Тренер Малиновського продовжить роботу в Дженоа

Головний тренер Дженоа Патрік Вієйра продовжить свою роботу з клубом попри інтерес з боку інших представників чемпіонату Італії.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

Сторони домовились щодо продовження контракту ще на один рік. Чинна угода спливала влітку 2026 року.

🚨❤️💙 Genoa and Patrick Vieira have reached an agreement for the extension of the contract currently expiring in 2026.



The new agreement will expire in 2027 and will be signed in the next few days.



Vieira was wanted by 3 Serie A clubs but stays at Genoa. pic.twitter.com/x88ELknkxT — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 6, 2025

Нагадаємо, ексфутболіст Арсенала та Ювентуса очолив Дженоа восени 2024-го. За цей час команда вісім матчів виграла, 9 програла та ще 9 зіграла внічию.

Цікаво, що інтерес до Вієйра проявляли три клуби Серії А, але сам фахівець вирішив залишитись на своєму місці роботи.

Зазначимо, що у складі Дженоа грає український півзахисник Руслан Малиновський, який нещодавно переніс операцію на нозі.

Раніше повідомлялось, що Артем Довбик отримав нового головного тренера у Ромі.