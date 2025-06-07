Тухель: Зараз не надто вдалий момент для міжнародних матчів

Головний тренер збірної Англії Томас Тухель поділився думками передодні матчу третього туру відбіркового етапу до чемпіонату світу 2026 року.

Слова німецького фахівця наводить ESPN.

"В центрі уваги буде наш план на гру, який ми розробили два дні назад. Це буде високий пресинг, атаки та жага м'яча. Суперники не дозволяють створювати велику кількість моментів біля своїх воріт – це також треба враховувати.

Зараз не надто вдалий момент для міжнародних матчів. Втомлені сезоном гравця змушені знову грати важливі поєдинки. Втім, я відчуваю разом із цим радість від того, що ми знову зібрали наш тренувальний табір. Він лише другий з того моменту, як я очолив Англію, нам потрібно зігратись", – розповів Тухель.