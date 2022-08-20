Сміт нокаутував Бодерліка в андеркарді бою Усик - Джошуа II

Джерело - Чемпіон.
Колишній чемпіон світу в другій середній вазі Каллум Сміт (29-1, 20 КО) здобув перемогу над французом Матьє Бодерліком (21-2, 12 КО).
Британець нокаутував Бодерліка в 4-му раунді.
Сміт став обов’язковим претендентом на пояс WBC у напівважкій вазі, яким володіє Артур Бетербієв.
Поєдинок відбувався у андеркарді бою-реваншу за звання чемпіону світу в суперважкій вазі IBF, WBA, WBO та IBO між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа.
Усик - Джошуа II
- Поєдинок відбудеться в ніч із 20 на 21 серпня в Джидді (Саудівська Аравія) на арені King Abdullah Sports City. Початок о 01:00 за київським часом;
- Контракт на бій було підписано 19 червня;
- Гонорари між боксерами будуть розподілені порівну - призовий фонд біля $40 млн;
- Букмекери віддають відчутну перевагу на перемогу укранцеві;
- Організатори реваншу сподіваються продати не менше 700 тис платних підписок на пряму трансляцію поєдинку за сервісом pay-per-view (плати і дивись). Вартість підписки в Британії - £16.95;
- Найдорожчий квиток на арену коштує - $5900, найдешевший - $250;
- Усик за власний кошт викупив права на субліцензію трансляції, щоб якомога більше українців мали змогу переглянути чемпіонський поєдинок.