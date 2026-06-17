Збірна Португалії не змогла переграти Конго на старті ЧС-2026

Збірна Португалії не змогла переграла ДР Конго у матчі 1 туру групи К у межах чемпіонату світу з футболу-2026.

Зустріч завершилась з рахунком 1:1.

Португалія швидко вийшла вперед. На 6-й хвилині Педру Нету виконав ідеальну подачу до штрафного майданчика суперника на Жоау Невеша, який головою переправив м'яч у сітку воріт.

Португальці володіли ініціативою, проте не змогли розвинути свій успіх. Ба більше, на п'ятій компенсованій до першого тайму хвилині конголезці зрівняли рахунок — нападник Ньюкасла Йоан Вісса влучно пробив головою з близької відстані та забив дебютний гол ДР Конго на чемпіонаті світу.

У другому таймі збірна Португалії більше атакувала й мала чудові нагоди, щоб відзначитися. Проте ДР Конго надійно зіграла в захисті та зберегла нічийний результат.

Зазначимо, що капітан збірної Португалії Кріштіану Роналду відіграв увесь матч. 41-річний форвард став другим футболістом в історії, який взяв участь у шести чемпіонатах світу. Португалець повторив досягнення нападника збірної Аргентини Ліонеля Мессі, який напередодні оформив хет-трик у матчі проти Алжиру (3:0).

Чемпіонат світу-2026 з футболу

Група K, 1-й тур, 17 червня

Португалія – ДР Конго 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 – 6 Невеш, 1:1 – 45+5 Вісса

Огляд матчу

Відео MEGOGO

Нагадаємо, що у групі K також опинились збірні Колумбії та Узбекистану. Вони своє очне протистояння проведуть 18 червня о 5:00 за київським часом.