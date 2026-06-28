Франція та Аргентина – головні фаворити на виграш ЧС-2026 за версією суперкомп'ютера

Підійшов до завершення груповий етап 23-го чемпіонату світу з футболу, що проходить на території США, Мексики та Канади.

За підсумками перших 72 поєдинків мундіалю суперкомп'ютер Opta Analyst визначив фаворитів турніру, що триватиме до 19 липня.

Головними претендентами на вихід у фінал після формування сітки плейоф є збірні Франції та Аргентини, які мають майже 60% шансу на двох на вихід у вирішальний поєдинок ЧС-2026. Ймовірність на перемогу французів у фіналі, втім, трохи більша – 18,73% проти 16,56%.

Наступними за силою кандидатами на перемогу на чемпіонаті світу-2026 є збірні Іспанії та Англії, що мають 13,24% та 10,02% шансу на завоювання трофея згідно з прогнозом суперкомп'ютера.

До першої п'ятірки фаворитів увірвалась збірна Бразилії, що має 6,70% шансу на тріумф після групового етапу. А ось зменшились шанси на успіх в збірної Португалії, що посіла друге місце у квартеті K, підопічні Роберто Мартінеса з 5 сходинки в рейтингу опустились на 7 і тепер ще поступаються Нідерландам.

До першої десятки також входять збірні Німеччини, Колумбії та Норвегії.

Головними ж аутсайдерами плейоф вважаються команди Кабо-Верде, ПАР, Парагваю та Боснії і Герцеговини. На їх перемогу в турнірі штучний інтелект дає менше 0.1% шансу.

Котирування букмекерів щодо переможця ЧС-2026 майже ідентичні до прогнозу Opta. На думку ліцензованого букмекера betking збірна Франції також є головним претендентом на титул з коефіцієнтом 4,50. Другою силою також вважається Аргентина – 6,00. Далі йдуть Англія – 8,00, Іспанія – 8,50 та Бразилія з Португалією – 13,00.

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