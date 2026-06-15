Беззуба гра фаворита: Кабо-Верде створило сенсацію в матчі з Іспанією на ЧС-2026

Збірні Іспанії та Кабо-Верде не змогли визначити сильнішого у матчі 1 туру групи H у межах чемпіонату світу з футболу.

Зустріч завершилась з рахунком 0:0.

Іспанія неквапливо розпочала гру. Попри традиційний контроль м'яча, перші небезпечні моменти команда створила лише ближче до завершення першого тайму. Спочатку Ферран Торрес влучив у поперечку, а згодом із вигідної позиції пробив по центру воріт.

Друга половина теж розпочалась з атак іспанців, які повністю контролювали гру та постійно тиснули на ворота Кабо-Верде. Відсутність голів змусила головного тренера "червоної фурії" Луїса Де ла Фуенте випустити Ламіна Ямала, який мав пропустити старт ЧС-2026.

Іспанцям бракувало гостроти в завершальній стадії атак. Свої нагоди не змогли використати Фабіан Руїс, Мікель Оярсабаль і Мікель Меріно.

У підсумку дебютант чемпіонату світу – збірна Кабо-Верде – здобув своє перше очко в історії турніру, а Іспанія, один із фаворитів змагань, несподівано втратила залікові бали вже у стартовому матчі.

Чемпіонат світу-2026 з футболу

Група H, 1-й тур, 15 червня

Іспанія – Кабо-Верде 0:0

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Нагадаємо, що у групі H також опинились збірні Уругваю та Саудівської Аравії. Вони своє очне протистояння проведуть 16 червня о 1:00 за київським часом.