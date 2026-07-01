Жодна збірна не є сильнішою за Іспанію: Ямал висловився щодо фаворита у боротьбі за перемогу на ЧС-2026

Вінгер каталонської Барселони Ламін Ямал, відповідаючи на питання, хто є фаворитом у боротьбі за перемогу на чемпіонаті світу-2026, сказав, що наразі претендента на тріумф не визначено, проте немає команди сильнішої за збірну Іспанії.

Його слова передає COPE.

"Треба виграти перший матч, і немає жодної збірної, яка була б набагато слабшою за нас. Треба вийти на поле, добре зіграти й перемогти. Немає жодної збірної, яку неможливо перемогти. Франція не краща за нас, вони не перемогли нас на Євро. Немає жодного фаворита. Жодна збірна не є сильнішою за нас".

Нагадаємо, що Ямал відзначився дебютним голом на світовій першості у матчі проти Саудівської Аравії у другому турі групового етапу (4:0 – перемога "Фурії Рохи").

Далі на підопічних Луїса де ла Фуенте протистояння з Австрією в 1/16 плейоф цьогорічного мундіалю. Гра відбудеться 2 липня, старт зустрічі запланований о 22:00 за київським часом.

Додамо, що 18-річний Ямал провів у футболці національної збірної 28 матчів, у яких відзначився 7 голами та 12 асистами. У складі збірної молодий нападник виграв чемпіонат Європи-2024.