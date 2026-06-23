Алжир здобув вольову перемогу над Йорданією в арабському дербі на ЧС-2026

У вівторок, 23 червня, відбувся матч другого туру групи J на чемпіонаті світу-2026 із футболу, в якому збірна Алжиру здобула вольову перемогу над Йорданією з рахунком 2:1.

Це було лише четверте арабське дербі на Мундіалях. У ньому йорданці були близькі до того, щоб здобути свої перші очки в історії на світових першостях, проте цього не вдалось зробити.

Нізар Аль-Рашдан вивів свою команду вперед на 36-й хвилині зустрічі. Він пробив з межі штрафного майданчика низом у ближній кут воріт, голкіпер торкнувся м'яча, але не зміг його відбити.

Алжирці після цього захопили ініціативу й у другому таймі змогли свою перевага втілити в голи. Спочатку Надір Бенбуалі забив головою після подачі з кутового, яку виконав Ріяд Марез.

М'яч, після його удару головою, відскочив від газону та полетів під ліву стійку. А вже наприкінці основного часу Амін Гуїрі відзначився переможним голом, пробивши із близької відстані.

Він встановив остаточний рахунок у зустрічі. Ця перемога стала першою для алжирців на Мундіалях із 2014 року.

Чемпіонат світу-2026 з футболу

Група J, 2 тур

Йорданія – Алжир 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 – 36 Аль-Рашдан, 1:1 – 69 Бенбуалі, 1:2 – 82 Гуїрі

Зазначимо, що ця поразка позбавила шансів Йорданію на вихід у плейоф. Азійці можуть наздогнати Алжир чи Австрію, але поступатимуться через поразки в очних протистояннях.

Нагадаємо, що напередодні Аргентина гарантувала собі вихід до 1/16 фіналу. "Альбіселесте" у другому турі переграли Австрію з дублем Ліонеля Мессі.