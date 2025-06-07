Україна зіграє перший матч на товариському турнірі Canadian Shield

Сьогодні, 7 червня, відбудеться перший матч збірної України на товариському турнірі Canadian Shield.

Суперником буде господарка змагання Канада, а стартовий свисток заплановано на 22:30 за київським часом.

На цей збір Сергій Ребров викликав 26 футболістів, серед яких є три дебютанти. Сам фахівець запевнив, що кожен з гравців зможе отримати свій шанс.

Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO за підпискою Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність, MEGOPACK XL.

Раніше головний тренер Канади Джессі Марш висловився про ставлення президента США до України.