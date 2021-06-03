Джерело - Чемпіон.

У п'ятницю, 11 червня, стартує чемпіонат Європи з футболу, матчі якого відбудуться в 9 європейських містах. Команди розподілені на 6 груп по 4 команди. До 1/8 фіналу автоматично виходять команди, які посіли перші два місця в своїй групі, а також 4 найкращі команди, які завершать груповий турнір на третій сходинці. Збірна України потрапила до квартету C. Суперниками синьо-жовтих по групі стануть команди Нідерландів, Північної Македонії і Австрії. Календар і розклад матчів чемпіонату Європи - ТУТ, групи C - ТУТ.

Заявочні листи збірних-учасниць чемпіона Європи з футболу 2020

Група A

Італія

Воротарі: Джанлуїджі Доннарумма (Мілан), Алекс Мерет (Наполі), Сальваторе Сірігу (Торіно).

Захисники: Франческо Ачербі (Лаціо), Алессандро Бастоні (Інтер), Леонардо Бонуччі (Ювентус), Джорджіо К'єлліні (Ювентус), Джованні Ді Лоренцо (Наполі), Алессандро Флоренці (Парі Сен-Жермен), Джанлука Манчіні (Рома), Леонардо Спінаццола (Рома), Рафаел Толой (Аталанта), Емерсон (Челсі).

Півзахисники: Ніколо Барелла (Інтер), Брайан Крістанте (Рома), Мануель Локателли (Сассуоло), Лоренцо Пеллегріні (Рома), Жоржиньйо (Челсі), Стефано Сенсі (Інтер), Марко Верратті (ПСЖ).

Нападники: Андреа Белотті (Торіно), Доменіко Берарді (Сассуоло), Федеріко Бернардескі (Ювентус), Федеріко К'єза (Ювентус), Чіро Іммобіле (Лаціо), Лоренцо Інсіньє (Наполі), Джакомо Распадорі (Сассуоло).

Туреччина

Воротарі: Мерт Гюнок (Істанбул Башакшехір), Угурджан Чакир (Трабзонспор), Алтай Байиндир (Фенербахче).

Захисники: Зекі Челік (Лілль), Мерт Мулдюр (Сассуоло), Меріх Демірал (Ювентус), Озан Кабак (Ліверпуль), Чаглар Сеюнджю (Лестер), Каан Айхан (Сассуоло), Умут Мераш (Гавр), Ридван Їлмаз (Бешикташ).

Півзахисники: Дорухан Токез (Бешикташ), Ірфан Кахведжи (Бехірбехайм), Окай Йокушлу (Вест Бромвіч), Оркун Кекчю (Феєнорд), Озан Туфан (Фенербахче), Тайлан Антальяли (Галатасарай), Хакан Чалханоглу (Мілан), Юсуф Язиджи (Лілль).

Нападники: Бурак Йильмаз (Лілль), Енес Юнал (Хетафе), Халіл Дервишоглу (Галатасарай), Кенан Караман (Фортуна Дюссельдорф), Керем Актюркоглу (Галатасарай), Дженгиз Юндер (Лестер), Абдюлкадир Емюр (Трабзонспор).

Вельс

Воротарі: Вейн Геннессі (Кристал Пелас), Деніел Ворд (Лестер), Адам Девіс (Сток Сіті).

Захисники: Джеймс Лоуренс (Санкт-Паулі), Бен Девіс (Тоттенгем), Джо Родон (Тоттенгем), Кріс Мефем (Борнмут), Кріс Гантер (Чарльтон), Ріс Норрінгтон-Девіс (Шеффілд Юнайтед), Неко Вільямс (Ліверпуль), Коннор Робертс (Свонсі), Бен Кабанго (Свонсі).

Півзахисники: Джо Аллен (Сток Сіті), Ітан Ампаду (Челсі), Меттью Сміт (Манчестер Сіті), Джонатан Вільямс (Кардіфф Сіті), Аарон Ремзі (Ювентус), Джо Моррелл (Лутон Таун), Гаррі Вілсон (Ліверпуль), Девід Брукс (Борнмут), Ділан Девітт (Манчестер Юнайтед), Рубін Колвілл (Кардіфф Сіті), Джордж Томас (Квінз Парк Рейнджерс).

