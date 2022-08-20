Усик у вишиванці прибув на бій із Джошуа - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу в надважкій вазі, українець Олександр Усик, з'явився на арені у Джидді (Саудівська Аравія), де відбудеться матч-реванш проти британця Ентоні Джошуа.

Усик був у навушниках та виглядав дуже зосередженим.

Відео

🚨 𝐔𝐒𝐘𝐊 𝐈𝐒 𝐇𝐄𝐑𝐄 🚨



The eyes, menacing. pic.twitter.com/aBrh0r3HST — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) August 20, 2022

Факти про бій

Поєдинок відбудеться в ніч із 20 на 21 серпня в Джидді (Саудівська Аравія). Початок орієнтовно о 00:00 за київським часом;

На кону стоятимуть чемпіонські пояси IBF, WBA, WBO, IBO та вакантний титул The Ring;

Контракт на бій було підписано 19 червня;

Гонорари між боксерами будуть розподілені порівну - призовий фонд біля $40 млн;

Букмекери віддають відчутну перевагу на перемогу укранцеві;

Організатори реваншу сподіваються продати не менше 700 тис платних підписок на пряму трансляцію поєдинку за сервісом pay-per-view (плати і дивись). Вартість підписки в Британії - £16.95;

Найдорожчий квиток на арену коштує - $5900, найдешевший - $250;

Усик за власний кошт викупив права на субліцензію трансляції, щоб якомога більше українців мали змогу переглянути чемпіонський поєдинок;

Перший поєдинок відбувся 25 вересня 2021 року на стадіоні Тоттенгем Хотспур у Лондоні;

Український андердог декласував чинного чемпіона світу за одностайним рішенням суддів - Джошуа переміг лише в 4 раундах.

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