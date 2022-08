Усик - Джошуа II: Як це було

Джерело - Чемпіон.

🇺🇦 ОЛЕКСАНДР УСИК 🇬🇧 ЕНТОНІ ДЖОШУА

19 - 0 - 0 РЕКОРД 24 - 2 - 0 35 ВІК 32 190 см ЗРІСТ 198 см 198 РОЗМАХ РУК 208 Шульга СТІЙКА Ортодокс Бій за звання чемпіона світу в надважкій вазі - IBF, WBA, WBO та IBO

Чемпіон світу в надважкій вазі, українець Олександр Усик захистив свої титули у бою з британцем Ентоні Джошуа.

12 раундовий поєдинок відбувся у ніч із 20 на 21 серпня в Джидді (Саудівська Аравія) на арені King Abdullah Sports City. На кону стояли чемпіонські пояси IBF, WBA, WBO та IBO, які українець у вересні минулого року відібрав у свого суперника.

Наш сайт провів текстовий онлайн-марафон головного поєдинку 2022 року.

БІЙ

115-113, 115-113, 116-112. ОЛЕКСАНДР УСИК ВИГРАЄ БІЙ-РЕВАНШ ЗА ТИТУЛИ IBF, WBA, WBO та IBO

Поєдинок завершено! Чекаємо на рішення суддів!

12-раунд: Ледь тримається Джошуа на ногах в останньому раунді, відверто насідаючи на Усика, схоже що британець розуміє, що в останньому раунді його врятує лише лакіпанч. В останньому раунді Усик знову влучніше діє своїми джебами.

11-раунд: Пішов уперед Ентоні Джошуа на початку раунду і потужно пробив по корпусу, притиснувши українця до канатів. Не так потужно пробивав Усик, зате часто і влучно. На нас чекає вирішальна 3-хвилинка!

10-раунд: Вмикається Усик і починає влучати досить потужними ударами! У середині раунду хорошу комбінацію провів Олександр! Перший чемпіонський раунд за володарем титулів!

9-раунд: Пробиває Джошуа активно зараз, не витримує захист Усика і схоже, що на останні раунди сил більше залишилося саме в Джошуа!

8-раунд: Активно пішов у пресинг Джошуа і чимало хороших ударів по корпусу наніс, довелося українцю йти в клінч. Чимало пропустив Усик ударів у цьому раунді, можливо втома і на нього починає впливати.

7-раунд: Трохи важче вже рухається Джошуа по рингу. Класно працює Усик в контратаках, після випадів британця український чемпіон вдало знаходить шпарину, щоб влучити в обличчя Ентоні Джошуа.

6-раунд: У середині раунду Джошуа досить небезпечно притис Усика до канату і наніс кілька потужних ударів. Усик наприкінці раунду класно по корпусу пробив і знову досить рівний бокс демонструють бійці.

5-раунд: Знову досить не активний бокс у нас. Боїться Джошуа йти вперед, а Усик продовжує чекати на випади суперника, після чого точно пробиває захист британця.

4-раунд: Декілька разів намагався Джошуа аперкот викинути, але Усик зміг ухилитися від усіх спроб. У цьому раунді українець набагато продуктивніші удари викидував.

3-раунд: Кружляє Усик навколо Джошуа, але точніше пробиває британець. Чимало ударів внікуди викидає українець.

2-раунд: Досить рівний раунд від бійців. Розмінюються ударами, але не поспішають йти вперед обидва боксери.

1-раунд: Досить пасивно обидва боксера розпочали цей поєдинок! Непоганий правий джеб виконав Олександр наприкінці раунду і перший клінч рознімав суддя.

Поєдинок розпочався!

Легендарний Майкл Баффер заряджає публіку перед поєдинком! LET’S GET READY TO RUMBLE!

На арені звучить національний гімн України!

Лунає гімн Великої Британії.

Український чемпіон світу під фірмову пісню Тінь Сонця - Їхали Козаки виходить на ринг!

Ентоні Джошуа виходить на ринг!

День бою

Доки увесь світ очікує на головний поєдинок року, пропонуємо згадати найяскравіші моменти першого бою, у якому український претендент не залишив шансів британському чемпіону.

Андеркард поєдинку:

Болгарин Трайчо Георгієв роздільним рішення суддів переміг блогера з ОАЕ Рашеда Белхасу в першому бою вечору. Українець Даніель Лапін здобув упевнену перемогу над словенцем Джозефом Юрко. Усі судді віддали значну перевагу Лапіну: 80-72, 80-72, 80-72. Британський талант Бен Віттакер здобув другу перемогу в кар'єрі, здолавши хорвата Петра Носича. Суперважковаговик Ендрю Табіті технічним нокаутом переміг Джеймса Вілсона. Вілсон не зміг вийти на 6-й раунд поєдинку. Рамла Алі вже в першому раунді нокаутувала Кристал Гарсію Нову. Представник США Зіяд Альмааюф у своєму дебютному поєдинку нокаутував мексиканця Гектора Аллаторе в першому раунді. Баду Джек здобув перемогу роздільним рішенням суддів над Річардом Ріверою. Калум Сміт нокаутував Матьє Бодерліка в 4-у раунді і став претеднетом на титул WBC у напівважкій вазі, яким володіє Артур Бетербієв. Філіп Хргович в останньому бою андекарду рішенням судів переміг китайського боксера Чжана Чжилея.