Форварди: Гарет Бейл (Реал), Кіффер Мур (Кардіфф Сіті), Деніел Джеймс (Манчестер Юнайтед), Тайлер Робертс (Лідс).

Швейцарія

Воротарі: Ян Зоммер (Боруссія Менхенгладбах), Івон Мвого (ПСВ), Йонас Омлін (Монпельє).

Захисники: Мануель Аканджі (Боруссія Дортмунд), Лоріс Беніто (Бордо), Ніко Ельведі (Боруссія Менхенгладбах), Кевен Мбабу (Вольфсбург), Бечір Омерагіч (Цюріх), Рікардо Родрігес (Торіно), Сильван Відмер (Базель), Фабіан Шер (Ньюкасл ), Джордан Лотомба (Ніцца), Ерай Джюмерт (Базель).

Півзахисники: Граніт Джака (Арсенал), Деніс Закарія (Боруссія Менхенгладбах), Ремо Фройлер (Аталанта), Джібріль Соу (Айнтрахт Франкфурт), Адмір Мехмеді (Вольфсбург), Джердан Шакірі (Ліверпуль), Рубен Варгас (Аугсбург), Стівен Цубер (Айнтрахт Франкфурт), Крістіан Фасснахт (Янг Бойз).

Нападники: Брель Емболо (Боруссія Менхенгладбах), Маріо Гавранович (Динамо Загреб), Харіс Сеферович (Бенфіка).

___________________________________________________________________________________________________________________

Група B

Бельгія

Воротарі: Тібо Куртуа (Реал), Сімон Міньйоле (Брюгге), Матц Селсо (Страсбург).

Захисники: Тобі Алдервейрелд (Тоттенгем), Дедрік Боята (Герта), Джейсон Денайер (Ліон), Томас Вермален (Віссел Кобе), Ян Вертонген (Бенфіка).

Півзахисники: Тімоті Кастань (Лестер), Насер Шадлі (Башакшехір), Яннік Карраско (Атлетіко), Кевін де Брейне (Манчестер Сіті), Леандер Дендонкер (Вулвергемптон), Торган Азар (Боруссія Дортмунд), Тома Меньє (Боруссія Дортмунд), Денніс Прат (Лестер), Юрі Тілеманс (Лестер), Ханс Ванакен (Брюгге), Аксель Вітсель (Боруссія Дортмунд).

Нападники: Міші Бачуаї (Крістал Пелес), Крістіан Бентеке (Крістал Пелес), Жеремі Докю (Ренн), Еден Азар (Реал), Ромелу Лукаку (Інтер), Дріс Мертенс (Наполі), Леандро Троссар (Брайтон).

Данія

Воротарі: Каспер Шмейхель (Лестер), Йонас Лессль (Евертон), Фредерік Реннов (Шальке).

Захисники: Матіас Йоргенсен, Ніколай Бойлесен (обидва - Копенгаген), Сімон К'єр (Мілан), Андреас Крістенсен (Челсі), Яннік Вестергор (Саутгемптон), Йоахім Аннерсен (Фулгем), Даніель Васс (Валенсія), Йенс Стрюгер Ларсен (Удінезе), Йоакім Мехле (Аталанта).

Півзахисники: Крістіан Еріксен (Інтер), Томас Ділейні (Боруссія Д), П'єр-Еміль Хейбьерг (Тоттенгем), Матіас Йенсен, Крістіан Нергор (обидва - Бредфорд), Андерс Крістіансен (Мальме).

Нападники: Каспер Дольберг (Ніцца), Йонас Вінн (Копенгаген), Андреас Корнеліус (Парма), Мартін Брейтуейт (Барселона), Роберт Сков (Гоффенгайм), Міккель Дамсгор (Сампдорія), Юссуф Поульсен (РБ Лейпциг), Андреас Сков Ольсен (Болонья).

Росія

Воротарі: Юрій Дюпін (Рубін), Матвєй Сафонов (Краснодар), Антон Шунін (Динамо).

Захисники: Гєоргій Джикія (Спартак), Ігор Дівєєв (ЦСКА Москва), Маріо Фернандес (ЦСКА Москва), Юрій Жирков (Зеніт), В'ячеслав Караваєв (Зеніт), Фьодор Кудряшов (Антальяспор), Андрєй Сємьонов (Ахмат).

