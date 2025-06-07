Два овертайми, майже сотня кидків: дубль Маршанда дозволив Флориді переграти Едмонтон

У ніч на 7 червня в Едмонтоні на арені "Роджерс Плейс" відбувся другий матч фінальної серії Кубку Стенлі-2025, де місцеві Ойлерз приймали Флориду Пантерз.

Поєдинок завершився з рахунком 5:4 на користь Флориди.

НХЛ – Кубок Стенлі-2024/25

Фінал, друга гра, 7 червня

Едмонтон – Флорида 4:5 (3:2, 0:2, 1:0, 0:0, 0:1) (рахунок у серії – 1:1)

Шайби: 0:1 – Беннет (2:07, більшість), 1:1 – Кейн (7:39), 2:1 – Бушар (9:19), 2:2 – Джонс (11:37), 3:2 – Драйзайтль (12:37, більшість), 3:3 – Куліков (28:23), 3:4 – Маршанд (32:09, меншість), 4:4 – Перрі (59:42), 4:5 – Маршанд (88:05)

Статистика матчу

Статистика матчу espn.com Статистика після першого періоду x.com Статистика після другого періоду x.com Статистика після третього періоду x.com Статистика після першого овертайму x.com

Уже на 37 секунді господарі залишилися в меншості. Евандер Кейн наважився на хіт проти Картера Вергахе. Вийшло дуже незграбно і небезпечно. Арбітри покарали досвідченого форварда двома хвилинами штрафу.

При кількісній перевазі міг закидати захисник Аарон Екблад, але вперше в гру вступив Стюарт Скіннер і врятував "нафтовиків".

Читайте також : Відео Фото Кубок Стенлі Дубль Драйзайтля допоміг Едмонтону здолати Флориду – переможну шайбу він закинув за 31 секунду до кінця овертайму

Флорида продовжила тиснути. Проявили себе Нейт Шмідт (2 асисти у попередьному матчі) і Сем Беннетт (дубль). Перший відпасував – другий забив.

SAM BENNETT CANNOT BE STOPPED 🚨



A NEW RECORD FOR ROAD GOALS IN A SINGLE PLAYOFF (12) pic.twitter.com/4imxfnp7BE — B/R Open Ice (@BR_OpenIce) June 7, 2025

Читайте також : Відео Форвард Флориди встановив рекорд НХЛ за кількістю голів у виїзних матчах протягом одного плейоф

Досить недисципліновано почали зустріч команди. На третій хвилині гри вилучення отримав Екблад. За 40 секунд більшості могли закидати Бушар і Ньюджент-Хопкінс – добре діяв Бобровський. А потім той же Ньюджент-Хопкінс у боротьбі поставив підніжку. Третє вилучення за 3,5 хвилини зустрічі.

Відразу міг закидати Маршанд. Його кидок прийшовся прямо в голкіпера Ойлерз. Між гравцями виникла штовханина. Та схоже самі хокеїсти не хотіли отримувати дисциплінарні покарання і заспокоїлися.

Колективи демонстрували неймовірну швидкість. За кілька секунд до комерційної перерви Евандер Кейн перехопив шайбу, пройшов і ювелірним кидком зрівняв рахунок.

WHAT A SHOT FROM EVANDER KANE!!! pic.twitter.com/Zg0MfFdamN — Sportsnet (@Sportsnet) June 7, 2025

Пропущений гол не знизив активність Пантерз. Вони застосовували форчек і постійно насідали на ворота господарів. Між Меттью Ткачаком і Дернеллом Нерсом виникла бійка. Кулаками хлопці активно не помахали, але двохвилинне покарання отримали.

Darnell Nurse and Matthew Tkachuk get acquainted early in Game 2 🍿 pic.twitter.com/19gY4FiPlG — Sportsnet (@Sportsnet) June 7, 2025

Уже в наступній атаці Коннор Макдевід увірвався до зони опонентів, відпасував на Евана Бушара. Перший "постріл" від зіркового захисника на себе прийняв капітан чинних чемпіонів Олександр Барков. Еван підхопив каучуковий диск і з другої спроби зумів забити.

EVAN BOUCHARD GIVES THE OILERS THE LEAD 😱🚨 pic.twitter.com/w16pJVI3ev — Gino Hard (@GinoHard_) June 7, 2025

Активний пресинг організації зі штату Флорида невдовзі дав про себе знати. Шайбу закинув колишній лідер Блекгокс Сет Джонс, який приєднався до "пантер" у межах обміну з Чикаго кілька місяців тому.

SETH JONES HAS A WIDE OPEN NET AND WE'RE TIED AGAIN 👀 pic.twitter.com/prKvYhZgMb — B/R Open Ice (@BR_OpenIce) June 7, 2025

У наступній атаці у боротьбі Маттіаса Екхольма і Сема Беннетта постраждав Стюарт Скіннер. На лід навіть вийшли лікарі, щоб допомогти воротарю. Беннетта вирішили покарати і відправили на лаву штрафників.

