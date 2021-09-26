 Усик переміг Джошуа та завоював титули WBA, WBO, IBO, IBF у суперважкій вазі | Бокс | Champion.com.ua
Усик переміг Джошуа та став новим чемпіоном світу у суперважкій вазі
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Усик переміг Джошуа та став новим чемпіоном світу у суперважкій вазі

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Усик переміг Джошуа та став новим чемпіоном світу у суперважкій вазі
#Усик, #Джошуа

Джерело - Чемпіон.

Український суперважковаговик Олександр Усик (19-0, 13 КО) переміг чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBO, IBF Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).

Бій відбувся на арені Тоттенгем в Лондоні і тривав усі 12 раундів. 

Усик з перших раундах заволодів ініціативою, Джошуа зміг відповісти декількома влучними ударами аж у п’ятому раунді. У сьомій трихвилинці Джошуа підвищив темп, однак в кінцівці Усику вдалась відмінна серія ударів, яка потрясла британця.

На початку десятого раунду українець отримав розсічення брови, а у його суперника запливло око.

Чемпіонські раунди були за Усиком - він завдавав націлені удари, а у 12 раунді був близьким, щоб відправити Джошуа в нокаут.

У підсумку судді одноголосним рішенням віддали перемогу українцю Олександру Усику - 117-112, 116-112, 115-113.

Відзначимо, що для Олександра це був третій бій у суперважкій вазі.

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