Півзахисники: Дмітрій Барінов (Локомотів Москва), Ріфат Жемалетдінов (Локомотів Москва), Максім Мухін (Локомотів Москва), Алєксандр Головін (Монако), Арсен Захарян (Динамо), Данііл Фомін (Динамо), Роман Зобнін (Спартак Москва), Алєксєй Іонов (Краснодар), Далер Кузяєв (Зеніт), Андрєй Мостовой (Зеніт), Магомед Оздоєв (Зеніт), Дєніс Макаров (Рубін), Алєксєй Міранчук (Аталанта), Дєніс Черишев (Валенсія).

Нападники: Артьом Дзюба (Зеніт), Антон Заболотний (Сочі), Алєксандр Соболєв (Спартак Москва).

Фінляндія

Воротарі: Лукаш Градецьки (Баєр), Йессе Йоронен (Брешія), Анссі Яаккола (Брістоль Роверс).

Захисники: Паулус Араюурі (Пафос), Деніел О'Шонессі (ХіК), Йоона Тойвіо (Хекен), Лео Вяйсянен (Елфьсборг), Саулі Вяйсянен (К'єво), Роберт Іванов (Варта), Йере Уронен (Генк), Ніколай Алхо (МТК), Юкка Райтала (Міннесота Юнайтед), Пюрю Сойрі (Есб'єрг).

Півзахисники: Глен Камара (Рейнджерс), Роберт Тейлор (Бранн), Робін Лод (Міннесота Юнайтед), Йоні Кауко (Есб'єрг), Онні Валакарі (Пафос), Расмус Шюллер (Юргорден), Томас Лам (Зволле), Тім Спарв (Ларісса), Фредрік Єнсен (Аугсбург), Лассі Лаппалайнен (Монреаль).

Нападники: Йоел Похьянпало (Уніон), Маркус Форсс (Брентфорд), Теему Пуккі (Норвіч).

___________________________________________________________________________________________________________________

Група C

Австрія

Воротарі: Даніель Бахманн (Вотфорд), Павао Перван (Вольфсбург), Александер Шлагер (ЛАСК).

Захисники: Девід Алаба (Баварія), Александар Драгович (Байер), Марко Фрідль (Вердер), Мартін Хінтереггер (Айнтрахт), Штефан Лайнер (Боруссія Менхенгладбах), Філіпп Лінхарт (Фрайбург), Штефан Пош (Гоффенгайм), Крістофер Тріммель (Уніон), Андреас Ульмер (Зальцбург).

Півзахисники: Юліан Баумгартлінгер (Байер), Крістоф Баумгартнер (Гоффенгайм), Флоріан Грілліч (Гоффенгайм), Штефан Ільсанкер (Айнтрахт), Конрад Лаймер (Лейпциг), Валентіно Лазаро (Інтер), Марсель Забітцер (Лейпциг), Луіс Шауб (Люцерн), Ксавер Шлагер (Вольфсбург), Алессандро Шопф (Шальке).

Нападники: Марко Арнаутович (Шанхай Порт), Міхаель Грегорич (Аугсбург), Саша Калайджич (Штутгарт), Карім Онісіво (Майнц).

Нідерланди

Воротарі: Марко Бізот (Алкмаар), Тім Крул (Норвіч), Маартен Стекеленбург (Аякс).

Захисники: Патрік ван Аанхолт (Крістал Пелес), Натан Аке (Манчестер Сіті), Дейлі Блінд (Аякс), Дензел Думфріс (ПСВ), Маттейс де Ліхт (Ювентус), Юррьен Тімбер (Аякс), Йоел Велтман (Брайтон), Стефан де Врей (Інтер), Овен Вейндал (Алкмаар).

Півзахисники: Донни ван де Беек (Манчестер Юнайтед), Райан Гравенберх (Аякс), Френки де Йонг (Барселона), Даві Классен (Аякс), Теун Коопмейнерс (Алкмаар), Мартен де Роон (Аталанта), Тонні Джорджиніо Вейналдум (Ліверпуль).

Нападники: Стевен Бергхейс (Фейєноорд), Коді Гакпо (ПСВ), Люк де Йонг (Севілья), Доніелл Мален (ПСВ), Мемфіс Депай (Ліон), Квінсі Промес (Спартак Москва), Ваут Вегхорст (Вольфсбург).