Цей день настав! Уже сьогодні, в ніч з 20 на 21 травня відбудеться довгоочікуванний бій реванш за титули IBF, WBA, WBO та IBO у суперважкій вазі між українцем Олександром Усиком та британцем Ентоні Джошуа!

Напередодні бою боксери обрали рукавчки, у яких проведуть поєдинок.

Свою роботу на цьому поєдинку анансував легендарний ринг-анонсер Майкл Баффер, який заряджатиме публіку своїм фірмовим гаслом Let’s get ready to rumble!

"Ми підтримуємо своїх! Ентоні Джошуа зробив багато для британського боксу. Дуже багато хто в цій грі виграв. Сьогодні ввечері він стане триразовим чемпіоном світу у важкій вазі. Йому потрібна підтримка англійської публіки", - написав важковаговик Дерек Чісора в Твіттері.

"Сьогодні, 20 серпня, відбудеться ще один бій за Україну. Нехай це і спортивний поєдинок, але для нас важливі сьогодні перемоги у всьому. Олександр Усик вийде в ринг у Саудівській Аравії з українським прапором і під гімн України".

Актуально: Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа

"Мільйони людей у всьому світі будуть дивитися реванш Усик - Джошуа. Перемогу України побачить увесь світ. Сашко, ми віримо в тебе, вболіваємо, тримаємо кулаки, перемога буде за нами. Слава Україні", - заявив мер Києва Віталій Кличко.

Цікавим фактом є те, що в останніх 20 поєдинках між українськими та британськими боксерами 11 разів сильнішими ставали наші співвітчизники.

На King Abdullah Sports City усе готово, щоб прийняти головну подію 2022-го року в світі боксу.

"Буду дивитися вдома. Більш того, я був присутній на першому поєдинку. Це був чудовий бій, так як Саша провів його. Це було неперевершено. Бачити цей стадіон - 90 тисяч англійців, які підтримували Джошуа. Я думаю десь після 5-го раунду глядачі все замовкали і замовкали, бо вони бачили, що саме в цьому бою однозначно буде переможцем Саша".

"Я впевнений, що Усик підготувався дуже добре. Я буду вболівати за нього. Я бачився з ним у Лонодні, коли він приїжджав на пресконференцію. Щасти! Слава Україні!", - розповів колишній тренер збірної України Андрій Шевченко.

"Сьогодні бокс у суперважкій вазі з двома чоловіками, яких я поважаю і знаю по-різному. Я бажаю вам обом успіхів, але знайте, що я на боці України", - написав колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко у Твіттері.

Легендарний панамський боксер Роберто Дуран прибув на арену.

Український чемпіон світу Олександр Усик у вишиванці прибув на King Abdullah Sports City!

Разом із Усиком на арену прибув і його давній товариш і колишній чемпіон світу Василь Ломаченко.

Легендарний Майкл Баффер також готовий до сьогоднішньгого історичного бою

Ентоні Джошуа вже в роздягальні і готується до реваншу

Українському чемпіону вже тейпують руки. До головної події вечору залишився лише один бій андеркарду.

Роздягальня Олександра Усика напередодні бою з Ентоні Джошуа

Усі поєдинки андеркарду завершені! На нас чекає головна подія вечору - бій-реванш між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа!

Тиждень бою

19 серпня

Публічне зважування.

А напередодні бою боксери провели традиційне зважування. Усик знову з'явився в образі козака.

На процедуру зважування Усик прийшов у вишиванці від бренду Ельвіри Гасанової Damirli та червоних шароварах.

Претендент на 10 кг переважив чемпіона світу: Олександр Усик - 100,1 кг, Ентоні Джошуа - 110,9 кг.

"Настрій перед боєм гарний. У битві поглядів суперник бере якийсь посил. Я просто спостерігаю за ним, як він поводиться, що він буде робити, коли я дивлюся йому в очі, як він себе відчуває. А те, що він бере, який посил, коли ми дивимося, це лише його проблеми. Я беру те, що мені потрібно. Це такі спортивні моменти, що я там бачу".

"Лише після поєдинку про це можна буде поспілкуватися. Зараз те, що ми з командою обговорюємо, що я говорю тренеру, це ми будемо обговорювати після поєдинку. А то він подивиться наш ефір, попросить, щоб йому переклали, і про щось зможе здогадатися", - сказав Усик після церемонії зважування.

