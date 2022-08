Чемпіон світу в надважкій вазі, українець Олександр Усик зустрінеться з претендентом, британцем Ентоні Джошуа.

Легендарний ринг-анонсер Майкл Баффер працюватиме на цьому поєдинку.

Конферансьє заряджатиме публіку гаслом Let’s get ready to rumble!, що давно стало коронною фразою американця.

Departing 2nite for Jeddah Saudi Arabia

Saturday 20 August is THE RAGE ON THE RED SEA!

The REMATCH-JOSHUA vs USYK for THE UNIFIED HEAVYWEIGHT WORLD CHAMPIONSHIP!#LetsGetReadyToRumble ®👊🏻👊🏼👊🏽👊🏾👊🏿

⁦@SkySportsBoxing⁩ ⁦@DAZNBoxing⁩ ⁦@MatchroomBoxing⁩ @SKEEKSA pic.twitter.com/bvFDEUHSdi