Північна Македонія

Воротарі: Столе Дімітрієвский (Райо Вальекано), Даміан Шишковский (Докса), Рісто Янков (Работнічкі).

Захисники: Стефан Ристовский (Динамо Загреб), Дарко Велковский (Ріека), Вісар Мусліу (Фехервар), Езгіян Аліоский (Лідс), Егзон Бейтулай (Шкендія), Кіре Ристевский (Уйпешт), Джеко Зайков (Шарлеруа).

Півзахисники: Аріан Адемі (Динамо Загреб), Бобан Ніколов (Лечче), Еніс Бардхі (Леванте), Еліф Елмас (Наполі), Стефан Спіровский (АЕК), Тихомир Костадінов (Ружомберок), Ферхан Хасані (Партизані), Даніель Аврамовский (Кайсериспор), Марджан Радеский (Академія Пандєва).

Нападники: Горан Пандєв (Дженоа), Александр Трайковский (Мальорка), Іван Тричковский (АЕК), Влатко Стояновский (Шамблі), Дарко Чурлінов (Штутгарт), Мілан Ристовский (Спартак Трнава), Крсте Велкоский (Сараєво).

Україна

Воротарі: Георгій Бущан (Динамо Київ), Андрій Пятов (Шахтар), Анатолій Трубін (Шахтар).

Захисники: Едуард Соболь (Брюгге), Ілля Забарний (Динамо Київ), Сергій Кривцов (Шахтар), Денис Попов (Динамо Київ), Олександр Тимчик (Динамо Київ), Віталій Миколенко (Динамо Київ), Олександр Караваєв (Динамо Київ), Микола Матвієнко (Шахтар).

Півзахисники: Сергій Сидорчук (Динамо Київ), Руслан Маліновский (Аталанта), Микола Шапаренко (Динамо Київ), Марлос (Шахтар), Євген Макаренко (Кортрейк), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті), Віктор Циганков (Динамо Київ), Тарас Степаненко (Шахтар), Андрій Ярмоленко (Вест Гем), Олександр Зубков (Ференцварош), Георгій Судаков (Шахтар), Роман Безус (Гент).

Нападники: Роман Яремчук (Гент), Артем Бєсєдін (Динамо Київ), Артем Довбик (Дніпро-1).

___________________________________________________________________________________________________________________

Група D

Англія

Воротарі: Дін Гендерсон (Манчестер Юнайтед), Сем Джонстон (Вест Бром), Джордан Пікфорд (Евертон).

Захисники: Трент Александр-Арнольд (Ліверпуль), Бен Чілвелл і Ріс Джеймс (обидва – Челсі), Гаррі Магуайр, Люк Шоу (обидва – Манчестер Юнайтед), Тайрон Мінгс (Астон Вілла), Джон Стоунз і Кайл Вокер (обидва – Ман Сіті), Кіран Тріппьер (Атлетіко), Конор Коуді (Вулвергемптон).

Півзахисники: Джуд Беллінгем (Боруссія Д), Джордан Гендерсон (Ліверпуль), Деклан Райс (Вест Гем), Мейсон Маунт (Челсі), Келвін Філліпс (Лідс).

Нападники: Домінік Калверт-Льюін (Евертон), Філ Фоден і Рахім Стерлінг (обидва – Ман Сіті), Джек Гріліш (Астон Вілла), Маркус Рашфорд (Манчестер Юнайтед), Гаррі Кейн (Тоттенгем), Букайо Сака (Арсенал), Джейдон Санчо (Боруссія Д).

Хорватія

Воротарі: Домінік Лівакович (Динамо Загреб), Ловре Калинич (Хайдук), Сімон Слуга (Лутон).

Захисники: Шіме Врсалько (Атлетіко), Борна Барішіч (Рейнджерс), Дуе Чалета-Цар (Олімпік), Деян Ловрен (Зеніт), Йосіп Юрановіч (Легія), Домагой Віда (Бешикташ), Йошко Гвардіол (РБ Лейпциг), Домагой Брадаріч (Лілль), Міле Шкоріч (Осієк).

