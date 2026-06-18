Яскравий старт: Англія з дублем Кейна переграла Хорватію на ЧС-2026

Збірна Англії переграла Хорватію у матчі 1 туру групи L у межах чемпіонату світу з футболу-2026.

Зустріч завершилась з рахунком 4:2.

Команди видали шалений перший тайм. Гаррі Кейн вивів англійців уперед уже на 12-й хвилині, коли з другої спроби реалізував пенальті. Це дозволило йому встановити рекорд чемпіонатів світу за кількістю реалізованих одинадцятиметрових ударів.

Хорвати відповіли ефектним дальнім ударом Мартіна Батуріни, з яким не зміг впоратися Джордан Пікфорд.

Наприкінці тайму команди ще раз обмінялися голами. Спочатку Кейн оформив дубль – форвард головою замкнув подачу з кутового від Деклана Райса. Цей м'яч став для нього десятим на чемпіонатах світу, і за цим показником він зрівнявся з легендарним англійцем Гарі Лінекером.

Однак збірна Хорватії знову знайшла сили зрівняти рахунок. На п'ятій компенсованій до першого тайму хвилині Петар Муса з близької відстані переграв Пікфорда після скидки від Івана Перишича.

Британці потужно розпочали другу половину зустрічі. Джуд Беллінгем здійснив ривок правим флангом і пробив у дальній кут, знову вивівши Англію вперед. За кілька хвилин він міг оформити дубль, проте на висоті зіграв воротар хорватів Домінік Лівакович.

Наприкінці зустрічі остаточний рахунок у протистоянні оформив Маркус Рашфорд, який ударом в кут завершив стрімку атаку англійців.

Чемпіонат світу-2026 з футболу

Група L, 1-й тур, 17 червня

Англія – Хорватія 4:2 (2:2)

Голи: 1:0 – 12 Кейн (пен), 1:1 – 36 Батуріна, 2:1 – 42 Кейн, 2:2 – 45+5 Муса, 3:2 – 47 Беллінгем, 4:2 – 85 Рашфорд

Нагадаємо, що у групі L також опинились збірні Гани та Панами. Вони своє очне протистояння проведуть 18 червня о 2:00 за київським часом.