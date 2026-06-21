Збірна Іспанії з голами Ямала та Оярсабаля розгромила Саудівську Аравію у матчі 2-го туру ЧС-2026

У неділю, 21 червня, на чемпіонаті світу-2026 з футболу відбувся матч 2-го туру групи H, у якому збірна Іспанії розгромила команду Саудівської Аравії.

Зустріч завершилася з рахунком 4:0.

Іспанці після втрати очок з Кабо-Верде у 1-му турі явно зробили роботу над помилками і одразу почали насідати на ворота суперника. Так, вже на 10-й хвилині Ламін Ямал після асисту Оярсабаля вивів "Фурію Роху" вперед, ставши другим наймолодшим іспанцем, що забивав на ЧС.

На цьому Іспанія не зупинилася, адже у середині тайму вже сам Оярсабаль з інтервалом у три хвилини оформив дубль, зробивши рахунок 3:0. До перерви підопічні Луїса де ла Фуенте мали ще кілька непоганих нагод, однак трохи підвела реалізація.

У другому таймі малюнок гри особливо не змінився, ба більше, гравці Саудівської Аравії ще й допомогли супернику, забивши у власні ворота вже на 49-й хвилині.

У підсумку цей гол став останнім у протистоянні, зафіксувавши впевнену і першу перемогу Іспанії на ЧС-2026. Вже у компенсований час Ферран Торрес відправив у сітку воріт суперника і 5-й м'яч, однак після перегляду VAR гол було скасовано через офсайд.

Чемпіонат світу-2026 з футболу

Група H, 2 тур

Іспанія – Саудівська Аравія 4:0 (3:0)

Голи: 1:0 – 10 Ямал, 2:0 – 21 Оярсабаль, 3:0 – 24 Оярсабаль, 4:0 – 49 Тамбакті (аг)

Нагадаємо, у 1-му турі іспанці сенсаційно не змогли переграти Кабо-Верде, водночас Уругвай зіграв унічию з Саудівською Аравією.