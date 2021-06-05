 Чемпіонат Європи. Група A. Календар, результати, турнірна таблиця | Євро-2020 | Champion.com.ua
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Чемпіонат Європи. Група A. Календар, результати, турнірна таблиця

Сьогодні 17:57 164 0

Джерело - Чемпіон.

11 червня стартує чемпіонат Європи з футболу, у якому візьмут участь 24 найкращі збірні Старого світу. Команди розподілені на 6 груп. Матчі відбудуться в 11 європейських містах.

У квартет А потрапили збірні: Італії, Швейцарії, Туреччини та Вельсу.Команди зіграють в Баку та Римі.

Група A

11 червня

22:00. Туреччина - Італія  _:_  [Анонс. Де дивитися. Пряма трансляція. Онлайн. Звіт]

12 червня

16:00 Вельс - Швейцарія  _:_  [Анонс. Де дивитися. Пряма трансляція. Онлайн. Звіт]

16 червня

19:00 Туреччина - Вельс  _:_  [Анонс. Де дивитися. Пряма трансляція. Онлайн. Звіт]

22:00  Італія - Швейцарія _:_  [Анонс. Де дивитися. Пряма трансляція. Онлайн. Звіт]

20 червня

19:00 Італія - Вельс _:_  [Анонс. Де дивитися. Пряма трансляція. Онлайн. Звіт]

19:00 Швейцарія - Туреччина _:_  [Анонс. Де дивитися. Пряма трансляція. Онлайн. Звіт]

До 1/8 фіналу автоматично виходять команди, які посіли два перших місця в групах і 4 найкращі команди, які фінішують у квартетах третіми. Переможець групи А у 1/8 фіналу у Лондоні зіграє проти команди, яка посяде друге місце в групі С. Друге місце в квартеті А виходить на другу команду з групи В. Ймовірне третє місце в цій групі потрапить в 1/8 фіналу на переможців групи В, E або F.

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