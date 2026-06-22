Аргентина – Австрія: відео голів матчу ЧС-2026 в групі J

У понеділок, 22 червня, на чемпіонаті світу-2026 з футболу проходить матч 2-го туру групи J, у якому між собою грають збірні Аргентини та Австрії.

Рахунок було відкрито лише на 38-й хвилині після голу від Ліонеля Мессі, який у підсумку став найкращим бомбардиром світових першостей, обійшовши німця Мірослава Клозе.

Відео MEGOGO

В Україні зустріч наживо транслює медіасервіс MEGOGO.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є підопічні Ліонеля Скалоні, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,55. Нічия – 4,00. Виграш європейців – 7,00.

В цьому поєдинку не очікується багато голів. На тотал більше 3,5 котирування складають 3,40, а на ТМ 3,5 – 1,33.

Зазначимо, що у першому турі аргентинці розгромили Алжир, а Австрія перемогла Йорданію.

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