Хргович переміг Чжилея і став претендентом на титул IBF у суперважкій вазі

Джерело - Чемпіон.
Суперважковагових хорват Філіп Хргович (15-0, 12 КО) переміг китайця Чжана Чжилея (24-1-1, 19 КО).
Хргович виграв одностайним рішенням суддів: 115-112, 115-112, 114-113.
📸 #HrgovicZhang pic.twitter.com/mdmMIY3atv— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) August 20, 2022
Хорват став обов’язковим претендентом на титул IBF, яким наразі володіє Усик.
Поєдинок відбувався у андеркарді бою-реваншу за звання чемпіону світу в суперважкій вазі IBF, WBA, WBO та IBO між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа.
Усик - Джошуа II
- Поєдинок відбудеться в ніч із 20 на 21 серпня в Джидді (Саудівська Аравія) на арені King Abdullah Sports City. Початок о 01:00 за київським часом;
- Контракт на бій було підписано 19 червня;
- Гонорари між боксерами будуть розподілені порівну - призовий фонд біля $40 млн;
- Букмекери віддають відчутну перевагу на перемогу укранцеві;
- Організатори реваншу сподіваються продати не менше 700 тис платних підписок на пряму трансляцію поєдинку за сервісом pay-per-view (плати і дивись). Вартість підписки в Британії - £16.95;
- Найдорожчий квиток на арену коштує - $5900, найдешевший - $250;
- Усик за власний кошт викупив права на субліцензію трансляції, щоб якомога більше українців мали змогу переглянути чемпіонський поєдинок.