Катар вирвав нічию на останніх хвилинах у матчі проти Швейцарії на ЧС-2026

У суботу, 13 червня, на чемпіонаті світу-2026 з футболу відбувся матч 1-го туру групи В, у якому Швейцарія не зуміла довести гру проти Катару до перемоги.

Гра почалася несподівано для фаворитів цієї зустрічі. Лівий вінгер катарців Едмілсон Жуніор пішов в контратаку, внаслідок якої вийшов віч-на-віч із легендарним голкіпером "червоно-хрестових" Кобелем. Проте досвід взяв своє, Грегор врятував свою команду від швидкого пропущеного голу.

Проте далі швейцарці почали брати гру під свій контроль. Дан Ндоє відповів гострим моментом, пробивши у дальній кут приблизно з десяти метрів, змусивши воротаря катарців Махмуда Абанаду витягнутися у струнку.

Далі Ндоє змарнував другий свій гострий момент. Він з передачі Рікардо Родрігеса не зміг пробити у рамки воріт, проте малюнок гри й далі не змінювався, "червоно-хрестові" продовжували тиснути.

Але вже на 15-й хвилині арбітр матчу Хосе Марія Санчес Марті призначив доленосний пенальті на користь швейцарців. Воротар катарців зрізав у штрафному майданчику півзахисника Фройлера.

В інтернеті ширяться дискусії з приводу цього рішення, оскільки є сумніви у положенні гравця збірної Швейцарії за офсайдною лінією. Проте Брель Емболо успішно реалізував призначений 11-метровий та здавалося, що зафіксував фінальний результат матчу ще у половині першого тайму.

Далі гра проходила переважну кількість часу під контролем підопічних Мурата Якіна. "Бордові" намагалися пресингувати та виходити у контратаки, але скористатися своїми нагодами не змогли.

Другий тайм проходив за аналогічним сценарієм. Моменти були у Джаки, Варгаса та у Манзамбі, проте голами вони не стали. Під кінець зустрічі швейцарці почали грати прагматично та на результат, за це й поплатилися.

Катар вирвав нічию завдяки Буалему Хухі, який під завісу гри замкнув головою передачу Хомама Аль-Амінаю.

Чемпіонат світу-2026 з футболу

Група В, 1-й тур

Катар – Швейцарія 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 17 Емболо (пенальті), 1:1 – 90+4 Хухі



Зауважимо, що для збірної Катару сьогоднішня нічия стала історичною. Це перше здобуте очко для катарців на чемпіонатах світу. Раніше, на домашньому мундіалі 2022-го року, вони зазнали трьох поразок поспіль та вилетіли з турніру.

Нагадаємо, що в ніч з 12 на 13 червня, на чемпіонаті світу-2026 з футболу відбувся матч 1-го туру групи В, у якому одні з господарів турніру американці розгромили збірну Парагваю.