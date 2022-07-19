Усик - Джошуа II: усе про бій за звання абсолютного чемпіона світу

Джерело - Чемпіон.

🇺🇦 ОЛЕКСАНДР УСИК 🇬🇧 ЕНТОНІ ДЖОШУА

19 - 0 - 0 РЕКОРД 24 - 2 - 0 35 ВІК 32 190 см ЗРІСТ 198 см 198 РОЗМАХ РУК 208 Шульга СТІЙКА Ортодокс Бій за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі - IBF, WBA, WBO та IBO

Коли відбудеться бій

12 раундовий поєдинок відбудеться в ніч із 20 на 21 серпня в Джидді (Саудівська Аравія) на арені Jeddah Super Dome. Початок о 01:00 за київським часом (о 18:00 за східним стандартним часом або 15:00 за тихоокеанським стандартним часом на західному узбережжі Америки, (23:00 за європейським стандартним часом у Великій Британії). На кону – звання об’єднаного чемпіона світу у важкій вазі з поясами IBF, WBA та WBO.

Статистика

Олександр Усик підходить до реваншу в статусі непереможного боксера - 19 перемог, 13 - нокаутом.

У Ентоні Джошуа 24 перемоги, 2 поразки та 0 нічиїх, причому 22 з цих перемог – нокаутом.

Статистика свідчить про те, що Джошуа має велику перевагу в силі над Усиком: відсоток нокаутів британця - 92% порівняно з 68% в Усика.

Олександр Усик старший на 3 роки, йому 35.

Джошуа має перевагу у зрості на 3 дюйми над Усиком.

Олександр Усик б'ється зі стійки шульги, а Ентоні Джошуа – ортодоксальний боєць.

Досвід Усика як професійного бійця майже такий же, як у Джошуа: він провів на 7 боїв менше та дебютував у 2013 році, на 1 місяць пізніше, ніж Джошуа, чий перший професійний бій був теж у 2013 році. Українець провів на 32 раунди більше – 156 проти 124-х у Джошуа.

Олександр Усик вийде на бій під першим номером рейтингу RING у важкій вазі.

Зараз Ентоні Джошуа посідає 5 місце урейтингу WBA, 4-те – у WBO, 4-те – в IBF і 2-ге – в RING у дивізіоні 201-го фунта.

Форма

Усик залишається непереможеним як професіонал, нокаутувавши 2-х з останніх 5-ти суперників:

У своєму останньому бою переміг Ентоні Джошуа 25 вересня 2021 року одноголосним рішенням суддів у поєдинку за титул чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBA, IBF та WBO на стадіоні Тоттенгем Готспур у Лондоні. 31 жовтня 2020 року одноголосним рішенням суддів 12-раундовому бою на Вемблі в Лондоні.переміг Дерека Чісору. 12 жовтня 2019 року технічним нокаутом у 7-му раунді на Wintrust Arena він здолав Чазза Візерспуна 10 листопада 2018 року нокаутом у 8-му раунді в бою за звання чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBC, IBF і WBO побив Тоні Беллью на Manchester Arena. 21 липня 2018 року одноголосним рішенням суддів Усик переміг Мурата Гассієва поєдинку за звання чемпіона світу в напівважкій вазі за версіями IBF, WBA Super World у напівважкій вазі, WBC та WBO на Олімпійському в москві.

Джошуа переміг 3-х з останніх 5-ти своїх суперників, нокаутувавши 2-х із них:

25 вересня 2021 року одноголосним рішенням суддів він програв Олександру Усику В бою за титул чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBA, IBF та WBO у суперважкій вазі на стадіоні Тоттенгем Готспур у Лондоні. До цього він переміг Кубрата Пулєва 12 грудня 2020 року нокаутом у 9-му раунді бою за титул чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO та IBF на Вемблі у Лондоні. 7 грудня 2019 року одноголосним рішенням суддів взяв реванш у Енді Руїса-молодшого у їхньому бою за титул чемпіона світу у важкій вазі за версіями IBF, WBA у суперважкій вазі та WBO на арені Дірія у Саудівській Аравії. 1 червня 2019 року технічним нокаутом у 7-му раунді програв Енді Руїсу молодшому бою за титул чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBA, IBF і WBO в Медісон Сквер Гарден, Нью-Йорк, США. Джошуа переміг Олександра Повєткіна 22 вересня 2018 року технічним нокаутом у 7-му раунді в бою за титул чемпіона світу у важкій вазі за версіями IBF, WBA у суперважкій вазі та WBO на стадіоні Вемблі у Лондоні.

Якщо говорити про активність останнім часом, то Ентоні Джошуа виходив у ринг частіше, ніж Олександр Усик.

Останні 5 боїв Усика відбулися протягом 3-х років, 11 місяців і 23 днів, тобто він бився в середньому кожні 9 місяців і 17 днів. У цих боях він провів загалом 51 раунд, тобто в середньому вони тривали 10,2 раунда.

Останні 5 боїв Джошуа відбулися протягом 3-х років, 9 місяців і 22 днів, тобто він бився у середньому кожні 9 місяців і 5 днів. У цих боях він провів загалом 47 раундів, тобто в середньому вони тривали 9,4 раунда.

Відеоогляд першого бою

Скільки боксери заробять за поєдинок

Гонорарний фонд реваншу складає біля 40 млн доларів, який буде розподілено в пропорції - 50/50.

Гонорар першого бою, який орієнтовно склав 10 млн фунтів, було розподілено в співвідношенні 80/20 на користь британця

Де дивитися пряму трансляцію

Поєдинок Усик проти Джошуа II у Великій Британії транслюватиметься на Sky Box Office HD. Також бій буде доступний в стрімінговому сервісі DAZN. Питання, який телеканал буде транслювати бій в Україні ще вирішується. За інформацією нашого сайту, боротьба за права на показ бою точиться між медіасервісом Мегого та телеканалом Setanta Sports Ukraine.

Трансляцію на перший поєдинок придбали 700 тисяч платних підписників

Які ставки на бій пропонують букмекери

Олександр Усик - фаворит у другому поєдинку проти британця за букмекерськими котируваннями: