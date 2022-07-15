Головне
Чемпіонат світу з легкої 2022 атлетики в цифрах і фактах
Сьогодні 16:58 196
Невигадані історії. Він був у справжньому пеклі війни, а сьогодні здобув медаль Всесвітніх ігор
Сьогодні 15:26 1833
Бех-Романчук, Магучіх і Левченко: склад збірної України на чемпіонат світу
Сьогодні 13:57 1283
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України
Сьогодні 12:54 21588
Україна піднялась на четверте місце в медальному заліку Всесвітніх ігор-2022
Сьогодні 09:04 9067
15 липня в США розпочинається чемпіонат світу: у перший день змагань на старт вийдуть 7 українських атлетів
Сьогодні 07:51 1815
Чемпіонат світу - 2022: календар, розклад, результати
Вчора 21:39 4140
XI Всесвітні Ігри - 2022: розклад і результати українських спортсменів
Вчора 19:45 10704
Ярмолюк став гравцем англійського Брентфорда
Вчора 19:24 1157
Квитки на бій Усик - Джошуа II коштують астрономічні суми
Вчора 16:10 1670
Прямі трансляції

Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа

Сьогодні 17:16 233 0
Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа
#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик, #Усик - Джошуа II

Джерело - Чемпіон.

Абсолютний чемпіон світу (IBF, WBA, WBO та IBO) в надважкій вазі, українець Олександр Усик (19-0-0, 13 КО) - фаворит у другому поєдинку з претендентом, британцем Ентоні Джошуа (24-2-0, 22 КО) за букмекерськими котируваннями.

Коефіцієнт на перемогу Усика - 1,5, Джошуа - 2,5. Нічия - 17,0.

Реванш між українцем і британцем відбудеться в ніч з 20 на 21 серпня в Джидді (Саудівська Аравія). Пряма трансляція поєдинку буде доступна в стрімінговій платформі DAZN і на телеканалі Sky Sports Box Office. Транслятор чемпіонського бою в Україні визначиться найближчим часом. Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію.

Усик - Джошуа II

  • Поєдинок відбудеться в ніч із 20 на 21 серпня в Джидді (Саудівська Аравія) на арені Jeddah Super Dome. Початок о 01:00 за київським часом;
  • Контракт на бій було підписано19 червня;
  • Гонорари між боксерами будуть розподілені порівну - призовий фонд біля $40 млн;
  • Організатори реваншу сподіваються продати не менше 700 тис платних підписок на пряму трансляцію поєдинку за сервісом pay-per-view (плати і дивись). Вартість підписки в Британії - £16.95;
  • Найдорожчий квиток на арену коштує - $5900, найдешевший - $250.

Усик - Джошуа I

  • Перший поєдинок відбувся 25 вересня 2021 року на стадіоні Тоттенгем Хотспур у Лондоні;
  • Український андердог декласував чинного чемпіона світу за одностайним рішенням суддів - Джошуа переміг лише в 4 раундах;
  • Трансляцію на поєдинок придбали 700 тисяч платних підписників;
  • Гонорар було розподілено в співвідношенні 80/20 на користь тодішнього чемпіона світу. Усик орієнтовно заробив 2 млн фунтів (до cплати податків);
  • Українець повторив досягнення Евандера Холліфілда - став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті та хевівейті.
Коментарі ()
Популярне зараз
Поворознюк ногами побив диверсанта на Кіровоградщині ВІДЕО Поворознюк ногами побив диверсанта на Кіровоградщині ВІДЕО 5482
Чемпіонат світу - 2022: календар, розклад, результати Чемпіонат світу - 2022: календар, розклад, результати 4140
XI Всесвітні Ігри - 2022: розклад і результати українських спортсменів XI Всесвітні Ігри - 2022: розклад і результати українських спортсменів 10704
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 21588
Невигадані історії. Він був у справжньому пеклі війни, а сьогодні здобув медаль Всесвітніх ігор Невигадані історії. Він був у справжньому пеклі війни, а сьогодні здобув медаль Всесвітніх ігор 1833
Україна піднялась на четверте місце в медальному заліку Всесвітніх ігор-2022 Україна піднялась на четверте місце в медальному заліку Всесвітніх ігор-2022 9067
Рекомендуємо
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 20679 3
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 87345
Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? 16165 5
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 3158 2
Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова 42796
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 19771