Два овертайми, майже сотня кидків: дубль Маршанда дозволив Флориді переграти Едмонтон
У ніч на 7 червня в Едмонтоні на арені "Роджерс Плейс" відбувся другий матч фінальної серії Кубку Стенлі-2025, де місцеві Ойлерз приймали Флориду Пантерз.
Поєдинок завершився з рахунком 5:4 на користь Флориди.
Едмонтон – Флорида 4:5 (3:2, 0:2, 1:0, 0:0, 0:1) (рахунок у серії – 1:1)
Шайби: 0:1 – Беннет (2:07, більшість), 1:1 – Кейн (7:39), 2:1 – Бушар (9:19), 2:2 – Джонс (11:37), 3:2 – Драйзайтль (12:37, більшість), 3:3 – Куліков (28:23), 3:4 – Маршанд (32:09, меншість), 4:4 – Перрі (59:42), 4:5 – Маршанд (88:05)
Статистика матчу
Уже на 37 секунді господарі залишилися в меншості. Евандер Кейн наважився на хіт проти Картера Вергахе. Вийшло дуже незграбно і небезпечно. Арбітри покарали досвідченого форварда двома хвилинами штрафу.
При кількісній перевазі міг закидати захисник Аарон Екблад, але вперше в гру вступив Стюарт Скіннер і врятував "нафтовиків".
Флорида продовжила тиснути. Проявили себе Нейт Шмідт (2 асисти у попередьному матчі) і Сем Беннетт (дубль). Перший відпасував – другий забив.
Досить недисципліновано почали зустріч команди. На третій хвилині гри вилучення отримав Екблад. За 40 секунд більшості могли закидати Бушар і Ньюджент-Хопкінс – добре діяв Бобровський. А потім той же Ньюджент-Хопкінс у боротьбі поставив підніжку. Третє вилучення за 3,5 хвилини зустрічі.
Відразу міг закидати Маршанд. Його кидок прийшовся прямо в голкіпера Ойлерз. Між гравцями виникла штовханина. Та схоже самі хокеїсти не хотіли отримувати дисциплінарні покарання і заспокоїлися.
Колективи демонстрували неймовірну швидкість. За кілька секунд до комерційної перерви Евандер Кейн перехопив шайбу, пройшов і ювелірним кидком зрівняв рахунок.
Пропущений гол не знизив активність Пантерз. Вони застосовували форчек і постійно насідали на ворота господарів. Між Меттью Ткачаком і Дернеллом Нерсом виникла бійка. Кулаками хлопці активно не помахали, але двохвилинне покарання отримали.
Уже в наступній атаці Коннор Макдевід увірвався до зони опонентів, відпасував на Евана Бушара. Перший "постріл" від зіркового захисника на себе прийняв капітан чинних чемпіонів Олександр Барков. Еван підхопив каучуковий диск і з другої спроби зумів забити.
Активний пресинг організації зі штату Флорида невдовзі дав про себе знати. Шайбу закинув колишній лідер Блекгокс Сет Джонс, який приєднався до "пантер" у межах обміну з Чикаго кілька місяців тому.
У наступній атаці у боротьбі Маттіаса Екхольма і Сема Беннетта постраждав Стюарт Скіннер. На лід навіть вийшли лікарі, щоб допомогти воротарю. Беннетта вирішили покарати і відправили на лаву штрафників.
У більшості віражі накрутив Коннор Макдевід. Канадець знайшов пасом Леона Драйзайтля, а німець уже зі своєї улюбленої позиції вивів господарів уперед. 5 шайб від обох команд за 13 хвилин!
Ойлерз отримали чудовий шанс збільшити перевагу. Міккола порушив правила проти земляка Капанена. У більшості вилучення отримав вилучення Сет Джонс. Команда Кріса Кноблауха мала 33 секунди формату 5 на 3. Утім, ні перевагу в два гравці, ні формат 5 на 4 реалізувати господарі не зуміли. Загалом за перший період було аж 11 вилучень.
На початку другої 20-хвилинки Едмонтон чудово втік у контратаку. Завадити взяттю воріт чудовим дайвінг-сейвом завадив Бобровський. Після цього атака "нафтовиків" затихла, перевага була повністю на боці Флориди.
Іноді діяли чудово воротарі, іноді підводила польових гравців майстерність. Можливо, закинутої шайби прийшлося б чекати ще, якби не рикошет. Кидок Кулікова припав у стегно Бушара – 3:3.
Після грубого першого періоду гравці на льоду грали більш дисципліновано. Перше вилучення сталося лише на 12 хвилині другого періоду. Більшість для Едмонтона завершилася катастрофою. Досвідчений Бред Маршанд вийшво віч-на-віч із Стюартом Скіннером і не залишив тому шансів.
Після такого нокдауну Ойлерз поникнули, а Флорида заспокоїлася. До перерви на льоду найцікавішими були хіти, мініконфлікти і уривки пісні "Du Hast" гурту "Rammstein" для мотивації Драйзайтля на арені.
Третій період розпочався з більшості Ойлерз. Чудово після розвороту з близької дистації кидав 40-річний Корі Перрі, але шайба пролетіла над воротами. Потім було хвилин вісім сумбуру і нервів. Жодна з команд ніяк не могла закріпитися в зоні суперника.
Останні 10 хвилин "нафтовики" додали. Не можна сказати, що мали безліч моментів – Флорида буквально робила все, щоб не дати провести кидок. Утім, шанси мали.
Кріс Кнобалух вирішив грати 6 на 5 ще за 2:33 до завершення зустрічі. У вирішальні секунди його гравці вигравали вкидання, робили кидки, але Бобровський доводив, чому кілька разів отримував "Везіна Трофі".
Здавалося, що поразки не уникнути. Навала дала про себе знати. 40-річний Корі Перрі, який вп'яте за останні шість років грає в фіналі Кубку Стенлі, за 18 секунди до фінальної сирени зумів відзначитися. Для ветерана це вже восьма шайба за плейоф-2024/25.
Овертайм краще розпочали представники Едмонтона. Починаючи з середини четвертої 20-хвилинки Пантерз вирівняли гру, нагадавши Скіннеру, що він також учасник матчу.
За 4:26 до кінця овертайму Сем Райнхард виходив "на побачення", але не реалізував 100-відсотковий момент.
Автором вирішальної шайби став Бред Маршанд. Сталося це на 89-й хвилині гри. Загалом дві команди зробили 87 кидків.
Флорида проводить свій 32-й сезон у НХЛ. Клуб у сезоні-2024/25 вперше став володарем Кубку Стенлі. Перед цим вони програли у фіналі Вегасу. Пантерз також доходили до фіналу в сезоні-1995/96.
Едмонтон приєднався до ліги в 1979 році. За свою історію канадський клуб 5 разів ставав чемпіоном, але востаннє це було ще в 1990 році. Чотири з п'яти Кубків Стенлі вдалося виграти, коли за Ойлерз виступав Вейн Грецкі.