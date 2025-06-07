Тренер Малиновського продовжить роботу в Дженоа
Головний тренер Дженоа Патрік Вієйра продовжить свою роботу з клубом попри інтерес з боку інших представників чемпіонату Італії.
Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.
Сторони домовились щодо продовження контракту ще на один рік. Чинна угода спливала влітку 2026 року.
Нагадаємо, ексфутболіст Арсенала та Ювентуса очолив Дженоа восени 2024-го. За цей час команда вісім матчів виграла, 9 програла та ще 9 зіграла внічию.
Цікаво, що інтерес до Вієйра проявляли три клуби Серії А, але сам фахівець вирішив залишитись на своєму місці роботи.
Зазначимо, що у складі Дженоа грає український півзахисник Руслан Малиновський, який нещодавно переніс операцію на нозі.
Раніше повідомлялось, що Артем Довбик отримав нового головного тренера у Ромі.