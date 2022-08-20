Головне
Усик - Джошуа II: ОНЛАЙН
Сьогодні 18:54 9548
Усик - Джошуа II: дивитися онлайн - LIVE - трансляція безкоштовно
Сьогодні 19:06 2817
Лапін здобув перемогу в андеркарді бою Усик - Джошуа II
Сьогодні 18:50 277
Усик декласував Джошуа в першому поєдинку: згадуємо як це було
Сьогодні 18:00 213
Лискун та Байло вибороли срібло ЧЄ-2022
Сьогодні 17:55 123
Став відомий гонорар Джошуа за реванш з Усиком
Сьогодні 17:22 23163 2
Лузан та Четверікова стали чемпіонками Європи
Сьогодні 14:54 285
Алтухов зупинився за крок від медалі на чемпіонаті Європи
Сьогодні 14:39 204
Усик - Джошуа II: усе про бій за звання чемпіона світу
Сьогодні 14:27 10479
Воля до перемоги, рекорд, сльози тренера та поцілунок коханого: як Бех-Романчук переписала історію
Сьогодні 14:21 741
Блоги
Усик декласував Джошуа в першому поєдинку: згадуємо як це було
Усик декласував Джошуа в першому поєдинку: згадуємо як це було Андрій Твердохліб
Сьогодні 18:00 211
Україна - Велика Британія: історія великих боксерських боїв
Україна - Велика Британія: історія великих боксерських боїв Стас Лысак
Сьогодні 16:23 197
Воля до перемоги, рекорд, сльози тренера та поцілунок коханого: як Бех-Романчук переписала історію
Воля до перемоги, рекорд, сльози тренера та поцілунок коханого: як Бех-Романчук переписала історію Андрій Твердохліб
Сьогодні 14:21 709
Легендарний Майкл Баффер працюватиме на бою Усик - Джошуа II
Легендарний Майкл Баффер працюватиме на бою Усик - Джошуа II Стас Лысак
Сьогодні 12:45 462
Відео дня. Історичний стрибок Бех-Романчук на 15.02 м
Відео дня. Історичний стрибок Бех-Романчук на 15.02 м Андрій Твердохліб
Сьогодні 01:00 9134
Бех-Романчук - друга українка в історії, яка подолала відмітку в 15 м у потрійному стрибку
Бех-Романчук - друга українка в історії, яка подолала відмітку в 15 м у потрійному стрибку Андрій Твердохліб
Сьогодні 00:31 796
Усик - Джошуа II: где смотреть онлайн-трансляцию боя за границей
Усик - Джошуа II: где смотреть онлайн-трансляцию боя за границей Дмитро Копій
Вчора 23:30 3332
Олімпійський чемпіон знову підтримав Україну: історія про справжню чоловічу дружбу та дух суперництва у спорті
Олімпійський чемпіон знову підтримав Україну: історія про справжню чоловічу дружбу та дух суперництва у спорті Андрій Твердохліб
Вчора 19:08 2229
"Путін вас рятує": російська спортсменка пояснила українці, чому росія почала війну
"Путін вас рятує": російська спортсменка пояснила українці, чому росія почала війну Андрій Дунець
Вчора 16:11 1131
Зінченко знову вражає технікою: українець із запасом виграв змагання на тренуванні Арсенала - відео
Зінченко знову вражає технікою: українець із запасом виграв змагання на тренуванні Арсенала - відео Андрій Дунець
18.08.2022 17:48 13222
Редкач знову жорстко висміяв Усика після ракетного удару росії по Харкову
Редкач знову жорстко висміяв Усика після ракетного удару росії по Харкову Андрій Дунець
18.08.2022 11:35 6809
Жахлива обрізка Циганкова призвела до другого голу Бенфіки у ворота Динамо - ВІДЕО
Жахлива обрізка Циганкова призвела до другого голу Бенфіки у ворота Динамо - ВІДЕО Андрій Дунець
18.08.2022 00:20 6938
Усик у козацькому костюмі заспівав гімн Січових Стрільців на дуелі поглядів із Джошуа - ВІДЕО
Усик у козацькому костюмі заспівав гімн Січових Стрільців на дуелі поглядів із Джошуа - ВІДЕО Андрій Дунець
17.08.2022 17:36 5662 1
Зупиніть цього Зінченка: іноземний Твіттер-акаунт вражений фінтом українця в матчі АПЛ - відео
Зупиніть цього Зінченка: іноземний Твіттер-акаунт вражений фінтом українця в матчі АПЛ - відео Андрій Дунець
17.08.2022 15:08 67304
Воротар ПСВ подарував гол супернику, випустивши м'яч із рук, у кваліфікації Ліги чемпіонів - ВІДЕО
Воротар ПСВ подарував гол супернику, випустивши м'яч із рук, у кваліфікації Ліги чемпіонів - ВІДЕО Андрій Дунець
17.08.2022 07:10 1986
Усик зустрівся з журналістами та провів бій з тінню
Усик зустрівся з журналістами та провів бій з тінню Андрій Твердохліб
16.08.2022 20:52 1083
Коштовний новачок Ліверпуля вдарив суперника у стилі Зідана в матчі АПЛ - ВІДЕО
Коштовний новачок Ліверпуля вдарив суперника у стилі Зідана в матчі АПЛ - ВІДЕО Андрій Дунець
16.08.2022 19:20 2028
Дружина Усика: "Сашу набрали якісь люди і сказали, що знають, де я живу" - ВІДЕО
Дружина Усика: "Сашу набрали якісь люди і сказали, що знають, де я живу" - ВІДЕО Андрій Дунець
16.08.2022 11:07 14047
Фото дня. Українські кольори та легендарна цитата Мохаммеда Алі у фотосесії Усика
Фото дня. Українські кольори та легендарна цитата Мохаммеда Алі у фотосесії Усика Андрій Твердохліб
15.08.2022 21:26 645
У ворота Марселя забили фантастичний гол гарматним ударом з-за меж штрафного - ВІДЕО
У ворота Марселя забили фантастичний гол гарматним ударом з-за меж штрафного - ВІДЕО Андрій Дунець
15.08.2022 18:37 6292
Прямі трансляції