Півзахисники: Матео Ковачич (Челсі), Лука Модрич (Реал), Марцело Брозович (Інтер), Мілан Бадель (Дженоа), Нікола Влашич (ЦСКА Москва), Маріо Пашалич (Аталанта), Іван Перішич (Інтер), Йосіп Брекало (Вольфсбург), Міслав Оршич (Динамо Загреб), Лука Іванушец (Динамо Загреб).

Нападники: Анте Ребич (Мілан), Бруно Петкович (Динамо Загреб), Анте Будімір (Осасуна), Андрей Крамарич (Гоффенгайм).

Шотландія

Воротарі: Крейг Гордон (Харт оф Мідлотіан), Девід Маршалл (Дербі Каунті), Джон Маклафлін (Рейнджерс).

Захисники: Ліам Купер (Лідс), Деклан Галлахер (Мазервелл), Грант Хенлі (Норвіч), Джек Хендрі (Остенде), Скотт Маккенна (Ноттінгем Форест), Стівен O'Доннелл (Мазервелл), Натан Паттерсон (Рейнджерс), Енді Робертсон (Ліверпуль), Грег Тейлор (Селтік), Кіран Тірні (Арсенал).

Півзахисники: Стюарт Армстронг (Саутгемптон), Райан Крісті (Селтік), Джон Флек (Шеффілд Юнайтед), Біллі Гілмор (Челсі), Джон Макгінн (Астон Вілла), Каллум Макгрегор (Селтік), Скотт Мактоміней (Манчестер Юнайтед), Девід Тернбулл (Селтік).

Нападники: Че Адамс (Саутгемптон), Ліндон Дайкс (Квінз Парк Рейнджерс), Джеймс Форрест (Селтік), Райан Фрейзер (Ньюкасл), Кевін Нісбет (Хіберніан).

Чехія

Воротарі: Алеш Мандоус (Сігма), Томащ Вацлік (Севілья), Іржі Павленка (Вердер).

Захисники: Томаш Калас (Брістоль Сіті), Ондржей Челюстка (Спарта), Якуб Брабец (Вікторія Плзень), Ян Боржил, Давід Зіма (обидва – Славія), Владімір Коуфал (Вест Гем), Павел Кадержабек (Гоффенгайм), Алеш Матею (Брешіа).

Півзахисники: Владімір Даріда (Герта), Томаш Соучек (Вест Гем), Алекс Крал (Спартак Москва), Лукаш Масопуст, Петр Шевчик, Томаш Холеш (усі – Славія), Антонін Барак (Верона), Якуб Пешек (Ліберец).

Нападники: Патрік Шік (Байер), Міхал Крменчік (ПАОК), Матей Відра (Бернлі), Томаш Пекхарт (Легія).

___________________________________________________________________________________________________________________

Група E

Іспанія

Воротарі: Унаі Сімон (Атлетік), Давід Де Хеа (Манчестер Юнайтед), Роберт Санчес (Брайтон).

Захисники: Хосе Гайя (Валенсія), Хорді Альба (Барселона), Пау Торрес (Вільярреал), Емерік Ляпорт і Ерік Гарсія (обидва – Ман Сіті), Діего Льоренте (Лідс), Сезар Аспілікуета (Челсі), Маркос Льоренте (Атлетіко).

Півзахисники: Серхіо Бускетс і Педрі (обидва – Барселона), Родрі (Ман Сіті), Тьяго (Ліверпуль), Коке (Атлетіко), Фабіан Руіс (Наполі).

Нападники: Дані Ольмо (Лейпциг), Мікель Оярсабаль (Реал Сосьєдад), Альваро Мората (Ювентус), Жерар Морено (Вільярреал), Ферран Торрес (Ман Сіті), Адама Траоре (Вулвергемптон), Пабло Сарабія (ПСЖ).

Швеція

Воротарі: Карл-Юхан Юнссон (Копенгаген), Крістоффер Нордфельдт (Генчлербірлігі), Робін Ульсен (Евертон).

Захисники: Еміль Крафт (Ньюкасл), Віктор Лінделеф (Манчестер Юнайтед), Маркус Даніельсон (Далянь Іфан), Мартін Ульссон (Хекен), Людвіг Аугустінссон (Вердер), Понтус Янссон (Брентфорд), Філіп Хеландер (Рейнджерс), Мікаель Лустіг (АІК), Андреас Гранквіст (Хельсінборг).

