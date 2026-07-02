Іспанія – Австрія: прогноз букмекерів на матч 1/16 фіналу ЧС-2026

Букмекери визначилися з котируваннями на поєдинок 1/16 фіналу чемпіонату світу з футболу, в якому зустрінуться збірні Іспанії та Австрії.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є підопічні Луїса де ла Фуенте, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,35. Нічия – 5,00. Виграш австрійців – 10,00.

Прохід "Фурії Рохи" до наступної стадії турніру – 1,15. На те, що команда Ральфа Рангніка проб'ється до 1/8 фіналу – 5,66.

Протистояння відбудеться 2 липня на "Соу-Фай Стедіум" в Інглвуді. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Зазначимо, що переможець цієї пари в 1/8 фіналу зіграє проти Португалії або Хорватії. Фаворитом дуелі вважаються підопічні Роберто Мартінеса.

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