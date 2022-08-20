Усик декласував Джошуа в першому поєдинку: згадуємо як це було

Джерело - Чемпіон.
Кілька годин залишилося до бою в надважкій вазі між чемпіоном Олександром Усиком і претендентом Ентоні Джошуа. На кону стоятимуть усі пояси українського боксера (IBF, WBA, WBO та IBO).
Поки увесь світ в очікуванні головного файту року, пропонуємо згадати найяскравіші моменти першого поєдинку, у якому український претендент не залишив шансів британському чемпіону.
Відеоогляд бою Усик - Джошуа
Усик - Джошуа II
- Поєдинок відбудеться в ніч із 20 на 21 серпня в Джидді (Саудівська Аравія) на арені King Abdullah Sports City. Початок о 01:00 за київським часом;
- Контракт на бій було підписано 19 червня;
- Гонорари між боксерами будуть розподілені порівну - призовий фонд біля $40 млн;
- Букмекери віддають відчутну перевагу на перемогу укранцеві;
- Організатори реваншу сподіваються продати не менше 700 тис платних підписок на пряму трансляцію поєдинку за сервісом pay-per-view (плати і дивись). Вартість підписки в Британії - £16.95;
- Найдорожчий квиток на арену коштує - $5900, найдешевший - $250;
- Усик за власний кошт викупив права на субліцензію трансляції, щоб якомога більше українців мали змогу переглянути чемпіонський поєдинок.
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