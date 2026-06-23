Збірна Португалії з рекордами Роналду розгромила Узбекистан на ЧС-2026

Збірна Португалії обіграла Узбекистан у другому турі групового етапу чемпіонату світу-2026 з футболу.

Зустріч завершилась з рахунком 5:0.

Португальці відкрили рахунок уже на 6-й хвилині. Жоау Канселу виконав простріл у штрафний майданчик, який замкнув 41-річний Кріштіану Роналду. Він став першим гравцем в історії, який забивав голи на шести чемпіонатах світу з футболу. Свій дебютний гол на Мундіалях Кріштіану забив у 2006 році, після чого також відзначився на чемпіонатах світу 2010, 2014, 2018 та 2022 років.

Крім того, Роналду став другим найстаршим автором гола в історії чемпіонатів світу – у віці 41 року, 4 місяців і 18 днів. Рекорд належить камерунцю Роже Міллі, який забив на Мундіалі-1994 у 42 роки.

Невдовзі Нуну Мендеш подвоїв перевагу португальців, забивши неймовірним ударом зі штрафного.

На 29-й хвилині півзахисник Узбекистану Азізжон Ганієв ефектним ударом у дальню дев'ятку відзначився після боротьби Аббосбека Файзуллаєва з Жоау Канселу. Однак після перегляду VAR арбітр зафіксував фол Файзуллаєва на Канселу та скасував взяття воріт.

Наприкінці першого тайму Роналду скористався ще одним своїм шансом. Бруну Фернандеш розігнав контратаку португальців і вивів капітана сам на сам із голкіпером, а той впевнено переграв воротаря.

Цей гол став для нього 10-м на чемпіонатах світу, що дозволило форварду стати найкращим бомбардиром збірної Португалії в історії Мундіалів.

Крім того, у віці 41 року і 138 днів він став найстаршим футболістом в історії чемпіонатів світу, якому вдалося оформити дубль в одному матчі.

У другому таймі Португалія продовжила домінувати й на 60-й хвилині забила четвертий м'яч. Після розіграшу кутового Жуан Фелікс нав'язав боротьбу у воротарському майданчику, м'яч влучив в Абдукодіра Хусанова, після чого відскочив у Уткіра Нематова та від нього залетів у сітку воріт.

На 87-й хвилині Рафаел Леау встановив остаточний рахунок у матчі, пробивши під поперечину з лінії штрафного майданчика. Це його перший м'яч за національну команду з листопада 2024 року.

Чемпіонат світу-2026 з футболу

Груповий раунд, 2-й тур, група К

23 червня

Португалія – Узбекистан 5:0 (3:0)

Голи: 1:0 – 6 Роналду, 2:0 – 17 Мендеш, 3:0 – 39 Роналду, 4:0 – Нематов (автогол), 5:0 – 87 Леау

Нагадаємо, що зірковий нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі за підсумком матчу ЧС-2026 проти збірної Австрії (2:0) встановив низку рекордів в межах світових футбольних першостей.

Напередодні аргентинець очолив список бомбардирів за всю історію турніру, забивши найбільшу кількість голів у фінальних частинах чемпіонів світу (18).