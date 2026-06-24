Збірна Хорватії здобула непросту перемогу над Панамою у 2-му турі на ЧС-2026

У середу, 24 червня, на чемпіонаті світу-2026 з футболу відбувся матч 2-го туру групи L, у якому збірна Хорватії здобула непросту перемогу над командою Панами.

Зустріч завершилася з рахунком 1:0.

"Картаті" з перших хвилин спробували захопити ініціативу, однак суперник ясно дав зрозуміти, що другим номером грати не збирається. Так, першу половину 1-го тайму команди обмінювалися атаками, граючи фактично без центра поля, а перед гідратаційною паузою панамці взагалі ледь не відкрили рахунок, однак Лівакович зміг парирувати постріл Родрігеса та перевести м'яч у поперечку.

Втім, майже одразу арбітр сигналізував, що м'яч до цього вийшов за межі поля, але це був лише перший гострий момент на дві команди тайм. Після паузи малюнок гри особливо не змінився, Хорватія трохи більше володіла м'ячем, але конвертувати цю мінімальну перевагу в забитий гол фаворитам на папері не вдалося.

Лише у компенсований арбітром час Батуріна непогано пробивав з-за меж штрафного у кут воріт, але Москера загрозу нівелював. У підсумку на перерву команди пішли з нулями на табло.

На старті другої 45-хвилинки Златко Далич кинув у бій Крамарича та Будіміра, і саме другому знадобилося менше 10 хвилин, аби відкрити рахунок у протистоянні після асисту Станішича.

На хвилі успіху хорвати продовжили насідати на ворота суперника, але це було недовго, Панама згодом перехопила ініціативу та побігла ратувати бодай нічию і була до цього близькою, однак Лівакович потягнув три удари протягом кількох хвилин, а далі відбулася чергова пауза на "водопій", яка відверто зіграла на руку "картатим", збивши атакувальний запал панамців.

Після паузи підопічні Томаса Крістіансена продовжили спроби врятувати поєдинок, але підвела реалізація, та і моментів поменшало. Хорватія також не використала свої нагоди під час контратак, аби збільшити перевагу, у підсумку зустріч завершилася з рахунком 1:0 на користь європейської збірної, яка поліпшила свої шанси на вихід в 1/16 фіналу.

Водночас Панама через цю поразку втратила навіть теоретичні шанси пробитися у плейоф.

Чемпіонат світу-2026 з футболу

Група L, 2 тур

Панама – Хорватія 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 54 Будімір

Нагадаємо, у паралельному матчі квартету збірна Англії не змогла переграти команду Гани.