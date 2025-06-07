Невеш: Фінал Ліги націй – це не Роналду проти Ямала

Півзахисник збірної Португалії Жоау Невеш висловився про майбутній фінал Ліги націй, в якому його команда протистоятиме Іспанії.

Слова футболіста ПСЖ наводить ESPN.

"Я не дивлюсь на цю гру під кутом "Роналду проти Ямала". Це матч Португалії проти Іспанії. Там не тільки він грає, у них достатньо чудових футболістів.

Так само і ми – у нас не тільки Кріштіану Роналду. Ми команда", – розповів Невеш.