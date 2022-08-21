Хргович переміг Чжилея і став претендентом на титул IBF у суперважкій вазі

Бій відбувся в андеркарді реваншу Усик - Джошуа II

Джерело - Чемпіон.

Суперважковагових хорват Філіп Хргович (15-0, 12 КО) переміг китайця Чжана Чжилея (24-1-1, 19 КО).

Хргович виграв одностайним рішенням суддів: 115-112, 115-112, 114-113.

Хорват став обов’язковим претендентом на титул IBF, яким наразі володіє Усик.

Поєдинок відбувався у андеркарді бою-реваншу за звання чемпіону світу в суперважкій вазі IBF, WBA, WBO та IBO між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа.

Усик - Джошуа II