Україна - Велика Британія: історія великих боксерських боїв

Сьогодні 16:23 Стас Лысак 198 0
Україна - Велика Британія: історія великих боксерських боїв
#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик, #Усик - Джошуа II

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 20 серпня, чемпіон світу в надважкій вазі, Олександр Усик зустрінеться з претендентом, Ентоні Джошуа.

В останніх 20 поєдинках між українськими та британськими боксерами 11 разів сильнішими ставали наші співвітчизники.

1. Віталій Кличко-W KO 2 - Хербі Хайд, 1999
3. Девід Хей-W TKO 2 - Олександр Гуров, 2005
4. Джуніор Віттер-W UD 12 - Андрій Котельник, 2005
5. Браян Мегі-W MD 12 - Віталій Ципко, 2005
6. Володимир Вірчис-W UD 12 - Майкл Шпротт, 2005
7. Андрій Котельник-W TKO 12 - Гевін Різ, 2008
8. Амір Хан-W UD 12 - Андрій Котельник, 2009
9. Володимир Кличко-W UD 12 - Девід Хей, 2011
10. В'ячеслав Сенченко-W KO 9 - Ріккі Гаттон, 2012

  Актуально: 

12. Келл Брук-W ТКО 4 - В'ячеслав Сенченко, 2013

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Відео дня. Історичний стрибок Бех-Романчук на 15.02 м Відео дня. Історичний стрибок Бех-Романчук на 15.02 м 9197
Усик - Джошуа II: усе про бій за звання чемпіона світу Усик - Джошуа II: усе про бій за звання чемпіона світу 10479
Усик - Джошуа II: ОНЛАЙН Усик - Джошуа II: ОНЛАЙН 9548
Усик - Джошуа II: де дивитися онлайн бою за звання чемпіона світу Усик - Джошуа II: де дивитися онлайн бою за звання чемпіона світу 132038
Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа 3492
Став відомий гонорар Джошуа за реванш з Усиком Став відомий гонорар Джошуа за реванш з Усиком 23163 2
Рекомендуємо
Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу 29542
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 12439
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 24969
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 51965 1
Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту 17939
Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО 25496