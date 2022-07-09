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Гірн: Очікуємо, що реванш Усик - Джошуа принесе 700 тис платних підписок

Сьогодні 12:50 133 0
Едді Гірн прокоментував реванш Усик - Джошуа
Гірн: Очікуємо, що реванш Усик - Джошуа принесе 700 тис платних підписок
Фото - gettyimages
#Едді Гірн, #Ентоні Джошуа, #Олександр Усик

Джерело - isport.ua.

Відомий британський промоутер Едді Гірн оцінив продаж pay-per-view на майбутній реванш між чемпіоном світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Олександром Усиком (19-0, 13 КО) та Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).

Про це розповів сам промоутер.

"На перший поєдинок ми продали 700 тисяч платних підписок. Цього разу ми очікуємо десь стільки ж", - сказав Грн у коментарі YouTube-каналу Intu Boxing.

Варто сказати, що права на трансляцію реваншу у поєдинку виграв телеканал Sky Sports, який заплатив за них 25 мільйонів фунтів (близько 29,5 мільйонів євро)", - розповів Гірн.

Журналіст, який брав коментар у Гірна, зазначив, що за такого рівня pay-per-view телеканал зазнає збитків, якщо збереже ціну в 20 фунтів (близько 23,6 євро).

"Можливо, Sky підніме ціни, я цього не знаю. На даний момент бокс у Великій Британії розвивається таким чином, що люди готові платити", - додав Гірн.

Реванш Усика та Джошуа відбудеться 20 серпня.

Нагадаємо, промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу.

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