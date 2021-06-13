Євро-2020. Англія - Хорватія: онлайн-трансляція матчу в групі D. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Збірна Англії в стартовому поєдинку групи D на Євро-2020 зіграє проти збірної Хорватії. Гра відбудеться в неділю, 13 червня, на Вемблі в Лондоні. Початок о 16:00 за київським часом.

Пряма трансляція матчу на телеканалах: Футбол 1/2 та Україна. Також онлайн матч Англія - Хорватія дивіться на нашому сайті.

В іншому матчі квартету D Шотландія зіграє з Чехією. Поєдинок чехів і кельтів відбудеться в понеділок, 14 червня о 16:00.

Збірна України в першому турі Євро-2020 у групі C зіграє проти Нідерландів. Матч українців розпочнеться о 22:00 в неділю, 13 червня.