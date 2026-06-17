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Йорданія дала справжній бій Австрії, але поступилась на ЧС-2026

Денис Іваненко — 17 червня 2026, 09:08
Йорданія дала справжній бій Австрії, але поступилась на ЧС-2026
Австрія – Йорданія, результат матчу ЧС-2026
Getty Images

У середу, 17 червня, відбувся другий матч групи J на чемпіонаті світу-2026 із футболу, в якому збірна Австрії здолала Йорданію з рахунком 3:1.

Європейська команда вийшла вперед на 21-й хвилині. Автором гола став Романо Шмід.

Він ідеально пробив із середньої відстані у верхній дальній кут воріт. Голкіпер суперника Язід Абу-Лайла навіть не встиг зреагувати на постріл.

Йорданія, попри статус явного андердога, не збиралась здаватись. Вона в першому таймі завдала більше ударів за фаворита, а на початку другого навіть змогла відігратись.

Алі Ольван змістився із флангу й ударом від правої стійки відновив паритет у зустрічі. Це перший гол в історії для Йордану на чемпіонатах світу, раніше збірна цієї країни жодного разу не грала на Мундіалях.

На 67-й хвилині Марко Арнаутович знову вивів австрійців уперед. Проте після перегляду повтору рефері скасував взяття воріт через гру рукою в нападника.

Проте європейцям усе ж таки вдалось вирвати перемогу. Після подачі з кутового Язан Аль-Араб зрізав м'яч головою у власні ворота, а в компенсований час Марко Арнаутович з пенальті встановив остаточний рахунок зустрічі.

Чемпіонат світу-2026 з футболу
Група J, 1 тур

Австрія – Йорданія 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 21 Шмід, 1:1 – 50 Ольван, 2:1 – 76 Аль-Араб (АГ), 3:1 – 90+12 Арнаутович (пен)

Відеоогляд матчу Австрія – Йорданія

Зазначимо, що напередодні відбувся інший матч групи J. У ньому збірна Аргентини розгромила Алжир (3:0) із хеттриком Ліонеля Мессі, завдяки якому той побив рекорд Кріштіану Роналду.

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