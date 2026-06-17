Збірна Аргентини з хеттриком Мессі розгромила команду Алжиру в 1-му турі ЧС-2026

У середу, 17 червня, на чемпіонаті світу-2026 з футболу відбувся матч 1-го туру групи J, у якому збірна Аргентини перемогла команду Алжиру.

Зустріч завершилася з рахунком 3:0.

Чинні чемпіони світової першості вирішили не відтягувати справу в "довгий ящик", і вже на 5-й хвилині Ліонель Мессі забив м'яч у сітку воріт суперника, однак гол було скасовано через офсайд. Подібним чином через три хвилини відповіли алжирці, але взяття воріт від Фареза Шайбі також було скасовано через положення поза грою.

Легітимний же гол було забито ближче до середини тайму: Родріго Де Пауль знайшов пасом Мессі, а той трохи протягнувши м'яч наважився на удар з-за меж штрафного, який не зміг парирувати Люка Зідан.

Надалі гра не збавила обертів, однак реально гострих моментів біля обох воріт глядачі до перерви більше не побачили.

Другий тайм команди розпочали обережно, однак трохи згодом підопічні Ліонеля Скалоні увімкнули пресинг, який вилився у другий забитий м'яч: після плутанини у захисті алжирців першим на підбиранні зіграв Алексіс Макаллістер і з-за меж штрафного потужно пробив по центру, однак Зідан відбив сферу прямо перед собою, чим скористався Мессі та додав її вже у порожні ворота суперника, оформивши дубль.

Після цього Владімір Петкович провів низку замін, зокрема, випустивши на поле ветерана команди Ріяда Мареза, однак особливо це на розвиток подій вплинуло. Аргентина продовжували домінувати, хеттрик міг оформлювати все той же Мессі, але цього разу Зідан зміг нівелювати загрозу, не дозволивши зірковому нападнику зрівнятися за голами на ЧС з німцем Мірославом Клозе.

Водночас Алжиру важкувато було навіть тоді, коли аргентинці трохи збавили оберти та "віддали" м'яч, можна згадати непоганий постріл Хуссема Ауара, але м'яч пройшов поруч зі стійкою воріт Мартінеса, який контролював політ "снаряду".

Після чергової паузи на на гідратацію "Альбіселесте" знову увімкнули пресинг, виштовхнувши суперника подалі від власних воріт ближче до центру поля, а за 15 хвилин Мессі оформив свій перший хеттрик в межах чемпіонатів світу, і у підсумку поховав надії Алжиру врятувати бодай нічию.

Чемпіонат світу-2026 з футболу

Група J, 1-й тур, 17 червня

Аргентина – Алжир 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 – Мессі, 2:0 – 60 Мессі, 3:0 – 76 Мессі

Standings provided by Sofascore

Напередодні також відбулися матчі групи I, у яких збірна Франції переграла Сенегал, а Норвегія здолала Ірак.

Водночас у групі J свій поєдинок пізніше зіграють Австрія та Йорданія, стартовий свисток пролунає 17 червня о 7:00 ранку за київським часом.