 Megogo онлайн - смотреть Барселона - Динамо - прямая трансляция - футбол 2 | Навколо спорту | Champion.com.ua
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Барселона – Динамо Київ: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів
Сьогодні 01:16 6509
Ретро дня. Гол Сергія Реброва у ворота Барселони - один із найкращих в історії Динамо
Сьогодні 18:47 262
Зоря - АЕК: анонс і прогноз на матч Ліги Європи
Сьогодні 16:49 209
Саленко: Динамо в Іспанії нічого не світить
Сьогодні 13:15 688
Павло Шкапенко: Після матчу з Барселоною батько плакав
Сьогодні 12:11 7329
Севідов: Є гравці, які Шахтарю вже нічого не дадуть
Сьогодні 08:08 3180 2
Барселона - Динамо Київ: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів. LIVE
Сьогодні 02:27 2762
Шахтар - Боруссія М 0:6: огляд матчу Ліги чемпіонів
Сьогодні 01:30 1446
Боруссія знищила Шахтар у Лізі чемпіонів
Вчора 21:43 1841 2
Ліга чемпіонів. Шахтар - Боруссія М 0:6. Як це було
Вчора 21:43 16295 1
Блоги
Ретро дня. Гол Сергія Реброва у ворота Барселони - один із найкращих в історії Динамо
Ретро дня. Гол Сергія Реброва у ворота Барселони - один із найкращих в історії Динамо Андрій Твердохліб
Сьогодні 18:47 241
Момент дня. Пізахисник Інтера виконав геніальний гольовий пас п'ятою
Момент дня. Пізахисник Інтера виконав геніальний гольовий пас п'ятою Андрій Твердохліб
Сьогодні 18:22 162
ВІДЕО. Шикарний сейв Трубіна в грі з Боруссією
ВІДЕО. Шикарний сейв Трубіна в грі з Боруссією Андрій Твердохліб
Сьогодні 18:12 482 3
Наша відповідь Барселоні. Неймовірний гол Реброва у ворота іспанського гранда
Наша відповідь Барселоні. Неймовірний гол Реброва у ворота іспанського гранда Valeriy Ruchka
Сьогодні 17:48 412
Гармата від Кумана. Головний тренер Барселони забивав Динамо
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Мегого онлайн - дивитися пряму трансляцію. LIVE

Сьогодні 19:21 36522 1
Мегого онлайн - дивитися пряму трансляцію. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Медіасервіс Megogo - лідер спортивного мовлення в Україні. Ексклюзивно лише на Мегого - чемпіонські бої Василя Ломаченка, Олександра Усика та Дениса Берінчика. Німецька Бундесліга, іспанська Ла-Ліга та французька Ліга 1 доступні в пакетах ТБ і Кіно Оптимальний і Максимальний.

Шахтар - Боруссія М: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів. LIVE

Із сезону 2020/21 Megogo розпочинає прямі онлайн-трансляції Ліги чемпіонів і Ліги Європи. Київське Динамо, донецький Шахтар і луганська Зоря представляють Україну в найпрестижніших футбольних турнірах Старого світу.

  Дивіться: Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію

Також сервіс пропонує провідні спортивні телеканали світу - Eurosport 1, Eurosport 2, Setanta Sport і Setanta Sport+, Visat Sport. Не залишаться поза увагою й уболівальники змішаних єдиноборств - телеканал Megogo Гонг. Для любителів рибної ловлі телеканали Трофей і Рибалка. Прихильникам кіберспорту стане довподоби - Dota 2

За матчами найсильнішої ліги світу - АПЛ можна слідкувати на телеканалах Setanta Sport і Setanta Sport+. Нагадаємо, лідер збірної України Андрій Ярмоленко продовжує свої виступи за лондонський Вест Гем. Також в ефірі ірландської телекоманнії чемпіонати NHL, NBA, Формули 1 та UFC. 

Найпрестижніші тенісні турніри світу - Australian Open, Roland Garros, Wimbledon і US Open, велобагатоденки - Giro d'Italia та Tour de France, чемпіонат світу зі снукеру в ефірі телеканалів Eurosport 1/2. 

Увесь світ американського спорту - NHL, NBA, NFL (Superbowl) і  MLB, а також аналітичні програми на телеканалі Visat Sport HD.

Для любителів українського хокею - телеканал XSPORT.

  Також: Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію

Завдяки медіасервісу Megogo, ви зможете спостерігати за грою найкращих спортсменів планети. Леброн Джеймс і Стеф Каррі, Алєксандр Овєчкін і Сідні Кросбі, Кріштіану Роналду та Ліонель Мессі, Мохаммед Салах і Садіо Мане, Кевін де Брейне та Серхіо Агуеро, Конор Макгрегор і Хабіб Нурмагомедов, Новак Джокович і Рафаель Надаль...

Звісно на провідних телеканалах планети й українські зірки світового спорту: Еліна Світоліна та Даяна Ястремська, Андрій Ярмоленко та Олександр Зінченко, Юлія Левченко та Ярослава Магучіх, Ольга Харлан і Марина Бех-Романчук, Василь Ломаченко та Олександр Усик.

Родзинкою Мегого є змога подивитися в запису увесь ексклюзивний контент (повні матчі, огляди, голи, цикл історичних програм), а також записи найважливіших спортивних подій з телеканалів, які входять до сервісу. Також до вашої уваги безліч документальних і художніх фільмів про спорт і людей зі світу спорту.

Вартість пакету Оптимальний (до якого не входять телеканали Євроспорт) - 97 грн/міс. Тариф Максимальний - 197 грн/міс.

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