Джерело - Чемпіон.

Абсолютний чемпіон світу (IBF, WBA, WBO та IBO) в надважкій вазі, українець Олександр Усик (19-0-0, 13 КО) - фаворит у другому поєдинку з претендентом, британцем Ентоні Джошуа (24-2-0, 22 КО) за букмекерськими котируваннями.

Коефіцієнт на перемогу Усика - 1,5, Джошуа - 2,5. Нічия - 17,0.

Реванш між українцем і британцем відбудеться в ніч з 20 на 21 серпня в Джидді (Саудівська Аравія). Пряма трансляція поєдинку буде доступна в стрімінговій платформі DAZN і на телеканалі Sky Sports Box Office. Транслятор чемпіонського бою в Україні визначиться найближчим часом. Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію.

Усик - Джошуа II

Поєдинок відбудеться в ніч із 20 на 21 серпня в Джидді (Саудівська Аравія) на арені Jeddah Super Dome. Початок о 01:00 за київським часом;

серпня в Джидді (Саудівська Аравія) на арені Jeddah Super Dome. Початок о за київським часом; Контракт на бій було підписано

Гонорари між боксерами будуть розподілені порівну - призовий фонд біля $40 млн;

Організатори реваншу сподіваються

Найдорожчий квиток на арену коштує - $5900, найдешевший - $250.

Усик - Джошуа I