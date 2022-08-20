Сміт нокаутував Бодерліка в андеркарді бою Усик - Джошуа II

Британець став обов’язковим претендентом на пояс WBC у напівважкій вазі, яким володіє Артур Бетербієв

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу в другій середній вазі Каллум Сміт (29-1, 20 КО) здобув перемогу над французом Матьє Бодерліком (21-2, 12 КО).

Британець нокаутував Бодерліка в 4-му раунді.

Сміт став обов’язковим претендентом на пояс WBC у напівважкій вазі, яким володіє Артур Бетербієв.

Поєдинок відбувався у андеркарді бою-реваншу за звання чемпіону світу в суперважкій вазі IBF, WBA, WBO та IBO між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа.

Усик - Джошуа II