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Сміт нокаутував Бодерліка в андеркарді бою Усик - Джошуа II

Вчора 23:11 1437 0
Британець став обов’язковим претендентом на пояс WBC у напівважкій вазі, яким володіє Артур Бетербієв
Сміт нокаутував Бодерліка в андеркарді бою Усик - Джошуа II
#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик, #Каллум Сміт, #Усик - Джошуа II, #Матьє Бодерлік

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу в другій середній вазі Каллум Сміт (29-1, 20 КО) здобув перемогу над французом Матьє Бодерліком (21-2, 12 КО).

Британець нокаутував Бодерліка в 4-му раунді.

Сміт став обов’язковим претендентом на пояс WBC у напівважкій вазі, яким володіє Артур Бетербієв.

Поєдинок відбувався у андеркарді бою-реваншу за звання чемпіону світу в суперважкій вазі IBF, WBA, WBO та IBO між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа.

Усик - Джошуа II

  • Поєдинок відбудеться в ніч із 20 на 21 серпня в Джидді (Саудівська Аравія) на арені King Abdullah Sports City. Початок о 01:00 за київським часом;
  • Контракт на бій було підписано 19 червня;
  • Гонорари між боксерами будуть розподілені порівну - призовий фонд біля $40 млн;
  • Букмекери віддають відчутну перевагу на перемогу укранцеві;
  • Організатори реваншу сподіваються продати не менше 700 тис платних підписок на пряму трансляцію поєдинку за сервісом pay-per-view (плати і дивись). Вартість підписки в Британії - £16.95;
  • Найдорожчий квиток на арену коштує - $5900, найдешевший - $250;
  • Усик за власний кошт викупив права на субліцензію трансляції, щоб якомога більше українців мали змогу переглянути чемпіонський поєдинок.
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