, G, I або J. Для швейцарців це вже четвертий поспіль вихід до плейоф чемпіонату світу, раніше вони долали груповий етап на мундіалях 2014, 2018 і 2022 років.

Канада набрала 4 очки та фінішувала другою. У 1/16 фіналу канадці зіграють проти команди, яка посяде друге місце в групі A. Це буде перша поява збірної Канади у плейоф чемпіонату світу. До турніру 2026 року вона брала участь у мундіалях лише двічі – у 1986 та 2022 роках, і в обох випадках завершувала виступи після групового етапу.

Боснія і Герцеговина, попри перемогу над Катаром, із 4 очками залишилася третьою у групі В. Водночас команда зберігає високі шанси на вихід до 1/16 фіналу як одна з найкращих збірних, що посіли треті місця у своїх групах.