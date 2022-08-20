Україна - Велика Британія: історія великих боксерських боїв

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 20 серпня, чемпіон світу в надважкій вазі, Олександр Усик зустрінеться з претендентом, Ентоні Джошуа.

В останніх 20 поєдинках між українськими та британськими боксерами 11 разів сильнішими ставали наші співвітчизники.

1. Віталій Кличко-W KO 2 - Хербі Хайд, 1999

3. Девід Хей-W TKO 2 - Олександр Гуров, 2005

4. Джуніор Віттер-W UD 12 - Андрій Котельник, 2005

5. Браян Мегі-W MD 12 - Віталій Ципко, 2005

6. Володимир Вірчис-W UD 12 - Майкл Шпротт, 2005

7. Андрій Котельник-W TKO 12 - Гевін Різ, 2008

8. Амір Хан-W UD 12 - Андрій Котельник, 2009

9. Володимир Кличко-W UD 12 - Девід Хей, 2011

10. В'ячеслав Сенченко-W KO 9 - Ріккі Гаттон, 2012

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12. Келл Брук-W ТКО 4 - В'ячеслав Сенченко, 2013

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