Sam Bennett is called for goalie interference on Stuart Skinner, who is being attended to by a trainer pic.twitter.com/5XE2NVQj0O — B/R Open Ice (@BR_OpenIce) June 7, 2025

У більшості віражі накрутив Коннор Макдевід. Канадець знайшов пасом Леона Драйзайтля, а німець уже зі своєї улюбленої позиції вивів господарів уперед. 5 шайб від обох команд за 13 хвилин!

A FILTHY MOVE BY MCDAVID TO DRAISAITL TO RECLAIM THE LEAD 🔥 pic.twitter.com/D3ohvSQx6N — B/R Open Ice (@BR_OpenIce) June 7, 2025

Ойлерз отримали чудовий шанс збільшити перевагу. Міккола порушив правила проти земляка Капанена. У більшості вилучення отримав вилучення Сет Джонс. Команда Кріса Кноблауха мала 33 секунди формату 5 на 3. Утім, ні перевагу в два гравці, ні формат 5 на 4 реалізувати господарі не зуміли. Загалом за перший період було аж 11 вилучень.

На початку другої 20-хвилинки Едмонтон чудово втік у контратаку. Завадити взяттю воріт чудовим дайвінг-сейвом завадив Бобровський. Після цього атака "нафтовиків" затихла, перевага була повністю на боці Флориди.

Іноді діяли чудово воротарі, іноді підводила польових гравців майстерність. Можливо, закинутої шайби прийшлося б чекати ще, якби не рикошет. Кидок Кулікова припав у стегно Бушара – 3:3.

KULIKOV MAKES IT A TIE GAME AGAIN 😳 pic.twitter.com/6a3bxXFmWi — B/R Open Ice (@BR_OpenIce) June 7, 2025

Після грубого першого періоду гравці на льоду грали більш дисципліновано. Перше вилучення сталося лише на 12 хвилині другого періоду. Більшість для Едмонтона завершилася катастрофою. Досвідчений Бред Маршанд вийшво віч-на-віч із Стюартом Скіннером і не залишив тому шансів.

MARCHAND WITH A SHORTHANDED BREAKAWAY GOAL 😱🔥 pic.twitter.com/BHXa3yXNid — B/R Open Ice (@BR_OpenIce) June 7, 2025

Після такого нокдауну Ойлерз поникнули, а Флорида заспокоїлася. До перерви на льоду найцікавішими були хіти, мініконфлікти і уривки пісні "Du Hast" гурту "Rammstein" для мотивації Драйзайтля на арені.

Третій період розпочався з більшості Ойлерз. Чудово після розвороту з близької дистації кидав 40-річний Корі Перрі, але шайба пролетіла над воротами. Потім було хвилин вісім сумбуру і нервів. Жодна з команд ніяк не могла закріпитися в зоні суперника.

Останні 10 хвилин "нафтовики" додали. Не можна сказати, що мали безліч моментів – Флорида буквально робила все, щоб не дати провести кидок. Утім, шанси мали.

Кріс Кнобалух вирішив грати 6 на 5 ще за 2:33 до завершення зустрічі. У вирішальні секунди його гравці вигравали вкидання, робили кидки, але Бобровський доводив, чому кілька разів отримував "Везіна Трофі".

Здавалося, що поразки не уникнути. Навала дала про себе знати. 40-річний Корі Перрі, який вп'яте за останні шість років грає в фіналі Кубку Стенлі, за 18 секунди до фінальної сирени зумів відзначитися. Для ветерана це вже восьма шайба за плейоф-2024/25.

Овертайм краще розпочали представники Едмонтона. Починаючи з середини четвертої 20-хвилинки Пантерз вирівняли гру, нагадавши Скіннеру, що він також учасник матчу.

За 4:26 до кінця овертайму Сем Райнхард виходив "на побачення", але не реалізував 100-відсотковий момент.

Sam Reinhart misses wide with the chance to end it on a breakaway 😶 pic.twitter.com/cZnOT32ir2 — Sportsnet (@Sportsnet) June 7, 2025

Автором вирішальної шайби став Бред Маршанд. Сталося це на 89-й хвилині гри. Загалом дві команди зробили 87 кидків.

Флорида проводить свій 32-й сезон у НХЛ. Клуб у сезоні-2024/25 вперше став володарем Кубку Стенлі. Перед цим вони програли у фіналі Вегасу. Пантерз також доходили до фіналу в сезоні-1995/96.

Едмонтон приєднався до ліги в 1979 році. За свою історію канадський клуб 5 разів ставав чемпіоном, але востаннє це було ще в 1990 році. Чотири з п'яти Кубків Стенлі вдалося виграти, коли за Ойлерз виступав Вейн Грецкі.