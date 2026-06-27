Іспанія може втратити ще одного вінгера до завершення ЧС-2026

Вінгер Атлетика Більбао Ніко Вільямс може пропустити решту чемпіонату світу 2026 року.

Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо.

23-річний вінгер отримав травму в матчі третього туру чемпіонату світу 2026 року проти Уругваю (перемога 1:0). Йдеться про м'язове пошкодження, і є висока ймовірність того, що воно достатньо серйозне для того, щоби завадити Вільямсу зіграти у плейоф чемпіонату світу-2026.

Зазначимо, що Іспанія вже втратила одного вінгера до завершення поточного мундіалю – Єремі Піно у матчі проти Уругваю зламав ключицю.

На чемпіонаті світу 2026 року Вільямс виходив на зміну в кожному з трьох матчів Іспанії на груповому етапі, сумарно провів на полі 46 хвилин. Результативними діями не відзначався.