Також процедуру зважування пройшов 25-річний укранський боксер Даніель Лапін (5-0, 0 КО), який боксуватиме проти Джозефа Юрко (9-6-1, 6 КО) зі Словаччини.

Бій відбудеться 20 серпня в андеркарді чемпіонського бою Усик - Джошуа.

Вага українця склала 79,5 кг, його суперника - 79,7.

Одіозний український боксер Іван Редкач (23-6-1, 18 КО) поставив ставку на Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) у бою проти чемпіона WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (19-0, 13 КО).

"Я поставив ставку 70 000 доларів на перемогу Джошуа - це ще ті гроші, які підняв на Лопес - Лома. Подивився, як Усик ловить монетки, і передумав, повернувся в готель до віконця сказати, чи можна скасувати мою ставку, на що мені відповіли, що це неможливо. Мені п*****ц", - написав Редкач.

Визначилися судді поєдинку:

Рефері бою - Луїс Пабон з Пуерто-Ріко

Суддя - Віктор Фесечко з України

Суддя - Стів Грей з Великої Британії

Суддя - Гленн Фельдман з США

Пізніше ввечері у залі Shangri-La відбулася офіційна гала-вечеря для глобальних партнерів та гостей Міністерства спорту та компанії SCEE, яка отримала права на проведення чемпіонського поєдинку Усик - Джошуа II.

18 серпня

На 18 серпня не було заплановано жодних публічних заходів.

Однак команда британського претендента на титул подала протест на призначення на бій українського судді Віктора Фесечка.

Авторитетне видання Daily Star, що гонорар Джошуа становитиме 40 млн доларів гарантованого гонорару. Крім цього, британець отримає відсотки від продажу платних трансляцій (PPV). Раніше повідомолялося, що боксери на двох (50/50) отримають 40 млн.

17 серпня

Фінальна дуель поглядів

Відбувся найбільший перфоманс українського боксера. Усик з'явився на фінальну дуель поглядів у козацькому вбранні та заспівав легендарну пісню українських Січових стрільців "Ой у лузі червона калина".

Я чудово розумію, що до другого бою ми одне одного добре знаємо. Ентоні переглянув та вивчив наш перший поєдинок. Але мені здається, що це не буде новий бій, а продовження старого. 14-й, 15-й, 16-й раунд, хто знає.

Ми мали достатньо часу, щоб вивчити один одного. У суботу буде добрий бій.

Ми народжені, щоб боротися за життя, пояси, за все. Той, хто не робить цього всього – не живе. Все наше життя – це змагання: за щось чи за когось. Ось ми й змагаємось", - заявив Усик після дуелі поглядів.

16 серпня

Відкрите тренування та медіа-заходи.

Боксери і їх промоутери поспілкувалися зі світовими ЗМІ та провели відкрите тренування. Український боксер багато жартував, танцював гопак і співав патріотичні пісні.

"Усику доведеться пройти через пекло в перших 6 раундах, тому що Джошуа докладатиме максимум зусиль, спробує застосувати всю свою міць і використати свої габарити.

Я, звичайно, не знаю всього, що він підготував, але Джошуа вийде в ринг, щоб знищити Олександра, знести його. І він робитиме для цього все можливе.

Це буде жорстоко, тому Усик має бути дуже обережним і обов’язково використовувати свій боксерський IQ, щоб триматися на дистанції від Джошуа та виконувати свою роботу згідно з планом, який команда розробила саме на цей бій", - сказав менеджер Усика Олександр Красюк.

15 серпня

Олександр Усик прибув до Джидди, і в той же день боксери провели першу медіа-зустріч. Українець з'явився перед публікою в патріотичних кольорах.

"Перший бій з Ентоні Джошуа показав, що я можу боксувати в гевівейті й можу вигравати й буду продовжувати в тому ж дусі, й показувати гарний і якісний бокс. Ми багато нового дізналися про Джошуа, його стиль, його реакції після першого бою. Мій тренер передивлявся поєдинок багато разів і продовжує це робити. Ми напрацьовуємо ті комбінації, які будемо реалізовувати в бою-реванші. Зараз я не можу розкрити всі секрети, які ми напрацьовуємо. Але тренер побачив, що нам потрібно, і я це побачив.

Ентоні - сильний хлопець, сильний боксер, в другому поєдинку він буде інакший, він буде готуватися по-іншому. Я також буду це робити", - сказав українець.

"Мені байдуже, наскільки він хороший - мій дух суперництва подолає всі перешкоди. У першому бою я хотів перебоксувати Усика, а наступної суботи я хочу розбити його. Це моє мислення зараз. Який у нього джеб чи що він уміє? Мій дух змагання подолає всі перешкоди", - зазначив британець.

Також на цей день була запланована фотосесія учасників чемпіонського мегафайту. Особливу увагу привернув напис на боксерках чемпіона світу: "Пурхай, як метелик, жаль, як бджола", - цитата легендарного Мохаммеда Алі.

