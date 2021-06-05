Джерело - Чемпіон.
У групі D на чемпіонаті Європи з футболу зіграють збірні Англії, Хорватії, Шотландії і Чехії. Матчі в групі D прийматимуть Лондон і Глазго. Євро-2020 відбудеться в 11 містах з 11 червня по 11 липня.
Група D
13 червня
16:00 Англія - Хорватія _:_ [Анонс. Де дивитися. Пряма трансляція. Онлайн. Звіт]
14 червня
16:00 Шотландія - Чехія _:_ [Анонс. Де дивитися. Пряма трансляція. Онлайн. Звіт]
18 червня
19:00 Хорватія - Чехія _:_ [Анонс. Де дивитися. Пряма трансляція. Онлайн. Звіт]
22:00 Англія - Шотландія _:_ [Анонс. Де дивитися. Пряма трансляція. Онлайн. Звіт]
22 червня
22:00 Чехія - Англія _:_ [Анонс. Де дивитися. Пряма трансляція. Онлайн. Звіт]
22:00 Хорватія - Шотландія _:_ [Анонс. Де дивитися. Пряма трансляція. Онлайн. Звіт]
До 1/8 фіналу автоматично виходять команди, які посіли два перших місця в групах і 4 найкращі команди, які фінішують у квартетах третіми. Переможець групи D у 1/8 фіналу зіграє проти команди, яка посяде друге місце в групі D. Друге місце в квартеті D виходить на другу команду з групи E. Ймовірне третє місце в цій групі потрапить в 1/8 фіналу на переможців групи E або B.