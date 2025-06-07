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Невеш: Фінал Ліги націй – це не Роналду проти Ямала

Володимир Максименко — 7 червня 2025, 08:15
Невеш: Фінал Ліги націй – це не Роналду проти Ямала
Кріштіану Роналду
Getty Images

Півзахисник збірної Португалії Жоау Невеш висловився про майбутній фінал Ліги націй, в якому його команда протистоятиме Іспанії.

Слова футболіста ПСЖ наводить ESPN.

"Я не дивлюсь на цю гру під кутом "Роналду проти Ямала". Це матч Португалії проти Іспанії. Там не тільки він грає, у них достатньо чудових футболістів.

Так само і ми – у нас не тільки Кріштіану Роналду. Ми команда", – розповів Невеш.

Фінальний поєдинок між Іспанією та Португалією заплановано на завтра, 8 червня о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, у півфіналах португальці здолали Німеччину, а "Фурія Роха" була сильнішою за Францію.

Раніше своїми думками перед матчем поділився Мікель Меріно.

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