З 11 червня по 11 липня в 9-ти європейських містах відбудеться чемпіонат Європи. 24 європейські збірні поборються за найпрестижніший трофей Старої Європи. Збірна України потрапила до групи C, де її суперниками будуть збірні Нідерландів, Північної Македонії і Австрії.
Розклад чемпіонату Європи - 2020 з футболу, склад груп, турнірна сітка
Прямі трансляції на території України будуть доступні на телеканалах Футбол 1/2. Матчі збірної України також покаже телеканал Україна. Трансляції відбудуться в більш ніж 200 країнах світу, як на державних телеканалах, так і на платних. Також світові провайдери пропонують різноманітні тарифні пакети.
Афганістан: Sony
Албанія: RTSH/SuperSport
Алжир: beIN Sports
Американське Самоа: ESPN/Univision
Андорра: TF1/Mediaset Spain/M6
Англілья: ESPN
Ангола: StarTimes/SuperSport/Canal+ Afrique
Антигуа и Барбуда: ESPN
Аргентина: Direct TV
Вірменія: Armenia TV CJSC
Аруба: ESPN/NOS/Direct TV
Австралія: Optus
Австрія: ORF
Азербайджан: AzTV/Public TV Azerbaijan
Багами: ESPN
Бахрейн: beIN Sports
Бангладеш: Sony
Барбадос: ESPN
Білорусь: Belarus TV
Бельгія: VRT/RTBF
Бенін: Star Times/Supersport/Canal+ Afrique
Бермуди: ESPN
Бутан: Sony
Болівія: Tigo Bolivia/Direct TV
Бонейр: Direct TV/NOS/ESPN
Боснія и Герцеговина: Nova BH/Sportklub
Ботсвана: Canal+ Afrique/Star Times/Supersport/
Бразилія: Globosat
Британські Віргінські острови: ESPN
Болгарія: BNT/Nova
Буркіна-Фасо: Star Times/Supersport/Canal+ Afrique
Бурунді: Star Times/Supersport/Canal+ Afrique
Камбоджа: CTN
Камерун: Star Times/Supersport/Canal+ Afrique
Канада: Bell Media/TVA
Кабо-Верде: Star Times/Supersport/Canal+ Afrique
Кайманові острови: ESPN
ЦАР: Star Times/Supersport/Canal+ Afrique
Чад: beIN Sports/Star Times/Supersport/Canal+ Afrique
Чилі: Direct TV
Китай: CCTV/Super Sports
Колумбія: Win Sports/Direct TV
Коморські острови: Star Times/Supersport/Canal+ Afrique
Конго: Star Times/Supersport/Canal+ Afrique
Коста-Ріка: Teletica Canal 7/Repretel TV/SKY México
Хорватія: HRT/Sportklub
Куба: ESPN
Кюрасао: Direct TV/NOS/ESPN
Кіпр: CyBC
Чехія: Česká televize
Данія: DKDR/NENT Group Denmark
ДР Конго: Star Times/Supersport/Canal+ Afrique
Джибуті: beIN Sports/Star Times/Supersport/Canal+ Afrique
Домініка: ESPN
Доминиканская республика: Sky México
Еквадор: Direct TV
Єгипет: beIN Sports
Сальвадор: Sky México
Екваториальна Гвінея: Star Times/Supersport/Canal+ Afrique
Еритрея: Star Times/Supersport/Canal+ Afrique
Естония: ERR
Ефіопія: Star Times/Supersport
Фолклендські острови: ESPN
Фарерські острови: NENT Group Denmark
Фіджи: Digicel/FBC
Фінляндія: YLE
Франція: M6/TF1
Французька Гвіана: Direct TV/ESPN/M6/TF1
Французька Полинезия: Digicel/M6/TF1
Французькі Південні і Антарктичні території: M6/TF1
Габон: Star Times/Supersport/Canal+ Afrique
Гамбія: Star Times/Supersport
Грузія: GPB
Німеччина: ARD/ZDF
Гана: Star Times/Supersport/Canal+ Afrique
Греція: Antenna TV
Гренландія: NENT Group Denmark
Гренада: ESPN
Гваделупа: Direct TV/ESPN/M6/TF1
Гуам: ESPN/Univision
Гватемала: RT Guatemala/SKY México
Гвінея: Star Times/Supersport/Canal+ Afrique
Гвінея-Біссау: Star Times/Supersport/Canal+ Afrique
Гайана: Direct TV/ESPN
Гаїти: ESPN
Гондурас: SKY México
Гонконг: PCCW
Угорщина: MTVA
Ісландія: Stod 2 Sport
Індия і Індийский субконтинент: Sony
Індонезія: MNC/Mola TV/RCTI
На борту літаків: IMG In-Flight UK
Іран: beIN Sports
Ірак: beIN Sports
Ірландія: RTÉ
Ізраїль: Charlton
Італія: RAI/Sky Italia
Кот-д'Івуар: Star Times/Supersport/Canal+ Afrique
Ямайка: ESPN
Японія: WOWOW
Йорданія: beIN Sports
Казахстан: Saran
Кенія: Star Times/Supersport/Canal+ Afrique/KTN
