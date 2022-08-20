Американець оголосив про свою роботу на King Abdullah Sports City

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу в надважкій вазі, українець Олександр Усик зустрінеться з претендентом, британцем Ентоні Джошуа.

Легендарний ринг-анонсер Майкл Баффер працюватиме на цьому поєдинку.

Конферансьє заряджатиме публіку гаслом Let’s get ready to rumble!, що давно стало коронною фразою американця.

Departing 2nite for Jeddah Saudi Arabia

Saturday 20 August is THE RAGE ON THE RED SEA!

The REMATCH-JOSHUA vs USYK for THE UNIFIED HEAVYWEIGHT WORLD CHAMPIONSHIP!#LetsGetReadyToRumble ®👊🏻👊🏼👊🏽👊🏾👊🏿

⁦@SkySportsBoxing⁩ ⁦@DAZNBoxing⁩ ⁦@MatchroomBoxing⁩ @SKEEKSA pic.twitter.com/bvFDEUHSdi — Michael Buffer (@Michael_Buffer) August 15, 2022

Пряма трансляція поєдинку в Україні відбудеться на медіасервісі Megogo безкоштовно (детальніше - ТУТ) у розділі Спорт, на інтерактивному каналі MEGOGO Гонг, на регіональних каналах Суспільного, безкоштовно на на сайті Parimatch та в офіційному додатку компанії. Також пряма трансляція буде доступна безкоштовно на нашому сайті.

Пряма трансляція поєдинку буде доступна в стрімінговій платформі DAZN і на телеканалі Sky Sports Box Office. Транслятор чемпіонського бою в Україні визначиться найближчим часом. Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію.

Факти про бій

Поєдинок відбудеться в ніч із 20 на 21 серпня в Джидді (Саудівська Аравія) на арені Jeddah Super Dome. Початок о 01:00 за київським часом;

серпня в Джидді (Саудівська Аравія) на арені Jeddah Super Dome. Початок о за київським часом; На кону стоятимуть чемпіонські пояси IBF, WBA, WBO, IBO та вакантний титул The Ring;

Контракт на бій було підписано

Гонорари між боксерами будуть розподілені порівну - призовий фонд біля $40 млн;

Букмекери віддають відчутну перевагу на перемогу укранцеві;

відчутну перевагу на перемогу укранцеві; Організатори реваншу сподіваються

Найдорожчий квиток на арену коштує - $5900, найдешевший - $250;

Усик за власний кошт викупив права на субліцензію трансляції, щоб якомога більше українців мали змогу переглянути чемпіонський поєдинок;

Перший поєдинок відбувся 25 вересня 2021 року на стадіоні Тоттенгем Хотспур у Лондоні;

Український андердог декласував переміг лише в 4 раундах.

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