Півзахисники: Еміль Форсберг (Лейпциг), Кен Сема (Вотфорд), Віктор Классон (Краснодар), Деян Кулусевский (Ювентус), Себастьян Ларссон (АІК), Альбін Екдаль (Сампдорія), Крістоффер Ульссон (Краснодар), Йенс-Люс Каюсте (Мітьюлланд), Маттіас Сванберг (Болонья), Густав Свенссон (Гуанчжоу).

Нападники: Маркус Берг (Краснодар), Александр Ісак (Реал Сосьєдад), Робін Квайсон (Майнц), Джордан Ларссон (Спартак Москва).

Польща

Воротарі: Лукаш Фабяньський (Вест Гем), Войцех Щенсний (Ювентус), Лукаш Скорупський (Болонья).

Захисники: Ян Беднарек (Саутгемптон), Бартош Берешіньський (Сампдорія), Павел Давидович (Верона), Каміль Глік (Беневенто), Міхал Хелік (Барнслі), Томаш Кендзера (Динамо Київ), Каміль Пентковський (Ракув), Тімотеуш Пухач (Лех), Мацей Рібус (Локомотив Москва).

Півзахисники: Пшеміслав Франковський (Чікаго Файр), Каміль Южвяк (Дербі Каунті), Матеуш Кліх (Лідс), Кацпер Козловський (Погонь), Гжегож Кріховяк (Локомотів Москва), Кароль Лінетті (Торіно), Якуб Модер (Брайтон), Пшеміслав Плахета (Норвіч), Петр Зеліньський (Наполі).

Нападники: Давід Ковнацький (Фортуна Дюссельдорф), Роберт Левандовський (Баварія), Аркадіуш Мілік (Марсель), Кароль Свідерський (ПАОК), Якуб Шверчок (Пяст).

Словаччина​​

Воротарі: Мартін Дубравка (Ньюкасл), Марек Родак (Фулгем), Душан Куцяк (Легія).

Захисники: Петер Пекарік (Герта), Любомір Шатка (Лех), Деніс Вавро (Уеска), Мілан Шкрініар (Інтер), Томаш Губочан (Омонія), Давід Ганцко (Спарта Прага), Мартін Косцелнік (Слован), Мартін Вальент (Мальорка).

Півзахисники: Марек Гамшик (Гетеборг), Станіслав Лоботка (Наполі), Патрік Грошовськи (Генк), Юрай Куцка (Парма), Ондрей Дуда (Кельн), Роберт Мак (Ференцварош), Владімір Вайсс (Слован), Ласло Бенеш (Аугсбург), Лукаш Гараслін (Сассуоло), Томаш Суслов (Гронінген), Ян Грегуш (Міннесота), Якуб Громада (Слован Ліберец).

Нападники: Міхал Дюріш (Омонія), Роберт Боженік (Феєноорд), Іван Схранц (Яблонец).

___________________________________________________________________________________________________________________

Група F

Угорщина

Воротарі: Адам Богдан (Ференцварош), Денеш Дібус (Ференцварош), Петер Гулачі (Лейпциг), Болаж Тот (Пушкаш-Академія).

Захисники: Бендегуз Болла (Фехервар), Ендре Ботко (Ференцварош), Оттіло Фіоло (Фехервар), Сільвестер Хандья (Фехервар), Акош Кечкеш (Лугано), Адам Лонг (Омонія), Герге Ловренчіч (Ференцварош), Віллі Орбан (Лейпциг), Чобо Шпондлер (Пушкаш-Академія), Оттіло Солоі (Фенербахче).

Півзахисники: Томаш Чері (Мезекевешд), Даніель Гоздог (Гонвед), Філіп Холендер (Партізан), Ласло Кляйнхайслер (Осіек), Адам Нодь (Брістоль Сіті), Лоік Него (Фехервар), Ондраш Шафер (ДАК-1904), Давід Шігер (Ференцварош), Домінік Собослаі (Лейпциг).

Нападники: Янош Хан (Пакш), Неманья Ніколіч (Фехервар), Роланд Шоллоі (Фрайбург), Соболч Шен (Далла), Адам Солоі (Майнц), Кевін Варга (Касімпаша), Роланд Варга (МТК).

