Джерело - Чемпіон.
Український суперважковаговик Олександр Усик (19-0, 13 КО) переміг чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBO, IBF Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).
Бій відбувся на арені Тоттенгем в Лондоні і тривав усі 12 раундів.
Усик з перших раундах заволодів ініціативою, Джошуа зміг відповісти декількома влучними ударами аж у п’ятому раунді.
На початку десятого раунду українець отримав розсічення брови, а у його суперника запливло око.
Чемпіонські раунди були за Усиком - він завдавав націлені удари, а у 12 раунді був близьким, щоб відправити Джошуа в нокаут.
Відзначимо, що для Олександра це був третій бій у суперважкій вазі.