Кирибати: Digicel
Косово: RTK/DigitAlb
Кувейт: beIN Sports
Киргизстан: Saran
Латвія: T3 Sport Latvia
Ліван: beIN Sports
Лесото: Star Times/Supersport/Canal+ Afrique
Ліберія: Star Times/Supersport/Canal+ Afrique
Лівія: beIN Sports
Литва: LNK
Макао: TDM
Мадагаскар: Star Times/Supersport/Canal+ Afrique
Малаві: Star Times/Supersport/Canal+ Afrique
Малайзія і Бруней: RTM Malaysia/Astro Sports Malaysia
Мальдіви: Sony
Малі: Star Times/Supersport/Canal+ Afrique
Мальта: PBS
Північні Марианські острови: ESPN/Univision
Мартиника: M6/TF1/ESPN/Direct TV
Мавританія: beIN Sports/Star Times/Supersport/Canal+ Afrique
Маврікій: Star Times/Supersport/Canal+ Afrique
Майотта: Canal+ Afrique/Star Times/M6/TF1
Мексика: SKY México
Мідвей: ESPN/Univision
Молдова: GMG
Монако: M6/TF1
Монголія: Unitel
Черногорія: Sportklub
Монсеррат: ESPN
Марокко: beIN Sports
Мозамбік: Star Times/Supersport/Canal+ Afrique
Намібія: Star Times/Supersport/Canal+ Afrique
Науру: Digicel
Непал: Sony
Нідерланди: NOS
Невіс: ESPN
Нова Каледонія: M6/TF1
Нова Зеландія: Sky New Zealand
Нікарагуа: SKY México
Нігер: Star Times/Supersport/Canal+ Afrique
Нігерія: Star Times/Supersport/Canal+ Afrique
Ниуе: Digicel
Північна Македония: Sportklub
Норвегія: NRK/TV2
Оман: beIN Sports
Пакистан: Sony
Палестина (Сектор Газу и Західний берег): beIN Sports
Панама: SKY México
Папуа - Новая Гвинея: Digicel
Парагвай: Tigo Paraguay/Direct TV
Перу: Direct TV
Польща: TVP
Португалія: Sport TV Portugal
Пуерто-Ріко: ESPN/Univision
Катар: beIN Sports
Реюньон: Star Times/M6/TF1/Canal+ Afrique
Румунія: ProTV
Росія: Channel One/Match TV/RTR
Руанда: Star Times/Supersport/Canal+ Afrique
Саба: ESPN/Direct TV/NOS
Сан-Марино: RAI/Sky Italia
Сан-Томе и Принсипи: Star Times/Supersport/Canal+ Afrique
Саудівська Аравія: beIN Sports
Сенегал: Star Times/Supersport/Canal+ Afrique
Сербія: Nova S/Sportklub
Сейшели: Star Times/Supersport/Canal+ Afrique
Сьєрра-Леоне: Star Times/Supersport/Canal+ Afrique
Словаччина: RTV Slovakia
Словенія: Sport TV/Sportklub
Соломонові Острови: Digicel
Сомалі: BeIN Sports/Star Times/Supersport/Canal+ Afrique
ПАР: Supersport
Південний Судан: beIN Sports/Supersport/Star Times
Іспанія: Mediaset Spain
Шри-Ланка: Sony
Сен-Бартелемі: ESPN/Direct TV/M6/TF1
Сент-Кристофер: ESPN
Синт-Естатіус: ESPN/Direct TV/NOS
Острова Святої Єлени и Вознесіння: Star Times/Supersport/Canal+ Afrique
Сент-Кітс: ESPN
Сент-Люсія: ESPN
Сен-Мартен: ESPN/Direct TV/NOS/M6/TF1
Сен-П'єр і Мікелон: ESPN/Direct TV/M6/TF1
Сент-Вісент и Гренадіни: ESPN
Тропична Африка: Star Times
Судан: beIN Sports/Star Times/Supersport
Суринам: ESPN/Direct TV/Canal+ Afrique
Есватіні: Canal+ Afrique/Star Times/Supersport
Швеція: SVT/TV4
Швейцарія: SRG
Сирія: beIN Sports
Таїти: Digicel
Тайвань/Китайский Тайбей: Eleven Sports
Таджикістан: Saran
Танзанія: Azam Media Ltd/Star Times/Supersport/Canal+ Afrique
Східний Тимор: ETO
Того: Star Times/Supersport/Canal+ Afrique
Токелау: Digicel
Тонга: Digicel
Тортола: ESPN
Трінідад и Тобаго: ESPN
Туніс: beIN Sports
Туреччина: TRT
Туркменістан: Saran
Острови Теркс і Кайкос: ESPN
Тувалу: Digicel
Уганда: Star Times/Supersport/Canal+ Afrique
Україна: Media Group Ukraine
ОАЕ: beIN Sports
Велика Британія: BBC/ITV
США: ESPN/Univision
Уругвай: Direct TV
Американські Віргінскі острови: ESPN/Univision
Узбекістан: Saran
Вануату: Digicel
Ватикан: RAI/Sky Italia
Венесуела: Direct TV
Вьєтнам: VTV Vietnam
Волліс і Футуна: M6/TF1
Західна Сахара: beIN Sports
Йемен: beIN Sports
Замбія: Star Times/Supersport/Canal+ Afrique
Зімбабве: ZBC/Star Times/Supersport/Canal+ Afrique