Португалія

Воротарі: Антоні Лопеш (Ліон), Руй Патрісіу (Вулвергемптон), Руй Сілва (Гранада).

Захисники: Жоау Канселу (Манчестер Сіті), Нелсон Семеду (Вулвергемптон), Жозе Фонте (Лілль), Пепе (Порту), Рубен Діаш (Манчестер Сіті), Нуну Мендеш (Спортінг), Рафаел Геррейру (Боруссія Дортмунд).

Півзахисники: Данілу Перейра (ПСЖ), Жоау Пальінья (Спортінг), Рубен Невеш (Вулвергемптон), Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед), Жоау Моутінью (Вулвергемптон), Ренату Саншеш (Лілль), Сержіу Олівейра (Порту), Вілльям Карвалью (Бетіс).

Нападники: Педру Гонсалвеш (Спортінг), Андре Сілва (Айнтрахт Франкфурт), Бернарду Сілва (Манчестер Сіті), Кріштіану Роналду (Ювентус), Діогу Жота (Ліверпуль), Гонсалу Гедеш (Валенсія), Жоау Фелікс (Атлетіко), Рафа Сілва (Бенфіка).

Франція

Воротарі: Юго Льоріс (Тоттенгем), Стів Манданда (Олімпік), Майк Меньян (Лілль).

Захисники: Люка Дінь (Евертон), Лео Дюбуа (Ліон), Лукас Ернандес (Баварія), Преснель Кімпембе (ПСЖ), Жюль Кунде (Севілья), Клеман Лангле (Барселона), Бенжамен Павар (Баварія), Рафаель Варан (Реал), Кюрт Зума (Челсі).

Півзахисники: Н'Голо Канте (Челсі), Тома Лемар (Атлетіко), Поль Погба (Манчестер Юнайтед), Адріен Рабьо (Ювентус), Мусса Сіссоко (Тоттенгем), Корентен Толіссо (Баварія).

Нападники: Віссам Бен-Йеддер (Монако), Карім Бензема (Реал), Кінгслі Коман (Баварія), Усман Дембеле (Барселона), Олівье Жіру (Челсі), Антуан Грізманн (Барселона), Кіліан Мбаппе (ПСЖ), Маркюс Тюрам (Боруссія Менхенгладбах).

Німеччина

Воротарі: Мануель Нойер (Баварія), Бернд Лено (Арсенал), Кевін Трапп (Айнтрахт).

Захисники: Маттіас Гінтер (Боруссія Менхенгладбах), Антоніо Рюдігер (Челсі), Робін Госенс (Аталанта), Крістіан Гюнтер (Фрайбург), Марсель Хальстенберг (РБ Лейпциг) , Матс Хуммельс (Боруссія Дортмунд), Лукас Клостерманн (РБ Лейпциг), Робін Кох (Лідс), Ніклас Зюле (Баварія).

Півзахисники: Ілкай Гюндоган (Манчестер Сіті), Тоні Кроос (Реал), Емре Джан (Боруссія Дортмунд), Йосуа Кімміх (Баварія), Томас Мюллер (Баварія), Джамал Мусіала (Баварія), Серж Гнабрі (Баварія), Леон Горецка (Баварія), Кай Хаверц (Челсі), Йонас Хофманн (Боруссія Менхенгладбах), Лерой Сане (Баварія), Флоріан Нойхаус (Боруссія Менхенгладбах).

Нападники: Тімо Вернер (Челсі), Кевін Фолланд (Монако).

Нагадаємо, після подання списку гравців 1 червня 2021 року ст. 47.04 регламенту дозволяє необмежені заміни в списку гравців у разі серйозних травм або захворювань до першого матчу на турнірі за умови, якщо заміни мають медичну сертифікацію.

Згідно з чинними правилами, список гравців повинен включати принаймні 3-х воротарів (ст. 47.01). Воротарі можуть також бути заміненими перед кожним матчем фінального турніру в разі фізичної непрацездатності, навіть якщо один або два воротарі зі списку команди все ще доступні. У заявці на кожну гру троє із 23-х гравців, заявлених на конкретний матч, мають бути воротарями.

Для забезпечення доброчесності змагань гравець, якого замінено у списку гравців, не може бути повторно включений до списку.